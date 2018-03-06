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明星爱大牌：林允运动风现身机场 翻毛领夹克抢镜

明星爱大牌：林允运动风现身机场 翻毛领夹克抢镜
2018年03月06日 20:03 新浪时尚
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　　导语：近日，小花旦林允一身运动风搭配现身机场，夸张的翻毛领外套十分抢镜。都说林允是被“演员”身份耽误的美妆博主，看着素颜现身的她，皮肤依旧那么好，看来平时对皮肤的保养的确很有效。当天林允选择的配饰，双肩包+运动鞋，轻巧又注重实用性。

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　　近日，林允一身运动风搭配现身机场，夸张的翻毛领牛仔夹克，瞬间抢镜。不少网友调侃；林允这是美人鱼改行演绎“小狐狸”？不过素颜现身，可见林允对自己的颜值还是很有信心哒。

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　　造型关键词：翻毛领牛仔夹克

　　说到林允在机场穿的这款夹克单品，近些年已经火的不能再火啦。杨幂、奚梦瑶等等带货女王们，都曾在机场示范过这款单品。而林允选择的这一款，毛领足够夸张，是件机场抢镜的神器。而春季随着气温的升高，卸下翻毛领的牛仔夹克，也是个不错的选择，毕竟牛仔的外搭地位还是没有单品能够撼动的。

　　同款大牌单品推荐：

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　　Gucci 后贴花牛仔夹克 售价约25888元

　　Chloé Faye迷你背包 售价约10240元

　　Dolce & Gabbana 印花板鞋 售价约8261元

　　同款轻奢单品推荐：

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　　Helmut Lang 经典牛仔夹克 售价约3877元

　　Marc Jacobs 迷你双拉链背包 售价约3676元

　　Eytys Jet Combo运动鞋 售价约1769元

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林允夹克运动风
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