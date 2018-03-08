明星爱大牌：刘诗诗吴奇隆机场秀恩爱 格纹大衣抢镜

导语：近日，气质女神刘诗诗和老公吴奇隆，又双叒叕的在机场秀恩爱啦。当天刘诗诗的造型还颇有看头，近期走俏的格纹大衣也是深得诗诗女神的心。棒球帽、茶色墨镜的搭配，气场十足。

刘诗诗吴奇隆机场秀恩爱

刘诗诗和吴奇隆这对时尚圈的模范夫妻又双叒叕的在机场秀恩爱啦。当天两人都身穿休闲搭配现身机场，虽然有些行色匆匆，但举手投足间都是默契和甜蜜。

刘诗诗的格纹大衣

刘诗诗的墨镜

搭配关键词：格纹大衣

自带优雅气质的格纹单品，尤其是格纹大衣，从才结束不久的男装周一直火到女装周。不少大牌都在本季推出了自己的格纹外套单品。但其实格纹大衣并不太容易驾驭，稍有不慎就要穿出臃肿感。连瘦成一道闪电的刘诗诗，穿起这格纹大衣都失去了纤瘦的视觉效果。网友们如果想要尝尝鲜，在单品的选择上尽量避开超长款和太厚的面料。其实格纹风衣比大衣要更适合春季造型。

同款大牌单品推荐

Gucci 刺绣花呢格纹超大款外套 售价约48869元

Saint Laurent 单肩包 售价约17900元

Prada 厚底布洛克鞋 售价约8300元

同款平价单品推荐

I Am Studio 格纹风衣 售价约3155元

Sophie Hulme Bow斜挎包 售价约5741元

Coliac Anello经典系带鞋 售价约6394元

刘诗诗率性格纹大衣造型

刘诗诗率性格纹大衣造型