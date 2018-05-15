吴亦凡新专辑首支单曲封面曝光 印花衬衫造型玩味时髦

5月15日上午，吴亦凡在个人社交平台，发布了新专辑首支单曲《Like That》的单曲封面。封面中，他身穿来自Burberry2018二月系列的印花衬衫造型靠坐在草地上，玩味时髦，而身后车窗上则被星际感极强的“璀璨银河”效果包围，犹如聚光灯般的车头灯束则像是一股强大而神秘的力量，瞬间将全球乐迷们全员召集。凡凡脚踩的VANS经典板鞋，自带率性气场。让我们一起翘首以待这首名为《Like That》吴亦凡的新专辑首支单曲。

吴亦凡新专辑首支单曲封面曝光

吴亦凡的大牌单品

吴亦凡的鞋履

早在5月10日，吴亦凡在个人社交平台上发布一张仅透露“5.18.18”数字的视觉宣传照，随后吴亦凡工作室第一时间转发“欲知更多详细信息，且等下回更新”，在网络上引发大众猜测。今日终于公开真相，这意味着他个人的全新音乐力作将在5月18日全球发行！

据悉，吴亦凡新专辑首支单曲《Like That》，将于当地时间5月18日在全球（亚洲地区除外）发行，登陆包括iTunes、Spotify、Apple Music在内的各大数位平台。具体时间如下：在全球范围（亚洲地区除外）上架时间为当地时间5月18日零点；亚洲范围（除中国大陆外）则计划安排在当地时间5月19日零点。