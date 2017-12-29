新娘珠宝灵感 三种不同类型的新娘耳环让你赚尽眼球

导语：女孩子佩戴珠宝的作用，除了变美、和衣服搭配让造型完整，选对了还能让气质飙升100%。不过耳环的类型多种多样，可优雅、可性感、可炫酷，到底什么样的才能牛掰到“强迫”婚礼来宾视线全都集中在新娘脸上呢？下面就一起来研究看看吧。（转载自ELLE中文网）

时髦夸张

时髦夸张

夸张的大耳环不仅早就抢占T台配饰份额，还席卷街头和大型场合已久。一对富于色彩和形态变化的夸张大耳环尤其能将新娘的脸瞬间提亮，给予更多的光润度和活力。

时髦夸张

时髦夸张

气场十足或是有气质的新娘最适合这样的耳环。它们不会喧宾夺主，只会衬托得新娘更加魅力四射。即使新娘只是远远站着，也能因为耳环让来宾瞬间注意到脸，而不是在远处只能看到的裙子。

Insolence 耳环

La Nature de CHAUMET 橡树神力白金耳环

Van Cleef & Arpels梵克雅宝 Bosquet enchanté耳环

现代摩登

现代摩登

在甜美或是华丽之外，想要干练出嫁的新娘可以选择具有现代摩登气息的耳环。

现代摩登

这种耳环相对低调，却依靠简洁利落的线条设计，为新娘带出成熟优雅，点缀得恰到好处。

现代摩登

几何图形组合成的耳环带着中性气质，整体感觉更为干净利落，却又将脸衬托得更显精致。这样的耳环和轮廓简洁的婚纱最为相配，相辅相成，也让不爱小女生气的新娘看起来更酷。

Swarovski Gilberte系列耳环

CHAUMET Premiers Liens 缘系?一生 耳环

欧米茄Ladymatic华贵珠宝系列耳环

动感流苏

动感流苏

带着复古调调的流苏耳环是抢镜的最好帮手之一，它们容易让人联想到二十年代西方上流社会高调流连于酒席之间的名媛。

动感流苏耳环

随着一转身、一回眸，耳边宝石珠串窸窣流动，光影穿梭，让人没办法不注意到佩戴者的美和好品味，因此这种耳环也是明星红毯必备武器之一。

流苏耳环

流苏耳环用于新娘造型或许并不常见，显得夸张，却依然值得挑战，只要你敢去撑起它的高调，它就会以百般的美回馈你的勇气。

流苏耳环

如果想要在婚礼上造型完整度更高，建议可以将搭配细致到让耳环和婚纱之间有设计元素的相互呼应。比如像上面，一种是呼应了白流苏元素，另一种则呼应了长条垂坠感。

Van Cleef & Arpels梵克雅宝Valse des flocons耳环

CHAUMET Lumières d‘eau水之光“瀑布”耳环