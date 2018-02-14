经典浪漫一字领露肩礼服 梦幻与性感的结合

导语：充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。以下绝美一字领礼服，是你不可错过的美丽典范。（转载自ELLE中文网）

Jaymi Bride

充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。

Clara Wedding

一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。

Clara Wedding

Digio Bridal

Diosa手工婚纱礼服工作室

Dream and Dress

Gazelle Brides

Jessica Lauren

La Belle Couture

Lace and Liberty Bridal

Milla Nova

Monguae

Sonyunhui

Z Wedding

第九大道英式手工婚纱

苏菲设计

左Nouvelle Mariee 右 Sanga Couture