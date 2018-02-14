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经典浪漫一字领露肩礼服 梦幻与性感的结合

经典浪漫一字领露肩礼服 梦幻与性感的结合
2018年02月14日 13:20 新浪时尚
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　　导语：充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。以下绝美一字领礼服，是你不可错过的美丽典范。（转载自ELLE中文网）

Jaymi BrideJaymi Bride

　　充满复古气质的一字领礼服，更是各国婚纱设计师挑战经典翻新的款式，结合现代新人所喜爱的时尚元素，用创意为优雅打造出全新风范。

Clara WeddingClara Wedding

　　一字领礼服在欧美婚纱界拥有全方位经典魅力的美喻，不仅集合典雅、浪漫，和微性感特质，更能让女孩们同时拥有平口礼服的简约美感和有袖礼服的优雅情怀。

Clara WeddingClara Wedding
Digio BridalDigio Bridal
Diosa手工婚纱礼服工作室Diosa手工婚纱礼服工作室
Dream and DressDream and Dress
Gazelle BridesGazelle Brides
Jessica LaurenJessica Lauren
La Belle CoutureLa Belle Couture
Lace and Liberty BridalLace and Liberty Bridal
Milla NovaMilla Nova
MonguaeMonguae
SonyunhuiSonyunhui
Z WeddingZ Wedding
第九大道英式手工婚纱第九大道英式手工婚纱
苏菲设计苏菲设计
左Nouvelle Mariee 右 Sanga Couture左Nouvelle Mariee 右 Sanga Couture
左Ziad Antoun 右 Iconic左Ziad Antoun 右 Iconic
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