甜美可爱经典款花童裙 小公主的梦想礼服

导语：天真甜美的小花童，是婚礼中最可爱的焦点，而穿上公主般的礼服成为万众瞩目的焦点，也是许多小女孩的梦想。虽然现在有许多女花童礼服，设计得越来越摩登，但没有什么比一件经典款白色蓬蓬裙，更能满足小公主的心。让以下梦幻小花童礼服，成为你的浪漫首选。（转载自ELLE中文网）

BHLDN Hattie Dress

传统西方仪式中，小花童会打扮得宛如迷你版新娘，或者选择能与伴娘礼服配搭的浪漫色调。

Doloris Petunia Flower Girl Dress

小花童的登场总是能吸引众人的目光，是婚礼中最可爱的开场焦点，踏着纯真的步伐，花童的出场也是开启婚礼仪式的幸福道路。

BHLDN Beatrix Dress

花童可说是为婚礼仪式开幕的小天使，是全场最可爱的焦点，更能为婚礼营造出难忘的主题和氛围。

Olivia Kate Couture Tutu Dress

所以花童的造型除了要配合场地和婚礼主题色彩，最重要的是新人以及小花童们自己本身都要喜欢，才能让孩子们穿得自在舒适，带着自信抬头挺胸地出场。

BHLDN Cindy Dress

BHLDN Portia Dress

BHLDN Rosette Dress

Cap Sleeve Illusion Lace Dress

Dessy Classic Flower Dress

Flower Applique Dress

Glittering Flower Girl Dress

Ivory Flower Girl Dress

Ivory Tutu Dress

Shabby Chic Tutus Flower Girl Dress