10款绿色森系蛋糕 让你的婚礼更加怡人

导语：绿色植物最是让人清爽，因此大家都会选择在婚礼上布置许多盆栽、藤蔓等绿植，其实不止这些“观赏性”的摆设，“食用性”的蛋糕同样可以采用森系元素哦！以下10种森系婚礼蛋糕，让你的婚礼更加怡人！（转载自ELLE中文网）

鲜花与绿叶蛋糕

鲜花和树叶、多彩与绿色，绿叶衬托着鲜花的艳丽多彩，正如婚礼上新娘作为主角，其他人都是陪衬一样。

藤蔓蛋糕

藤蔓是森林里常见的植物，藤蔓上的鲜花和绿叶让上海婚庆工作室不禁想起了爱情：爱如此蔓，绵延不绝。

多肉植物蛋糕

多肉植物在婚礼布置上颇受青睐，它当然也可以作为蛋糕的点缀，野生浆果让它多了点活泼，顿时生动起来。

桑葚无花果蛋糕

桑葚和无花果是秋季常见的水果，驯鹿等森林常见动物代替婚礼中常用的新郎新娘小人。

鸟巢蛋糕

鸟巢常见于森林高处，而苔藓多在湿地中，两者一高一矮，一幅生动的森林图像展现子啊眼前。

小小生物蛋糕

小草、菇类、蝴蝶，正是这些在森林里毫不起眼的小小生物，才让它变得完整，变得美丽而不单调。

树干形状蛋糕

树木是森林的主角，你可以将整个蛋糕表层都做成树干的形状。

树枝作为蛋糕支撑

如果你不喜欢将蛋糕外层做成树干的形状，你也可以直接用树枝作为蛋糕的支撑，同样具有森林的青翠峥嵘。

森系蛋糕

这是一个非常漂亮的森系蛋糕！两排树木间的大道，望不到尽头的脚印，古老的门，大树上荡秋千的小鸟……

用蛋糕组合而成的树木

用蛋糕组合而成的树木也同样非常有创意，不同于采用真实树枝的直抒胸臆，这样的蛋糕更加形态美。