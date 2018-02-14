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10款绿色森系蛋糕 让你的婚礼更加怡人

10款绿色森系蛋糕 让你的婚礼更加怡人
2018年02月14日 13:24 新浪时尚
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　　导语：绿色植物最是让人清爽，因此大家都会选择在婚礼上布置许多盆栽、藤蔓等绿植，其实不止这些“观赏性”的摆设，“食用性”的蛋糕同样可以采用森系元素哦！以下10种森系婚礼蛋糕，让你的婚礼更加怡人！（转载自ELLE中文网）

鲜花与绿叶蛋糕鲜花与绿叶蛋糕

　　鲜花和树叶、多彩与绿色，绿叶衬托着鲜花的艳丽多彩，正如婚礼上新娘作为主角，其他人都是陪衬一样。

藤蔓蛋糕藤蔓蛋糕

　　藤蔓是森林里常见的植物，藤蔓上的鲜花和绿叶让上海婚庆工作室不禁想起了爱情：爱如此蔓，绵延不绝。

多肉植物蛋糕多肉植物蛋糕

　　多肉植物在婚礼布置上颇受青睐，它当然也可以作为蛋糕的点缀，野生浆果让它多了点活泼，顿时生动起来。

桑葚无花果蛋糕桑葚无花果蛋糕

　　桑葚和无花果是秋季常见的水果，驯鹿等森林常见动物代替婚礼中常用的新郎新娘小人。

鸟巢蛋糕鸟巢蛋糕

　　鸟巢常见于森林高处，而苔藓多在湿地中，两者一高一矮，一幅生动的森林图像展现子啊眼前。

小小生物蛋糕小小生物蛋糕

　　小草、菇类、蝴蝶，正是这些在森林里毫不起眼的小小生物，才让它变得完整，变得美丽而不单调。

树干形状蛋糕树干形状蛋糕

　　树木是森林的主角，你可以将整个蛋糕表层都做成树干的形状。

树枝作为蛋糕支撑树枝作为蛋糕支撑

　　如果你不喜欢将蛋糕外层做成树干的形状，你也可以直接用树枝作为蛋糕的支撑，同样具有森林的青翠峥嵘。

森系蛋糕森系蛋糕

　　这是一个非常漂亮的森系蛋糕！两排树木间的大道，望不到尽头的脚印，古老的门，大树上荡秋千的小鸟……

用蛋糕组合而成的树木用蛋糕组合而成的树木

　　用蛋糕组合而成的树木也同样非常有创意，不同于采用真实树枝的直抒胸臆，这样的蛋糕更加形态美。

蛋糕婚礼森系
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