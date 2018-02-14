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太阳闵孝琳办婚礼 BIGBANG合体GD激动掩面抹泪

太阳闵孝琳办婚礼 BIGBANG合体GD激动掩面抹泪
2018年02月14日 11:13 新浪时尚
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　　导语：韩国天团BIGBANG出现第一位人夫，2月3日太阳闵孝琳夫妇举办婚礼，BIGBANG4位成员全到。

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　据韩国媒体报道，太阳闵孝琳夫妇在举办婚礼时未收宾客们的礼金。据悉是出于对宾客们的感恩的心，做了此决定。

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　太阳是BIG BANG中第一位结婚的成员，婚礼聚集演艺圈亲朋好友，YG家族艺人更几乎是全员到齐，并由胜利、CL担任婚礼歌手。

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　婚礼上闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱，佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕。

闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕
闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱
Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱

　　CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕是CHAUMET今年全新推出的Joséphine加冕-爱系列高级珠宝珍品，传承CHAUMET冠冕大师的代表之作，也映照了西方传统婚礼中佩戴冠冕的习俗。

CHAUMET Joséphine加冕-爱系列 冠冕CHAUMET Joséphine加冕-爱系列 冠冕

　　二人的结婚对戒来自Chanel品牌的Coco Crush系列。

《DAZED》杂志邀约二人拍摄的婚纱大片《DAZED》杂志邀约二人拍摄的婚纱大片
结婚对戒来自Chanel Coco Crush系列结婚对戒来自Chanel Coco Crush系列
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