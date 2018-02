过年回家 着装扫雷进行时

正式迈入二月后,回家过年变成了每个在外工作的仙男仙女们一年收官的终极话题。

原本欢欢喜喜的团圆年对于还在寻觅的Amanda,还在奋斗的Steven来说或许有些压力山大。

不过,既然逃不了三姑六婆的轮番关怀、左邻右舍的假想竞争,那么至少在穿衣着装这件“面子工程”上,一定要守住最后阵营才行!

在都市丽人的心目中,回家可不是一件随随便便的事。

就算重新被叫上了铁柱、美凤这些想要彻底从人生里抹掉的本名,也一定要做春运途中最闪亮的Homecoming King/Queen。

“人生处处是舞台,甚至还有时是维密舞台。”

Kate Winslet在《裁缝》(The Dressmaker)一片中饰演的女主时隔多年回到家乡,惊艳亮相,我想这肯定是戏精们心目中最佳返乡时刻之一。

但是那些被我们所疯狂追捧的时尚潮流或许在家乡并不受用,太过于正式在不适合的场合又会背上Overdressing的尴尬。

磅礴在即将来临的春节新年到来之际,为大家扫雷支招。记住以下的几条规则,便力保大家必定成为走亲访友时、尬聊饭局上最会穿的那个时髦精。

Rule No.1 不该露的统统遮住

在时髦人士冬季穿衣法则里,自己VS寒冷的战役时刻都在打响。

零下的寒冬都无法阻挡大家露肩、露腿、露脚踝。轻装上阵才是硬道理,没有人要做行走的庞然大物。

但是如果回到家你还是一意孤行,那么你就准备好接受母上大人的碎碎念吧。

保暖,是父母辈的终极命题。

在他们的世界里冬天露脚踝十有八九“老寒腿”没跑了,穿的太少就要随时准备接受风湿、体寒气虚的审判。

你眼中的自己……

破洞牛仔裤、露脚背的高跟鞋、低领的衣服……这些都是违禁单品,穿上街的结果就是一天被热心市民询问几十遍——你不冷啊?

他们眼中的你……

虽然一句“Mind You Own Business”不知当讲不当讲,但还是要保持围笑。

嫌烦的仙女们也大可不必苦恼,就算是扮保温杯也不能输。

不能露脚踝有什么关系,长裤、阔腿裤才是你冬季的好朋友。一些有着高腰设计的款式更能显腿长,在寒冬进补变得稍显珠圆玉润后,还可以遮羞。可谓是一举两得。

对于女士们来说,长靴也是出门在外的必备单品。就算是配上过季的短裤、裙装也可以符合保暖刚需。

而男士们,拜托,卷裤脚、露脚踝不觉得有点过时了么?勇敢露出你们的袜子吧~

一切高领、针织、皮草类也都是让你变成人群里温暖小太阳的经典选择。

Rule No.2 冷淡色系不宜孤行

在时装爱好者眼里,那些被标签“性冷淡”的色系穿搭,可不仅仅是普普通通的安全牌,而是最能够彰显设计感精髓的存在。

但在过年合家欢系列这个不适宜的场合,它就好比相亲饭桌上那个最不好笑的冷笑话,令人尴尬万分。

用磅薄老妈的话来说就是,小孩子穿这么老气干什么啊、过年咱别穿成这样,彩头不好……

如果你硬要穿……

为了配合张灯结彩、喜气洋洋的春节气氛,虽说我们也没必要给自己打扮成一个爆竹,一盏花灯,但是就算是配和演出还尽量花里胡哨一些比较好。

相信我,这样你获得的评价一定是——“哎呀,这你家孩子啊,看着真精神。”

这时便是对颜色极度敏感的花蝴蝶们最好的表现时刻了。

各种印花、撞色、拼色怎么开心怎么玩。

春节嘛,dress code不就是看谁最喜庆么。

但是一定要掌握好这个度,要知道喜庆与喜感只是一步之遥。

Mariah Carey就提前给大家做了反面教材。

如果你对色彩的驾驭心有余悸,那么在自己最擅长的穿搭领域加入一些出挑色彩,或是小装饰也是十分讨巧的做法哦。

Rule No.3 时髦单品深思熟虑

除开一些穿搭、颜色需要我们勿踩雷区外,对那些平日里屡见不鲜的单品我们也要擦亮双眼。

如果你想要过个耳根清净的小确幸新年,而不是沦为长辈的眼中钉、晚辈的大观园、需要回答解释并澄清十万个为什么的话,面对下面这些单品,请三思后行。

Choker

现在说Choker是时髦单品,或许有些不妥。就算在家乡的一些小年轻中,它的普及率也不低。

只是有些稍显“原生态”的夸张款式,父母们还是需要时间消化,毕竟这很难不让他们不想起你打小看到大的动画角色……

至于男生戴Choker——磅薄只能说很好看啊,你看看那些天鹅精。

如果你是想引起全场的注目礼,Just Go for it!

Dad Sneaker

作为去年最火爆的单品,披着反阶级,反精英化羊皮,最后依旧价格不友好的Dad Sneaker,设计本身其是十分接地气的存在。

前提是你要准备接受以下的情况:

你妈会问:“你怎么穿你爸的鞋子出门啊?”

你三姑六婆会说:“那XXX,平常工作也太累吧,鞋都没空刷一刷。”

看热闹不嫌事大的中二表弟:“这双鞋三百都买贵啦,莆田拿货价299。”

它甚至会在家长世界里取代破洞牛仔裤的地位,成为新一代的“落魄”象征。

Oversize

说到冬季既保暖又时髦的穿搭理念,Oversize党必定难耐不住,欢呼雀跃了。

大衣、毛衣、裤子只要你能想到的,XXXL号的Oversize单品都层出不穷。

而Oversize教的教主便是巴巴多斯黎超模Rihanna了。在她的街拍中,不好好穿衣已经是不成文规定了。

当然,作为地表上拥有最强时装驾驭能力的女歌手,riri根本没有在怕。

但是在家乡父老的眼中的你,你却不是气场两米的超模本尊。只是一个衣服买大几个号要硬着头皮穿出来的倔强女孩。

其实即使穿什么、如何应对突如其来的各种“拷问式”关怀。

过年与家人团聚,感受家庭的温暖与属于新年那辞旧迎新的感触及喜悦,才是最重要的事情。

从小到大磅礴也都是盼着过年。小时候肯定是因为过年有各种好吃的、可以不用上学,出门还可以放炮竹、拿了压岁钱后还开心的整晚睡不着,盘算着怎么去买下那套心仪已久的漫画书……(此处省略一千字)

路上家家户户也都张灯结彩,又是贴对联、又是剪窗花,热闹的不行。

长大后,更多的是一种情怀。希望回到家里与父母亲人们围坐着一起聊天唠嗑,看着长辈心满意足的神情、新一辈们无忧无虑的模样,这些就是过年里最美好的瞬间了。

有人总在说,现在的年味越来越少了,不能燃放烟花炮竹,独生子女们也没有那么多亲戚走访。

但其实不然,就算那些传统的习俗如今已经不在那么浓烈,但氛围这种东西有时更需要自己去用心制造与体会。

贴对联、剪窗花、挂灯笼、办年货……这都是磅礴春节回家与家人的必做之事。

而另外一个营造气氛的黄金法则那就是——Dress Code!!!

圣诞节有ugly sweaters、St.Patrick’s Day是成片的绿油油——那么春节嘛,当然是属于我们最熟悉的“中国红”啦。

“红色”这个dress code看似简单,实则更需要精心准备。毕竟你不想被吐槽像个红包,或是跟红肠撞造型吧……

不过你也不用操心这个伤脑筋的事,Fendi早就帮你解决了~

他们家的2018新春佳节甄选系列,一定是你既符合主题又突显时髦的穿搭宝典。

并且还推出了十分好玩的中国年主题视频,在每个你最熟悉的春节细节里陪你感受时髦年味。

在这里,有着如同灯笼一般耀眼的红色腕表、从爆竹烟花里惊喜出现的配饰,吸睛指数100%。

装满红包的手包,里外都同样诱人~

在饭桌上嬉闹的Bugs小挂件们,最后还伪装成汤圆,很是蠢萌。那个姹紫嫣红的小可爱是中国限定哦,只有100只,下手要快。

最后还有“福”(蝴)蝶进门的吉祥寓意,财神爷都推荐的聚财又好看的包包,有了它估计在麻将桌上轻而易举就可以大杀四方,赢赢赢。

可爱的视频,戳这里就能看到:

过年除了回家见家人外,还有部分的都市男女则更有压力,他们要去见家长。虽然说Don’t judge a book by its cover,但正所谓“You are what you wear 衣如其人”,第一形象格外重要。

展现自己的好品味,侧面也是在透露自己的学识、家教以及个人修养。

一名仙女更要好的包包傍身,FENDI经典Peekaboo手袋则是经典与时髦的共同体。

其中的品牌美学之大成的Peekaboo Essentially系列,更是磅礴的首推包款哦。

除了Fendi一如既往的好皮质、精良做工外, Peekaboo Essentially系列手袋还在追求返璞归真,“以少为多”的时尚减法。

省略了像是连接手柄的横轴、以及中部饰条等Peekaboo标志性设计元素,将简约与品质之美放在首位。

不张扬却有着十足的份量,内敛与内涵都不落下。

配色也十分舒服,单看包就可以想象拿它的主人是如何的优雅从容、大方得体了。

横竖看这都是一款绝佳的“见家长”必配包,分分钟拿下他的父母没问题。

无论是回家过年也好,还是去“他家”过年也好,甚至为了继续奋战在工作一线没时间过年——磅薄都在这里提前祝大家狗年大吉大利,阖家欢乐~以后的日子每一天都像过年,大家都是被爱与快乐包围着的幸福人儿。