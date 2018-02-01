俄罗斯“四大名媛”之一，因为一条ins被diss，人生赢家不好当

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米洛斯拉瓦·杜玛 （Miroslava Duma），这位来自俄罗斯的名媛最著名的身份是当年俄罗斯四大名媛成员之一（左2）。

除了是名媛出身，她还是从“街拍网红”变身成功企业家的范本，在时尚圈中人脉甚广。

很多喜欢看街拍的人都知道，杜玛是时尚圈有名的“小个子”穿衣范本。她当年这张身穿香奈儿西装，头戴水手帽的经典街拍照，你应该有点印象。

不过，这位昔日风光无限的俄罗斯名媛、街拍达人、时尚博主及企业家，最近正经历着一场猝不及防的公关危机。

事情是这样的：杜玛上周在INS的Stories上分享了一束鲜花和附卡，这是她的好友——同样是俄罗斯名媛兼设计师的Ulyana Sergeenko所赠的。

原本好友之间互赠礼物是再平常不过的事，可问题就出在这张附卡上，上面的一句有种族歧视嫌疑的话激怒了网友：To my Niggas in Paris（给我在巴黎的黑人兄弟）。

Niggas一词虽然黑人之间也会相互说，但其实是一句“自黑”性质的词。如果是非黑人使用，反而会成为带有种族歧视性质的词。

这张卡片一经晒出，立刻在INS上引发轩然大波，黑人超模Naomi Campell发推说：“这最好不是真的”。

怎么说也在时装周打过照面，你这样我很难做啊兄弟~

杜玛和Ulyana二人的INS更是瞬间被攻陷，以至于她们不得不关闭评论，并第一时间在INS上写了道歉函。

杜玛说，这句话来自Kanye West和Jay-Z的一首歌《Niggas in Paris》，对于传播这条不负责任的INS并冒犯到别人感到抱歉。

Ulyana说，《Niggas in Paris》是她最喜欢的歌之一，她们有时会用Niggas互相称呼对方，感觉自己会和坎爷、Jay-Z唱歌时一样酷。

然而事情远不止这么简单。

几乎同一时间，杜玛的一段涉嫌“恐同”、“跨性别恐惧”的言论视频被扒出，更令INS网友的怒火不熄。

在6年前的这段视频中，宣传自己的网站Buro 24/7的杜玛，在被问到对爱穿女装的博主Bryanboy（下图左），以及变性模特Andreja Pejic（下图左）的看法时，不仅抨击他们的风格毫无美感，更是毫不避讳地说：

“我不喜欢，他们会带坏小孩子。我的网站上会出现经过审查，更高雅的内容。”

随之而来的还有一张更令人咋舌的照片：

有网友扒出，杜玛2014年在自己的博客上分享了一张名媛Dasha Zhukova将黑人半裸麻豆压在身下的照片，白人凌驾于黑人之上的姿态，令很多人看到表示不舒服。

眼看事态不仅没有平息还逐渐升级，杜玛只好再度发表道歉函。

大概意思是说：几年前的我和现在的我不一样了，世界在变，我的观念在变，我再一次真诚道歉……

但此举依然没有平息众怒，甚至波及到了杜玛的事业——她被自己创立的公司The Tot从董事会名单上除名。而Ulyana在当天举办的时装发布会，也因此变得门可罗雀。

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如果不是突然跌落谷底，含着金汤匙出身，一路顺风顺水的杜玛，原本已经是个妥妥的“人生赢家”了。

?名媛出身，婚姻美满

今年33岁的杜玛，1985年出生于俄罗斯的苏尔古特，地处盛产石油资源的秋明州，她来自当地一个富裕家庭。

父亲Vasily Duma（左）是一名政治家，母亲Galina Duma（右）同样是一位名媛。

在毕业于莫斯科国立国际关系学院，并取得工商管理硕士学位之前，杜玛就认识了后来的丈夫Aleksey Mikheev。

丈夫Aleksey同样是俄罗斯政界人士，在俄罗斯贸易部工作。不过即使在杜玛走红之后，丈夫与她抛头露面的机会也不多，鲜有照片流出。

与丈夫结婚的这些年来，俩人共育有3名子女，分别是7岁的乔治，3岁的安娜，以及去年8月刚刚出生的黛安娜。

虽然和其他爱晒娃的名媛一样，杜玛也会在社交媒体时不时Po孩子的萌照，但频率并不高，而且基本上都是孩子的侧面或背面照。

看得出来，她还是相当重视家庭隐私保护的。

而对子女的教育方面，杜玛倒是经常喜欢晒一晒。包括她与大儿子一起学中文，儿子与中文老师视频对话等。

这年头，学中文果然是欧美富人家庭的新潮流~

?朋友圈非富即贵

“出身好也嫁得好”，这也让杜玛很早就成为俄罗斯上流社会最年轻的名媛之一。而杜玛的走红，正是来源于名媛这一身份。

多年前的时装周秀场外，有4个面容姣好，衣着时髦的女人时常“抱团”出现。她们不仅外表惹人注目，出身也一个比一好。

她们当中除了杜玛，还包括了颜值和身材担当的Elena Perminova；走古典范儿的Ulyana Sergeenko——同时也是这次“歧视门”的主角之一，现在是设计师；以及同样是设计师的名媛Vika Gazinskaya。

后来随着四大名媛知名度的大增，很多俄罗斯本土名媛、超模也加入了她们的行列。这其中就包括LV“太子妃”Natalia Vodianova~

她们当中的Elena，不仅是最常和杜玛一起以姐妹花姿态出镜的，也是四大名媛中最“励志”的。

Elena本出自贫苦家庭，还曾因帮前男友贩毒而入狱，后被政客Alexander Lebedev阴错阳差相救，从而嫁给了对方。

如今生活美满，加上自身颜值和身材的优势，成为话题度超高的名媛一枚。

杜玛和Elena，一个身高178cm，一个只有155cm左右，身高的反差萌，时不时来个“姐妹装”呼应，堪称俄罗斯最带货时尚“姐妹花”。

除了自己的四大名媛姐妹之外，杜玛在全球时尚圈也都十分吃得开：

她和美国时装协会主席，设计师Diane von Furstenberg（右）私交甚好。

和开云集团的老板、老板娘时常有工作交集。

每次到洛杉矶，还常被金·卡戴珊一家邀请参加聚会。可以说是八面玲珑，交际面深广了。

?小个子穿衣偶像

在杜玛走红之初，很多人都给她贴上了“Czarina（女沙皇）”的标签，而她早期的打扮，也确实是很异域和俄罗斯范儿的~

不过后来，杜玛逐渐找到了个人风格，成为小个子穿衣风的典范，很多时尚编辑都在研究：为什么她虽然只有155cm左右，却能将衣服穿得很吸睛。

从长裙到中长裙再到短裙，裙长对于她的演绎丝毫没有影响

谁说小个子不能穿长大衣，衣角长度落在小腿间，娇小的身材照样能撑得起。

如何配色，对于一个合格的时尚达人来说易如反掌。

如今看起来像一名“时髦企业家”，高级金领风的职业装与街头时尚感的结合很重要。

论小个子女生如何将西服套装穿出气场

如果说穿高跟鞋无论何时都能轻松拉长身段，那么对于身材娇小的妹子来说，穿平底鞋出街凹造型，就需要更多的时尚技巧。

?能力与野心并存

虽然出身良好的名媛，会穿衣会摆Pose的时尚达人有很多，但像杜玛这样，从名媛转型为成功企业家的，还是稀有产物。

杜玛曾经在《Harper‘s Bazaar》俄罗斯版担任过时尚编辑以及特别项目总监，这段工作经历带给她的除了对漂亮时装的搭配能力，更多的还有让她对这个行业的认识。

在INS上，杜玛一度拥有160万+的庞大粉丝量，对于一个时尚博主来说，这意味着每发一条INS，都能轻松赚取不菲的广告费。

可是对杜玛来说，她并不满足于只做一个穿戴好看，每天晒照的时尚博主。她曾说：

名流身份曾给我带来苦恼，因为你永远不会看到我在派对上狂欢跳舞，因为我每天的工作都被演讲文稿，商业晚宴、会议安排得很满，工作之余我大部分时间都花在了陪伴孩子上。

的确，杜玛的工作能力是有目共睹的。

2011年，杜玛发现了在单一平台上涵盖时尚、美容、艺术、电影等生活方式内容的市场空缺，于是与伙伴Fira Chilieva一同创立了俄罗斯本土生活方式网站Buro 24/7。

从LV到爱马仕，从Gucci到Prada，她的Buro 24/7如今已吸引到大量奢侈品金主，不仅在俄罗斯本土占据大块的生活方式媒体市场，每月有近500万的网站流量，更迅速扩展到全球的11个城市。

2015年，杜玛在俄罗斯最大的经济论坛之一SPIEF，组织了一个关于“商业和贸易新时代”的小组，成为了一名投资人，推动数字和时尚领域的改革、服务，以及绿色时尚品牌的发展。

商业和贸易新时代的合作伙伴还包括了阿里巴巴，马云也曾和她同台打过交道。

之后她所创立的母婴用品电商TheTot，以及2017年的“时尚科技实验室”——专门开发智能纺织品、可穿戴设备和纳米技术，都在不同的领域继续探索尝试。

除此之外，在慈善领域杜玛也有涉及。2017年，她担任斯坦福慈善创新峰会的主持人，创立了“和平星球”慈善组织，致力于为儿童提供紧急医疗救助。

Anyway，互联网时代，晒物有风险。尤其是在好莱坞，站队“政治正确”的今日，一不小心就有翻船的危险。

下次还是长点儿心吧~