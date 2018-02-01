九分裤配棉袜成时髦人标配，可你真的会穿？

最近，“九分裤+短袜”成了冬日时髦人的标准配置。虽说九分裤提气又精神，但是冬天露出脚脖子还是让人承受不住，平时囤了没穿的时髦短袜有了用武之地。

终于知道了时髦趋势，可是怎么搭配才好看？颜色款式怎么挑，穿什么鞋才能加分？

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为了解决这些女人的日常烦恼，今天，我就把自己私藏已久的好朋友“世界时装之苑ELLE”（ID：ellechina）推荐给大家~

想要了解适合自己的穿搭方法（如何根据腿型挑选裙子，矮个子女生如何搭配，怎样巧妙露肩才能显瘦）？想要学会堪比整容的美容大法？想要深谙时尚之道，小机灵随口就来？想要了解时髦girls都去哪里吃喝玩乐？

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如果你不知道明天穿什么，或者有个不会搭配的单品，请看：

138。 九分裤配棉袜，最近有点火！

139。 大衣+阔腿裤是很美，但我有了更妙更舒服的穿法！

140。 黑色连裤袜的正确穿法！原来这些年我一直穿错了

132。想把毛衣穿出高级感？必须买驼色！

135。 这些年穿大衣犯过的错，你也有份！

136。 大衣+长靴才是时髦不露肉的过冬标配！

如果你对自己的脸型不满意，

或者不知道自己适合哪种发型，请看：

229。 脸型美不美，先看有没有这条线！

230。 林允真素颜长这样… 90后女星谁才是真正的“素颜杀”？

228。 高圆圆十年后再剪齐刘海！这次好像失手了？

226。 杨幂自拍终于露全脸！我们却发现一点不一样…

218。 腿型不够美，小腿还外翻？放心，能治！

如果你也是混饭圈的，有一个捧在手里怕化了的偶像，请看：

313。 这么多巨星等着你们集体打call！厉害了我的ELLE风尚大典

311。 追综艺，关注段子手，还信平行空间… 杨幂这样的处女座较真起来，你吃不消

312。 杨洋说他不会说话…美少年！你站在那就是一道风景好吗？

如果你和我一样，对逛吃逛吃有执念，请看：

406。 舌尖上的《那年花开月正圆》，我仿佛看见孙俪走错了片场

408。 我们跑遍上海滩尝了60多种马卡龙， 总算找出了超可口的“少女酥胸”！

怎么样，看完文章的你找到那个隐藏公式了么？成为一个精致女人道路是漫长的，不论是外表得体还是思想成熟，大家都还需要勤加修炼哦~~关注“世界时装之苑ELLE”（ID：ellechina），我们期待看到你的华丽转身！

▲ 看到没有，男神都在盯着你啦！