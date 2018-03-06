杜绍斐：为什么能进入公司董事会的男人 都爱穿灰色法兰绒绅装？

刚接触绅装时，相信你和我一样，也曾痴迷于精纺面料的光泽度，执着Tweed的粗狂感。直至登堂入室，才发觉：

真正绅装大咖所钟爱的，往往平凡中见惊奇，例如——

灰色法兰绒。

我有一位香港朋友，是杜少敬服的绅装行尊。老先生衣橱里一百来套绅装，除几件夏天的亚麻和春天的四季款精纺，剩下全是灰色法兰绒绅装。

他说，早过了求新求异的年纪，当过尽千帆之后，就只有灰色法兰绒留了下来。

为什么是灰色法兰绒？他只说：

灰色法兰绒就像‘红楼梦’，是绅装爱好者永恒的课题。

灰色法兰绒不会让任何一个追求经典的男人失望。

首先，穿灰色法兰绒绅装的男人，是一个时代的标签。

直接将灰色法兰绒绅装标签化的，是奥斯卡影帝‘Gregory Peck - 格里高利 · 派克’主演的‘The man in the gray flannel suit - 穿灰色法兰绒套装的男人’。

电影主人公Mr.Rath家庭美满，并在大公司担任要职，1953年就拿到7000美元年薪，在当时，约能兑换18200元人民币。要知道那个时代中国人均年收入才100来块，他可以说是美国中产阶级的代表。

他每天最爱做的事，就是穿着灰色法兰绒绅装喝马天尼，妥妥的人生赢家。

就像‘The Devil Wears Prada - 穿 Prada 的女王’中，Prada成为21世纪进入精英社会的门票。Mr.Rath的灰色法兰绒绅装，也成为20世纪中期开始，精英的标签。

如果有经典电影背书不够，那么现代绅装教父——‘Gianni Agnelli - 吉亚尼 · 阿涅利’对灰色法兰绒的热爱，就足以说明其经典程度。

Gianni Agnelli是‘F.I.A.T。 - 菲亚特’汽车集团的前掌门人，意大利最有钱的男人。老爷子生前穿衣风格不羁且迷人，将腕表戴在衬衫外面、歪打领带等独特风格都是他发明的，这些风格至今仍争相被模仿。

而这位绅装Icon，从年轻到垂暮，只要气候允许，就喜欢身着一身法兰绒灰绅装，这不是爱好，这就是‘Agnelli Style’。

穿灰色法兰绒的男人不追随潮流，才能永据绅装领域高位，不会被时代淘汰。

如果说名人加持未免显得务虚，那灰色法兰绒不可复制、变化无穷的颜色，则是能证明其经典的铁证。

拿起灰色法兰绒仔细端详，你会发现：好的灰色法兰绒，不会有纯净的灰，而是一种有点像‘雨花石’一样哑光且斑驳的灰。

其他面料无法复制。

这和法兰绒特殊的‘混色’染布工艺有关。

通常面料的染色方法分为3种：

在纺纱前，对羊毛纤维染色；

在织成面料前，对纱线染色；

在面料织成后，对面料成品进行染色。

‘混色’染布工艺就是第一种，在羊毛纤维上染色。这种工艺能够让面料最终呈现出一种极细密的明暗交织效果。

另一方面，法兰绒表层绒毛将纺织痕迹抹去，使面料看起来哑光、柔和。

这种独特的‘法兰绒灰’，是‘盛气凌人’的纯色精纺面料所没有的，备受绅装爱好者喜爱。

如果不常穿法兰绒面料，杜少这有几个小意见供大家参考，避免你走弯路。

360g上下的法兰绒最适宜

与所有面料都一样，选择克重是第一步。

当季穿着法兰绒套装，面料尽量选择克重大一点的，360g上下是一个非常平衡选择，保暖度和抗皱性都非常适宜。

即便是裤子，也不要选择低于300g的，不结实。

精纺法兰绒和粗纺法兰绒按需选取

法兰绒是由表面是否磨毛定义的，所以精纺面料和粗纺面料都可以用作原料。

不过这并不代表二者品质相同。

精纺和粗纺最大的区别在于精纺多了一步精梳过程。经过精梳后的羊毛纤维更加纤长，所以精纺面料细密紧致；而未经精梳的粗纺面料则富有绒感，非常松软。

所以精纺法兰绒相对结实一些，小心使用几年都不会坏。而粗纺法兰绒耐用度就差一些，但更加松软，摸起来更舒服。

所以要是在意耐用度，就选精纺法兰绒，想体验法兰绒最原汁原味的松软触感，就选粗纺法兰绒。

灰色法兰绒裤子最好搭配

由于灰色本来就是中性色，除了不同色的灰色上衣，都可以很好应付；另一方面法兰绒的绒感也让灰色法兰绒裤子更柔和，更易搭。

所以在服装搭配上，多备几条不同深度的灰色法兰绒单裤准没错。

不过，无论是精纺法兰绒还是粗纺法兰绒，和其他羊毛面料比起来都很不扎实，尤其是应用在摩擦较多的裤装时，更容易磨损。

建议尽量穿一天让绅装休息两天，可以有效延长使用寿命。

法兰绒有趣的地方很多，一篇文章说不完。

经典的装束一定有其过人之处，如果你要尝试一套绅装，灰色法兰绒是不错的选择。

不管是18岁的男人还是80岁的男人，灰色法兰绒都不仅仅是一件普通的衣服，而是一生的战袍。