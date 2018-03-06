12个可copy的秀场春季搭配套路：高级时尚离你并没那么远！

本 期 导 读

① 今年的四大时装周趋势；

② 那些我们可以借鉴的套路。

2018的秋冬四大时装周马上就要告一段落了，但对大多数只需关注于日常的姑娘来说，要给自己找一个全程关注的理由还真是有些难呢~

毕竟惯来被拿来“捉妖”的秀场，最适合的还是以五丈远的距离，作为茶余饭后的谈资一笑而过。

看来自Central Saint Martins中央圣马丁毕业生的奇葩作品集，今年的脑洞，是有点大的清奇了。

而特别知道如何玩转噱头还设计两不误的Gucci，让模特抱着自己的头走场，甚至在ins上引起了一阵效仿热……

而所谓的趋势似乎也只是对从业类人员以及时装精们为自己接下来的方向找到指引。

今年的趋势也是有点一言难尽，要么颜色鲜艳到调色盘统统上阵。彩到就连我一直青睐的低调贵族Mulberry都这么沦陷了……

要么色彩暗淡到，连印花都没点欢快的感情。比如，这样深沉的Hermès~嗯，是秋冬时装周，我忍！

还有，执掌Dior的Maria Grazia Chiuri，我不禁怀疑她和Ralph Lauren老爷子相约耍了趟大理，又花又民族还对扎染忽然一往深情……

Dior今年难道要实行买腰带先买连衣裙的营销策略？靠腰带完成这一整年的KPI（17年可是要买口号T得先买蓬蓬裙）。

Ralph Lauren老爷子的偶尔跑偏好像不算严重，但哪位星星要是穿这几身参加活动，我还是有点不敢想啊……

而不继续深挖设计，玩起理念，声称要关注我这类被称为“big”人群的Balenciaga，请出了穿上Chandler Bing所有衣服的Joe（难道不是要多上点货，以免店铺老被抢空？）。

老友记引领时尚，一晃就是许多年啊~

Whatever！好在，大多数走心的秀场总是会关注每一套展示的total look，让造型和搭配都相得益彰的表达出想要表达的风格以及高级感！所以，看似远离日常的秀场，经过筛选也完全可以作为日常穿搭的教科书做借鉴。

▲很喜欢的Sonia Rykiel后台

比如配色、比如风格组合，比如穿搭套路！So~今儿个大饼子就要带大家不多废话的来赏赏我保存下来的秀场图片们，以及他们所运用的完全可以供我们解析来日常借鉴的春季搭配公式们。

好啦，公式+图片 咱们走起~

1

毛衣+裙

毛衣+裙的套路，对秀场来说也可以是“怎么用你都不厌倦”滴！尤其作为实穿党的本饼，总是最乐于关注实穿类品牌，于是你会发现，这套路怎么玩都可以：

简约的Tibi用一大波同色系or轻撞色的两两相配竟然就带来了强势女强人的气场。这些组合，色彩也同样完全可以copy到日常~

而奢华的Sally LaPointe，同样的裙+毛衣，用各种闪亮、鲜明元素+大量感的设计，打造出了不失女人味儿的强势！

还有Ermanno Scervino，中性色条纹毛衣就搭出了气质与鲜美。BTW，同色系条纹+波点的搭法，也很值得借鉴。

这套路太好搭了，自然在各种秀场都不愁见，而且各种版型、身型适用。搭配出来的风格吗？单品不同，效果也完全不同！

▲从左至右，2018FW Apiece Apart、Dior、Sonia rykiel

比如，擅长在简单的单品上加以色彩、印花的设计就出彩的纽约品牌Whit，就用色彩条纹让最简单的look明亮夺目起来~

而超级高饱和度色彩的Marni，竟然因为针织元素的加入，就让亮面的蛇皮纹半裙醒目但毫不过火。

还等什么？这套路完全没有限制，赶着春天翻出你的毛衣搭配最适合你的半裙，就能轻松扮美起来~

2

oversized毛衣+烟管（西）裤

作为我的珍藏路数，oversized的毛衣搭配利落的烟管裤，随性的有节制的气质感。Khaite2018秋冬的lookbook里就奉上了这么一波常见色系~

而Ermanno Scervino是用来搭配17年就特别火的格子裤，同色系搭配。

这组合呢，搭配高跟鞋会更有女人味儿，其实搭配切尔西、牛仔鞋、乐福、板鞋，更随性舒适。

3

衬衫+高领打底+阔腿裤

衬衫+棉薄的高领打底也很适合春季里边来穿，作为Calvin Klein最炒冷饭的一个look，相信我，忽略模特身上的“肘部石膏和头部绷带”，在需要继续捂的春天，绝对适合穿出门！而且男女皆可……

做个引申，搭配半裙或者直接搭衬衫裙也是可以滴，敞开三颗衬衫扣，更显瘦~

4

皮衣+A字长裙

最擅长做皮夹克和皮毛一体的Coach，虽然今年一下子大玩吉普赛，色彩暗淡得有些颓。不过用各种皮衣搭配各种印花长裙的老套路就走一场秀，却也值得提出来说说。

不止是长裙哦，适合美腿年轻姑娘的mini短裙，配上靴子或者sneakers也很适合春天穿！

总的说来，这已经不是什么新鲜的路数了~好看与否吗？完全取决于你的选品，而无论裙子长短的搭配禁忌，在饼看来都是性感的细高跟。

5

西装+飘逸半裙

职场女性的典范Jason wu这一次好温柔，用了纱裙来搭配西装外套~

Dior也是哦，各种格纹西装搭配纱裙。

虽然楼上两组的效果都并没那么尽如人意，但是套路还是可以尝试的，毕竟Toga用来搭配了百褶裙效果还是相当不错滴~

更何况，你还大可以用西装外套来搭配连衣裙，硬朗和浪漫、职业和柔情的结合，职场、重要场合皆可。

▲从左至右，2018FW Damir Doma、Altuzarra、Altuzarra、Temperley London

6

格纹（粗呢）套装+印花blouse

虽然Anna sui的各种花哨一直以来对我而言都有些过头了，但是今年秀场上几身格纹套装搭配同色系印花倒是给我找到了最近大火的格纹套装、花呢套装的文艺新搭法。

这种方法也不是她一家在用，蝴蝶结细带的blouse一加入立马很温柔，17年就入了套装的姑娘，可以大胆的试一试。

▲从左至右，2018FW Dondup、Adam Lippes、Maison Kitsuné

对比一翻，跟我们一样简单搭配T恤的Dior秀场look，你就会发现，风格感全然不同咯~

7

oversized 夹克+ mini裙

把最近特别火的豹纹大面积用到秀场的Simonetta Ravizza，几乎清一色的oversized大夹克搭配mini短裙的套路。因为夹克和棒球帽的中性气质，竟然搭配高跟鞋也没觉得很腻味？！

当然，日常穿这路数，我还是建议一脚蹬和sneakers走起~而oversized大夹克的选择？中长款也一样可行。

8

衬衫+抹胸

向来不太喜欢印花的Off White却破天荒的上了一波 印花单品，还让Bella一开场就穿了出来。只不过干净利落的直线条+抹胸，搭配职业感的衬衫，犀利依旧，并不柔情。

这样的路数，今年的秀场上也挺多见的哦~今年大热门的Versace就用抹胸内搭了T恤、连衣裙，甚至还有西装……

话说，本饼已经买好两件叠搭抹胸，就等上海的春天来了。

9

叠搭背心裙

不仅是抹胸裙，背心裙搭配个好看的袖子内搭，春季里也适合外穿出门。这样的搭配运用到连体裤上也可以~

▲从左至右，2018FW Jonathan Cohen、Anna Sui、Frame

10

大袖子+裤装

而玩转好看的袖子？对《加勒比海盗》Jack宽松大大的袖子着迷，搭配萝卜裤和马靴就有一种潇洒和帅气，春天里也可以穿出娘man平衡~

▲从左至右，2018FW：Vanessa Seward、Fendi、Rochas

11

连体裤/睡衣套装+风衣外套

去年就入手的睡衣套装、夏天穿过的连体裤？你可以像Temperley London和Stella McCartney这样，内里强调高腰线，搭个风衣外套就时髦的出门。

看这一组，穿丝质睡衣的Bottega Veneta，够不够慵懒奢华？

12

短夹克+阔腿/喇叭裤

而短夹克搭配阔腿裤/喇叭裤，咱们去年就说过很多次了，拉长双腿，轻轻松松就显高！

▲从左至右，2018FW Bally、Hermès、Brunello Cucinelli

篇幅至此，我真的写不动了~实际上秀场中你能get的路数绝对不止这些。而除了以上套路，终于回归了黄金时代的Versace，贯穿全场，重复强调腰带的重要性！

▲最长草的就它了，希望不要太贵。

不只是Versace，上面提到的Dior，也是一条D字腰带撑全场，还有贝嫂，也在自家利落的长外套上，加了条腰带，强调女子力，有腰更劲！

▲2018FW Victoria Beckham

而附赠看腰带，或许是为了纪念Sharon Stone那一袭白衬衫的惊艳亮相，Carolina Herrera用一件白衬衫搭配了各种色彩的大长裙，更好像是为了说明白衬衫的重要性！

▲彩虹裙，我根本没拼完！白目……

就连吊带裙+针织开衫，加个腰带，也就变得不那么居家不正式了~

▲从左至右：2018FW Bottega Veneta、 Erdem

U see，接下来又是一个要从腰就带动的玩腿年呢~

饼菇凉的话：

虽然已经有上千个品牌发布了秋冬新品，四大也只有几个大牌还在压轴未完了。但，到现在还没有特别厉害的秀来惊艳我，所以这波搭配，本就不着重于设计，更有了矮子里拔将军的嫌疑。

不过虽然单品设计可能不尽如人意，但搭配套路是相通的，找找你的衣橱，进行尝试，或许你又能为你的老单品找到新玩儿法！

而搭配套路也绝不仅限于我今天找出来的一些，这部分算是一些常规搭法之外的新补充咯~别着急，更多的春季搭法我们还在继续。

这一波搭配里有你没尝试过的吗？try it！才是真真变美的第一步。

咱们今儿个就酱啦，明儿见！