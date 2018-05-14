命都是包给的 提前锁定今夏最chic包袋

导语：夏天是我最爱的季节，阳光、短裙、西瓜和啤酒，好像所有美好的回忆都停格在上一个夏天。（来源：AnnyStyleOnTop）

走在街上最爱看的就是各种夏日穿搭了，清爽养眼，不落人后的小姐姐们快来挑选你最心仪的包包带你一秒入夏~！

永远穿不错的精致lady Kate Bosworth最近又提了Yuzefi Asher包包搭配吊带小白裙，满满的夏日气息。

来自英国伦敦的小众包袋Yuzefi，致力于打造通勤逛街蹦迪都适合的包包。

Yuzefi Delila

我入的是一只灰色拼色款，非常好搭，包包容量也是足够装的下出门带的小东西们了。

相对于秋冬的深色系，夏天到了，给大家推荐更加活泼亮眼的颜色。

另一个小众品牌的包包最近深得我心，来自荷兰的Wandler，利落大方的半圆形，很是耐看。

这款Hortensia Bag光是造型就让人眼前一亮，色彩也是温柔的奶油色系，三个不同size大家可以根据身形自由选择。

除了手提包，品牌还推出了Anna腰包，

超模Romee Strijd和时尚买手Tiffany Hsu都有在背，腰包的时髦大家可以赶一下了，完全没有要flop的意思啊！

另外最近新出的拼色款我也很喜欢了，有必要拔个草~

Jacquemus这一季简直是为夏日假期量身打造，异形跟凉鞋、大帽檐草帽和可爱的超级mini包袋都瞬间击中我。

Rihanna在回老家巴巴多斯参加活动时就提了一只Chiquito Micro包包跟全身顺色搭配，无论什么搭配在日日身上都是可爱又迷人~（粉丝滤镜超厚的

Kendall提的这只白色也好可爱！

如果觉得包包太小实用性不足可以考虑这款Perola Bag和Le Sac水桶包，网状设计跟Staud的网兜包类似，但是要更加轻盈和特别。

PVC继续大势，你有入手一只合适的PVC包袋吗？比起秋冬，夏天背上一只透明的包包似乎要更加和谐合理，也更加清爽。

小众包袋Building Block新一季推出的几款PVC包袋都在时装周抢足了风头。

PVC tote上配的这只小手包也是我的心头好，夏日扮靓就靠这些小包包了。

还有在包带上做文章的这款木珠手腕包，回头率高达200%，简单的白Tee牛仔裤穆勒鞋再加上这只包包你就是时髦精本精。

想要通勤款可以pick这只水桶包，一贯的极简设计，加上木质元素有一种返璞归真的美感。

说到夏日包袋就不能不提到最热的草编包，除了Cult Gaia这些已经提过很多次的品牌，这次给大家安利更加小众的草编包，减少撞包风险~

一个专门做草编包的品牌Mar Y Sol，名媛Olivia Palermo这只tote现在还有折扣，大家可以入手起来。

我自己还是更喜欢小包，种草这两款斜挎包和手拿包，大家快吃下我安利！

Pamela Munson草编包则是标志性的编织和缎带，拍照超级上镜。

难怪博主们度假都爱带着它。

Free People的草编包也值得一看，毕竟价格是真的便宜，随便买不心疼。最近还有活动，免税且满599包邮，时间11-14号，大家可以在文末点进专题买买买！

STAUD水桶包设计师的同名品牌Carolina Santo Domingo这款Corallina草编包，圆环、流苏，都是非常具有代表性的夏日元素。

无论是Jessica Alba这样的大姐姐还是Emma Roberts、Emily Ratajkowski这些小年轻背都是好看的。

其实除了草编包，他家的这只Amphora Bag也很抓眼，简单硬挺的梯形水桶，几何线条感有点酷。

搭配起裙装更是优雅迷人，不费力却很时髦。

除了精致的小包外，夏日出游一定也离不开一只舒适实用性满分的双肩包，Emma Stone最爱背的就是Madewell这只复古的双肩包（突然一大口过期糖

现在Madewell也顺势推出Lorimer双肩包，还是走的复古实用路线，绝对为你的夏日时髦look大大加分~