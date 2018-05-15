这条最适合夏天的裤子 无论什么身材都能驾驭

导语：不知道有没有人跟我一样，夏天也喜欢穿裤子，因为在空调房里待久了穿裙子腿好冷啊~但是穿裤子走在太阳底下，又很热，简直是两难。（作者：黎贝卡）

那么，夏天和什么裤子最配呢？

我的答案是自带清凉感的白裤子。▼

不过一提到白裤子，很多人都会摇头，说它显脏、显胖，打死也不会穿。。。。。。

不耐脏这点确实是，但说它显胖的，就太绝对了。

裤子显不显胖和颜色其实关系不大，和版型关系关系比较大。白裤子的版型也分很多种，有直筒裤、锥形裤、喇叭裤等等。其中最值得买的，我首推白色阔腿裤。

对比一下，大大的裤管，即使小粗腿穿上也能变得又高又瘦。▼

白色阔腿裤的时髦度也特别高，简洁大气，很容易打造出气场爆棚的感觉。

下面这些经典的白色阔腿裤look，你们一定很熟悉。▼

清爽干练的风格，还很适合作为上班装。▼

那些会穿的王妃们，也都是人手一条白色阔腿裤，比如之前写过的约旦王后Rania和西班牙王后Letizia。▼

不止是夏天，一年四季穿白色阔腿裤都很出彩。

Amiee Song对这条裤子就情有独钟，应该是她利用率最高的单品之一了~▼

白裤子还有一点很讨喜，搭配空间很大！不信你们往下看：

白上衣+白色阔腿裤，更特别

谁衣柜里还没有几件白T恤、白衬衫了，但大家都习惯搭配黑裤子或者牛仔裤穿，所以大家看起来都差不多。不如试试把裤子换成白色阔腿裤。

高级感、气场什么的说来就来。▼

今年大火的字母T，搭配它，简洁不单调。▼

把白Tee换成白色真丝吊带上衣，更有女人味。▼

搭配白衬衫则更有女强人风范。

裤管有多大，气场就有多强哈哈。这个拍照姿势值得模仿。▼

不同款式的衬衫，搭出来的风格也有些许区别。

这种有点像棉麻材质的V领衬衫，就有点慵懒的味道~▼

这种Oversized衬衫则更风流倜傥，又帅又仙，但比较难驾驭。这身来自Michael Kors2018春夏系列。▼

想要轻巧灵动，则可以用无袖衬衫搭配七分阔腿裤。她的肩膀真好看~▼

如果你想穿出一米八的气场，那就穿白色阔腿裤+白色西装外套，这也是现在很流行的搭配。▼

黑色上衣+白色阔腿裤，更清爽

白裤子搭配黑色上衣也不错，打造经典黑白配。

有请KK为这个组合代言~▼

黑色上衣吸热，夏天最好是选清凉的背心款式。▼

另外，上黑下白的搭配还很适合上半身偏胖的女同学，黑色上衣可以稳稳藏住肚子上的肉肉。▼

条纹衫+白色阔腿裤，更法式

条纹衫和白裤子，都属于法国女人的必备单品了。两者配一起，法兰西风情感受一下~▼

买过我们蓝白条纹T的人，立刻就可以试起来。▼

马甲线已经练出来的同学，可以试试这身。▼

上身比较壮的女生建议穿版型宽松的竖条纹上衣，遮肉显瘦。▼

度假的时候，可以选亮色的条纹衫，戴上草帽穿上凉拖，自在。▼

对于，今年流行的波点元素搭配白裤子也有异曲同工之妙。▼

亮色上衣+白色阔腿裤，更有活力

不夸张，白色搭配一切亮色都好看，尤其是夏天，好看又上镜。

配红色上衣，容光焕发，很有精神。▼

看看助理小妞Rua的示范。▼

配宝蓝T恤，更显肤白。▼

配绿色上衣，还是这种不规则的，像行走中的画报。▼

黄+白的组合今年很多。

前不久，维密超模Romee Strijd配了件黄色麂皮外套。▼

白天在空调房里太冷，在衬衫外披一件鹅黄色的针织衫也很好看。▼

马卡龙色上衣+白色阔腿裤，更清凉

今年流行的马卡龙色，跟白色阔腿裤也很搭。

薄荷绿自带清新感，搭配白色阔腿裤，扑面而来的清凉感。▼

马卡龙蓝的紧身上衣搭配飘逸的阔腿裤，穿出好身材。▼

五一期间，读者齐木照桥去澳门玩的时候，也穿了一条白色阔腿裤，好看~▼

粉色上衣搭配白裤子也值得一试。▼

再来看看Rua的示范。▼

不喜欢甜美风的同学可以试试搭配莫兰迪色系。

Jeanne Damas就穿过不少，大写的好看。▼

白色阔腿裤怎么选

看到这里，可能有人会说，白色阔腿裤美则美矣，但我穿真的不好看啊~没错，我在办公室问了一圈，好几个助理小妞都这样说。

我当时就立了个flag，说要给每个人都找到一条合适的白色阔腿裤。看，我们搜罗来了各种版型的白色阔腿裤，找了五种不同身材的小妞来试穿。为了更有参考性，我们没怎么美化图片，可以说是非常写实了。

很多人买白裤子，最大的顾虑是裤子太透了，会印出底裤的颜色，这次试穿的白裤子中也有一条是比较透的，建议大家买面料厚一点的白色阔腿裤。▼

究竟不同身材应该怎么选白色阔腿裤？一起来看看吧：

大星：略夸张的梨形身材

大星是非常典型的梨形身材，她的上半身很好看，肩、锁骨都很美。但下半身尺寸更大，PP大、大腿粗，健身教练说她的胯明显比别人要宽不少。

试穿后，发现她算是最难把阔腿裤穿好看的身材了。

穿上这种很薄很软材质的七分阔腿裤，背面看尤其显PP大，还很显矮，完全不适合她。▼

大星还尝试了一条雪纺质地的。同样的问题，因为材质很软，后面很显PP大，但比上面那条好。▼

大星说这条可以有效地遮住她的小粗腿，因为它有这种褶皱的设计。▼

她最适合的是这条材质硬挺的牛仔阔腿裤，虽然还是会显胯宽，但整体效果还不错。不过这种牛仔材质特别容易皱。▼

近看也还不错，活动自如。试到这条，她果然种草了哈哈。▼

很多梨型身材的人穿白色阔腿裤总会穿出下面这个效果，很紧绷，其实是码数没选对，选大一码就不会这么绷着了。▼

总结一下：

梨形身材比较夸张的同学最好选择材质偏硬的牛仔阔腿裤，裤子前面有褶皱设计的，可以减少腰臀差，遮住大腿的肉肉。千万不要买太紧绷的。

Ling：普通的梨形身材

大星的身材其实不够典型，我们后面又找了Ling，她就是最普通的梨型身材，屁股大、大腿粗。

和大星一样，她也很适合穿这种牛仔阔腿裤。

但她出现了梨形身材女生选择裤子的共同烦恼：裤腰适合了，屁股部分卡得太紧；屁股适合了，裤腰又太松。

左边这条就是腰适合，但胯不适合。右边是胯适合，但腰大了。不过这时候最好是选右边这种，看起来更时髦。Ling说她通常会拿去改改腰。▼

从背后看，左边这条屁股被勒得很紧，还是右边这条更适合她。▼

和大星不同的是，她穿这条雪纺阔腿裤虽然也有点显胯宽，但还是可以接受的。而且，这条是松紧带设计的，不会出现裤腿合适，但腰大了的问题。▼

不过，相比之下，还是硬挺材质更适合她。

总结一下：

普通的梨形身材优先选择材质偏硬的裤子，如白色牛仔阔腿裤；偏软的雪纺材质能勉强接受。当胯部和腰部不能兼顾的时候，宁可选择偏大一码的裤子保证胯部合适，腰部大了可以拿去改一下。

Kiki：苹果型身材

上半身偏胖的苹果身材其实挺好穿裤子的，很适合紧身裤。她们穿阔腿裤最大的烦恼是没有腰，还很容易显肚子大。

Kiki就是典型的苹果身材，大胸妹加肩宽背厚，肚子上还有点肉肉，但四肢都很细。

她先试穿了雪纺材质的白色阔腿裤，版型跟西装裤很像。从后面看其实还挺笔挺的，但就是没有腰。视觉上从苹果型身材变成了H型。效果一般。▼

随后，她又试穿了适合梨型身材的那条牛仔阔腿裤。

效果还不错，一下子就有了腰线，从侧面看也很瘦。看来苹果型身材的同学也更适合材质和版型都比较硬挺的阔腿裤。▼

试之前，Kiki一直担心自己穿白裤子显胖显肚子。

其实只要选对码数，不要选太紧绷的，完全看不出肚子。▼

码数小的还会出现拉链爆开的情况哈哈~

总结一下：

苹果型身材的女生选择裤子时凸显腰线很重要，最好穿材质偏硬的裤子。另外，码数也不要选太小的，容易显肚子。

JOY：扁屁股星人。

不止屁股大的人穿阔腿裤烦恼，乔伊姐姐说像她这种完全扁平的PP也要注意。她的身材不知道怎么描述，腿不粗腰也细，唯一的遗憾就是PP太平。

她试穿下面这条的时候我们都震惊了，这也太扁了吧，显得布料很富余。▼

其实，像这种后面设计带褶的是为PP大星人准备的，完全不适合她。▼

扁PP星人，最好是买胯部收紧的款，看起来就有料了。乔伊姐姐这条裤子，其他人都穿不进去，胯部太小了，码数也偏小。▼

她还试穿了最左边这条亚麻材质的阔腿裤，发现最显屁股挺，最右边西装材质的是最塌的。我们发现只有最右边这条裤子没有后面的口袋，整体看起来就特别扁平。▼

由此可见，有口袋的比没有口袋的更显屁股。

总结一下：

扁PP星人不挑材质，但最好是选择胯部收紧，且有后口袋的裤子。背后有褶皱设计的裤子完全不适合。

Selena：翘臀星人

Selena的身材很好，所有裤子都能完美hold住。据她自己说，她也有点梨型，但完全看不出啊。

和大星、Ling不同，她反而更适合另一条紧一点码数小一点的阔腿裤。

正面看，区别不大，两条都能穿。▼

但侧面就很明显了，大了的左边这条显得PP塌，右边刚好凸显臀型。▼

再来一张图感受一下她的翘臀。稍微紧一点的裤子才能穿出这个效果。▼

另外，Selena还给我们示范了，裤腿越长，裤管越窄，就越显高。七分的如果搭平底鞋，更容易显矮。▼

总结一下：

翘臀星人不挑材质，最好选择胯部收紧的裤型，显出身材优势。