男人夏天穿什么面料 最有质感？

导语：什么样的料子是好料子？这是个有点“玄“的问题。很难说面料有明确的好坏界限，做工好坏看看针脚线头，可面料好坏看什么呢？（来源：商务范）

原料是一方面，比如羊绒自然是好的，但也不能说所有的羊绒的一样好，优衣库的羊绒和loro piana那也是天差地别。化纤普遍不太好，但也有很好的，防水的尼龙，或者太空棉，也有很多上档次的。织法或者后处理就更多是个人口味和审美的差异，很难单独拿出来说怎样好或不好，不同的原料有不同的处理方式。

但好料子，也确实是能摸出来看出来的，尽管很难说有什么指标。最好的办法，还是多接触高档次的面料，像loro piana，vbc，fox brother， monti 这样的一流面料厂的经典面料，肯定不会差了。

像是大牌的面料，一般也不错，但水准还是参差了一点，雷比较多（设计师牌子好一点，prada armani这种就坑多）。读些资料，只是指个路而已，完全照着资料来，那也就没有自己的审美了。

private white v.c的尼龙夹克，水准非常好

loro piana wish系列面料

monti 的衬衫料

但单单原料好，也是远远不够的。再好的羊绒，夏天也很难穿住。如果你要一件防水的风衣，那也不能去挑丝绸的料子。面料既要符合审美，又要有功能性。夏天的面料，透气永远是第一位的。当然，好看也很重要，但我从来不折腾自己，真的热了，那就T恤凉鞋吧，谁叫我身材好呢，穿的少也不赖（心虚）。

所以说来，说一说面料的门类也是很有必要的。不同种的面料没有绝对好坏之分，但特点也确实是有差异的。什么是好也许不那么明确，但合不合适通常清楚。高水平的工艺面料固然是好的，但合不合适往往更为重要。

۰ 麻 ۰

我个人是很喜欢麻的，夏天穿麻蛮讲究。麻没有不起褶子的，但这褶不像棉那样的碎褶，而是类似折痕那样的规则的褶皱。麻就是要这个褶子，飘飘的感觉，如果太僵硬反倒就落了下成。麻也分好几种，亚麻是最常见的，穿起来也相对舒服，汉麻，苎麻少见一些，也硬粗一些，做做外套还好，贴身受不太了。

麻的褶皱

爱尔兰亚麻

大麻（hemp）（by levi‘s vintage cloth）

最有名的麻当属爱尔兰的亚麻，爱尔兰的亚麻厚一点，也硬一点，穿起来更挺阔。意大利法国的亚麻也很好，相对就更地中海，轻软舒适。

W.bill的爱尔兰亚麻（by ww.chan），看起来就蛮挺阔

意大利Solbiati的麻，明显软一 些（by ascot chang）

麻有个好处，就是厚度不太影响透气性，厚一点的穿起来也不会太热。厚一点的麻能为穿搭提供恰当的重量感，而又不会太热

重磅field jacket by private white v.c（我也有一件，大爱）

亚麻质感独特，要穿的话还是穿一套或者薄棉裤的好，显得和谐。有些其它的面料搭配起来也不错，像是卡其布或者软丹宁，下面再细说。

亨利领衬衫配棉白裤

搭配卡其裤（by luca faloni）

۰ 棉 ۰

棉的种类就多了，精纺粗纺，还有像polo衫常用的珠地棉，毛巾料。T恤常见的精梳棉，还有些针织的。常见的就很难数清，更不要说不常见的了。

▷ 衬衫料

高支精纺：精纺，就是细腻的意思，那种摸起来滑滑脆脆，穿起来有点薄透的，就是高支精纺料了。我个人对高支料没什么感觉，正式场合必须穿那是没办法，但是平时穿太透，光泽感又强，和大多数衣服都搭不来，价格还嗷嗷贵，何必呢？

透的一批啊（by turnbull &asser

薄，又薄又脆

高支牛津纺：相比于精纺，更软，更粗（只是一点点），但料子依然薄，还是属于正式场合的料子。有和精纺一样的毛病，太透。

精纺牛津纺（royal oxford ）by eton

低支精纺，相比与高支，粗一点，厚一点，挺阔一点，支数一低，织法就多了。各种花纹样式都有，人字纹，粗条，等等。高支由于厚度和着色性，大多只能做基本款。

100支精纺 by turnbull &asser

明显就粗一些

低支牛津纺： 和上面的完全就是两个质感了，粗不少，也厚一些，摸起来有颗粒感，看起来也没有什么光泽感，很平衡很百搭的款式，平时穿不错，上班着装要求不太严格也没问题，属于衣柜必备的那种。

这就更粗一些 （by nanamica）

钱布雷：有叫青年布，特点是经纬线不同色。所以颜色会有稍稍的不均匀感，比较经典的是浅蓝色和脏粉色，质感比牛津纺还要粗一些，比较好穿。

Chambray shirt by j crew

牛仔布（丹宁）：牛仔布是门学问，由于厚度和染色的特殊性，不同的面料差异是比较大的。一般来说，做衬衣的牛仔布都是比较软的，虽然略厚，但是因为粗，不沾身，所以也不太热。当然也有比较厚的，那种是春秋天穿的，不适合夏天。

by REPLAY

▷ Polo衫

珠地棉：polo最传统的面料，特点是面料上有细小的孔，同时也有弹性。由于多孔的缘故，透气性非常好。好的珠地棉是有一定厚度的，这样穿到身上不会太挎。

Sunpel 看家的 rivera polo（个人推荐）

毛巾料：orlebar brown家的看家面料，叫毛巾料就是因为像毛巾一样，吸汗，有很柔软亲肤，不过舒服是舒服，毛绒绒的不一定每个人都能接受就是了。

针织料：虽然大多数针织料都是属于秋冬的，但夏天的针织也是有，不过针织料要做到夏天能穿是比较有讲究的，既要薄，还要保证强度，否则穿不了多久就破了，而由于原料多是棉的，耐用性又没有羊毛那么好，所以做起来不容易。

john smedley 可能是英国最好的棉针织厂了，水准相当好，厂子在峰区，景色也好

▷ T恤

精梳棉：最常见的T恤面料，没什么特点，薄，滑，垮。

By sunspel

竹节棉：特点是面料上较厚较薄的部分交错分布，像竹节一样。好处是既保证了透气性，又有骨架，穿起来不容易变形。

By blue blue japan

针织料：T恤的针织料往往是做复古或者做廓形的。比较厚，不会很凉快，但是厚度提供了垂坠感和重量感，很有风格。

Uniqlo U

詹姆斯李白（ T恤by uniqlo U）

▷ 裤料

和衬衫料差不多，不过没有高支的（衬衫透点就透点吧，裤子emm……）。单独拿出来的是斜纹棉（珠帆布），和抗皱棉，

斜纹卡其（或者帆布，差不多，有细小差异）：不是很薄，不过短裤的话厚薄对透气性影响不大。一般都比较挺阔，质感也比较粗，很经典的工装风，精细一点的也适合smart casual。

ralph lauren 的卡其裤

抗皱棉： 抗皱主要不是靠织法的，而是表面上有一层涂层。棉皱起来往往比较细碎，不好看，加了涂层以后一方面是不易皱，另一方面褶子比较均匀，看起来能流畅而不“紧张”

Uniqlo U

看起来硬挺硬挺的

۰ 丝 ۰

丝也是光泽感很强的面料，不论怎么织，在光线下都是亮亮的，这也是我喜欢丝的原因，可玩性很强。但是丝的透气性和吸汗性不好，要做的比较舒服，要么不贴身穿，要么做粗纺或者纱织。

精纺：精纺丝（绸缎）的透气性其实是不太好的，而且有一个问题，不吸汗，一旦出汗立马沾身，很不妙。但如果不贴身穿，那也蛮不错的。垂坠感非常好，而且完全不起褶皱

府绸夹克 by ktion

纱织：纱织就解决了丝沾身的这个问题，稀疏的织法也保证了透气性。但多数看起来很透，贴身不大能穿。当然女孩子穿的sexy一点那也很棒。或者做的宽松一点，也有另一番味道

比较有情趣哈哈（by balmain）

这样挺对我胃口， by agnona（ agnona做廓形相当有水平）

粗纺： 粗纺丝相对就厚一点，因为表面粗糙些，也不太贴身，透气性就好一些。当然，不同织法粗糙程度也是不一样的，种类繁多，我大多也无接触过。我个人的感觉是，单股经纬越粗就越挺阔，光泽也强些，而细一点的粗纺丝就相对哑光些，有麻的质感。但又不像麻爱起皱，而且阳光下有特殊光泽。我个人是非常喜欢这种低调装逼的面料的。

Dupioni jacket by akris punto

室内光线下粗纺丝往往看起来更像麻

詹姆斯李白的dupioni silk啊

教父这件偏细，光泽感明显更强（我也有一件）

۰ 羊毛 ۰

夏天也是可以穿羊毛的，当然，不是什么样的都能穿。一般来说，要么是克重低的精纺（220g-190g），清透爽滑，要么是twisted面料，多股纱粗织，这样会有很多空隙，透气性很好。但 twisted面料有个毛病，扎身，做裤子相当酸爽，只能做上衣穿穿。

非常经典的夏季羊毛料：solaro

Twisted fresco， 轻薄硬挺

High twist fresco

羊毛的本身的讲究比较多，包括纤维直径，长度，纱线股数，后处理，等等，这里先不谈了，以后再开一篇。

甚至一些比较作的品牌还有夏季羊绒这种东西，克重低，看起来垂坠感非常好。但太小众，我没经手过，所以也就不说太多了。

summer cashmere by kiton，光泽感和垂坠感真的让人啧啧称奇

混纺：混纺的一大目的就是为了将各种面料的特点相结合，比如说，我想要羊毛的垂坠抗皱，麻的飘逸，有希望触感柔和，那就要选丝毛麻混纺了。毛麻混是很传统的夏季面料，抗皱而且透气，也不会像twisted那样太硬。

毛麻混by suitsuplly 明显不像纯麻那么易皱

混纺的玩法是无穷尽的，比如夏季花呢这种面料，看着还以为是秋冬羊毛料，其实是丝麻混纺，还有Alpaca 羊驼些与化纤混纺，既有马海毛的硬挺，又消除了Alpaca过于强烈的绒感，chanel 招牌的 Lesage tweed也算是很特别的混纺面料，其手工特性决定了其有着无穷的搭配，创造出独一无二的质感。

summer tweed by ralph lauren purple label（大爱紫标！）

channel lesage tweed

Channel 2018 ss

面料的学问确实是很大的，我不是业内人士，所以了解的也很有限。上面说的，只能算是一个消费者自己看来的二手三手知识。所以希望大家也不要受我的局限，挑面料是很好玩的一件事儿啊，那么多条条框框多没劲啊！