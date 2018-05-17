大咖都爱的9个千元平底鞋 最适通勤穿

导语：大部分通勤场合不要求女士穿高跟鞋时，很多女士都会选择穿平底鞋。平底鞋没有鞋跟，脚底受力面积大，所以不会像穿高跟鞋那样脚累~（来源：商务范）

原标题：《唐晶、凯特王妃爱的9个千元平底鞋 职场妹子通勤穿不错》

虽然平底鞋穿起来脚部受力面积变大，会好走很多，BUT，不同的材质，上脚的舒适度自然也不一样，材质大概分为三种：

№ 1。 小羊皮：最软最舒适，然鹅，最不耐造，特别娇贵还难打理，像《我的前半生》里“大小姐”罗子君穿的鞋，鞋底都是羊皮的，啧啧啧。。。

№ 2。 牛皮：牛皮鞋会结实耐造很多，不过会比羊皮硬一些，刚穿上大都会磨脚

№ 3。 PU皮：皮质比真皮硬，价格比真皮也低，不过PU皮也分好坏，好的PU皮价格跟真皮是差不多的

除了材质的区别，平底鞋在款式上也是各有不同。而往往我们一说到平底鞋，总会先联想到最最经典舒适的芭蕾舞鞋和款式更加时尚的尖头鞋↓

或者近几年特别流行的有一点复古风+方便穿脱的平底穆勒鞋和乐福鞋↓

那么今天范主就按照这4个类别，给大家推荐一些对应的单品及其品牌介绍，有一线大牌，有二线轻奢，当然也少不了小众有品的款式

——不谢~不谢~——

芭蕾舞鞋（Ballet Flats）

芭蕾舞平底鞋应该是这些年出镜率最高的一类了，由于名字的原因，人们轻易的可以联想到芭蕾舞演员穿的柔软、舒适、有丝绸绑带、优雅画风的鞋子。所以日常中，很多明星都会选择这款鞋，抱着baby的米兰达可儿和逛街的Nicky Hilton↓

☞ Tory Burch

说到芭蕾舞平底鞋，一定会想到Tory Burch。他家整体设计风格以运动时尚为主，最出名的是就是他家各种颜色的芭蕾舞鞋，圆头的设计基本可以满足各种脚型，鞋子的皮质是小羊皮（Napa Leather），是所有鞋子皮质中最舒适的一种↓

即使被穿到“烂大街”，因为实在太舒服，所以还是拦不住明星们继续穿这双芭蕾舞鞋，像Hilary Duff和Paris Hilton↓

范主的小伙伴33也入手过TB家的平地鞋，不过她没有选择芭蕾舞鞋系列，她入手的是下面这两双，一双橘红麂皮面吸烟鞋（Smoking Flats），一双酒红天鹅绒面尖头鞋，都是很适合皮肤白皙妹子的款式~

TB的芭蕾舞鞋这么出名and好穿，那么推荐一双红黑色的芭蕾舞鞋，基本上每个女士的鞋柜里都会有一双小红鞋~小羊皮材质，最舒适柔软的材质，关键是并不像罗子君的小羊皮6000多块一双，这双官网正有折扣，不到900元一双↓

为了让大家看到正面，再补一张图，上面不是Tory Burch标志性的扣，是一个小蝴蝶结，更加精致小巧，穿起来完全不会俗气，同样的裙装裤装都可以handle

（范精选上有这款的近似款式，戳图可购）

☞ Marc Jacobs

“小马哥”这个牌子属于轻奢一类，性价比是比较高的，大部分单品都是很有设计风格，而且穿戴起来比较舒服的。有很多火爆的单品，比如狗头鞋、相机包↓

Gigi手上拼色的相机包和Ashlee Simpson脚上的老鼠鞋都是Marc Jacobs家的热门款↓

33强烈推荐小马哥家的平底鞋，首先穿起来特别的舒服，虽然新鞋第一次穿都会多多少少有不舒服的感觉，但是他家的磨合期特别短，基本第二次穿就没问题了；其次，性价比特别高，价格不贵还有很多不同的款式。33就入手过下面这款玛丽珍鞋↓

推荐一款他家的小雏菊芭蕾舞鞋吧~之前小马哥家小雏菊香水特别流行过一段时间，这双鞋上有同样的小雏菊装饰，100%牛皮材质，新的牛皮鞋穿起来可能会磨脚，不过33说基本第二次就好啦~官网价格1600人民币左右↓

范精选上还有不少其他样式可以选择，猛戳→Marc Jacob女士平底鞋 进入专题选购。

☞ Anna Baiguera

Anna Baiguera设计师兼品牌创立者，出生在一个意大利的制鞋家庭，由于从小学习芭蕾舞，所以影响了如今她鞋子的设计风格，大都以芭蕾舞鞋的款式为主，或者其他的款式上额外加一些类似舞鞋的绑带或者蕾丝设计↓

（点击图片进入范精选选购多种款式）

品牌于09年成立，在香港、日本、韩国有实体店，虽然成立时间不久，可是也已经占领了不少市场。鹅且，国外的时尚博主们也都穿过AB家的芭蕾风格的鞋纸凹造型了，像Laura Comolli↓

33买过一双他家的平底鞋，她买这双鞋的重点在于颜值（ • ̀ω•́ ）✧闪的Blingbling的，再加上脚背上一根带子的设计，会很显脚瘦。BUT，上面的亮片出现掉落的问题。鹅且，这双鞋会偏窄，如果是脚宽的盆友穿起来可能会有点卡。不过那也架不住高颜值带来的诱惑↓

推荐一双她家的黑白拼色的芭蕾舞鞋，这双鞋设计风格极简，鞋面是小羊皮，内层是皮革。如果喜欢那种‘性冷淡’画风的盆友，这双鞋是个不错的选择，官网价格1100人民币左右↓

鞋头宽圆，可以适应的脚型比较多，黑白两色都是职场穿搭的首选色调↓

尖头鞋（Pointed Toe Flats）

这里的尖头鞋特指这种两边全包，脚背上没有任何绑带系带的平底鞋，最标准的这一类鞋款应该是左图这双红色的Manolo Blahnik家出过的这款网红平底鞋，右图中的也是这里特指的尖头鞋款式↓

☞ Rupert Sanderson

Rupert Sanderson是出生在马来西亚的英国鞋履设计师，早期为Sergio Rossi和Bruno Magli工作过。2001年推出了自己设计的第一个系列，06年买了自己第一家制鞋的工厂↓

（点击图片进入范精选选购多种款式）

这个牌子也是33推荐的，就是觉得好看所以在老佛爷有折扣的时候入手了一双，然鹅她并不晓得这个牌子的鞋纸是凯特王妃经常穿的高跟鞋的牌子↓

后来告诉她这个牌子凯特也经常穿，也是意外+开心自己入手过这双鞋。这双红色现在官网已经没有了，上脚特别好看，当时买的时候还有折扣，1000多元就拿下了↓

推荐一双天鹅绒材质的玫粉色尖头鞋，这几年一直流行的天鹅绒材质，阳光下会发光的材质，内层皮质。既可以搭配裙装，也可以搭配牛仔裤，官网没有这一双，不过范精选上有

（戳图即可购买）

☞ Diana

上次在日本逛银座时发现的本土品牌，店铺一共五层，从少女款到成熟款式应有尽有↓

不仅价格亲民，对34码脚星人也很友好，毕竟很少有牌子有这么小的尺码，范主一口气买了4双↓

回归主题，Diana家除了高跟鞋，平底鞋也是很值得推荐的，办公室的小W之前买了一双Diana × Disney的合作款，小松鼠图案，店员说还是限量款。

小W的脚属于除了穿运动鞋不磨，别的都多多少少不舒服的类型，这双松鼠鞋磨了两天之后，就不磨了，她还很意外

推荐一双尖头平底鞋，蓝银色拼接，蓝色部分麂皮，内层是皮质的，脚背有一个带子，不用担心带不起来的问题，价格约1000人民币一双↓

☞ Malone Souliers

创始人兼创意总监Mary Alice Malone跟Roy Luwolt合作创立了Malone Souliers。Mary Alice Malone之前是花样马术骑手，后来在美国科罗拉多一个艺术学校学习。

（点击图片进入范精选选购多种款式）

这个鞋子最初是在ins上特别的火，被很多明星和时尚博主带货↓

这个牌子的鞋是办公室的V.V。推荐的，她是脚比较宽的类型，很多内层比较硬的鞋子，她穿起来都会有点磨脚，但是MS的鞋子完全不会。鞋子内层不硬，特别软~不过有一点，如果是脚背特别高的女士不太建议买他家有镜面带子的款式，因为穿着走路会有点紧绷，很难走。

推荐一双他家最经典的平底鞋款式，这一双是脚背有镜面状的皮质带子，鞋身整体材质是小羊皮，最柔软舒适的鞋子材质。如果脚型瘦小，建议买小一码，因为鞋子本身比较宽松，再加上材质柔软，虽然脚背有带子固定，可能还是会大一些。电商价格3400元左右一双↓

乐福鞋（Loafer Flats）

乐福鞋一般是指没有鞋带的低帮皮质鞋，比“一脚蹬”的偏运动款的鞋看起来更加正式，很有摩登感。近几年以Gucci为代表的乐福鞋火变了大街，很多明星潮人都会选择一双易穿脱的乐福鞋出街。电视剧《我的前半生》里很少穿高跟鞋的唐晶，会选择各种各样的乐福鞋↓

当然，除了Gucci外，还有其他品牌的乐福鞋也很摩登有型，就比如下面的Bally~

☞ Bally

Bally不仅男鞋受到商务男士们的钟爱，女鞋同样款式经典简单，特别适合一些通勤or正式的场合。范主之前去米兰看时装show时，就穿过Bally的JANELLE黑色小牛皮高跟鞋，经典的方扣点缀很复古+三厘米的小粗跟↓

Bally简约+复古的风格不仅受到工作一族的喜爱，纽约‘it Girl’ Margherita Missoni也很钟爱他家的平底鞋↓

之前在米兰时，跟范主同行的Song也买了一双Bally LOTTIE，摩洛哥尖头鞋，金色大圆扣，乳白色。在国内就长草了这双鞋，到法国后看到刚好有5折折扣，折扣完不足2000人民币，Song很果断入手了（ • ̀ω•́ ）✧

不过这双鞋子没有折扣的时候价格并不算低，4000刚出头一双，后跟可以提起来当乐福鞋穿，也可以踩下去当平底穆勒鞋穿，完全不用担心变形什么的问题。纯手工制的小牛皮材质↓

来一张“在米兰的三只穿着Bally脚丫”~

（点击图片进入范精选选购多种款式）

☞ James Taylor & Son

品牌1954年由James Taylor在伦敦成立，后来由儿子接手搬迁到帕丁顿街。James Taylor & Son在鞋履定制领域已经有超过150年的历史了，有纯熟的手工技艺和高质量优质的材料，为顾客提供精致高端的服务。

很注重生活品质的好友克勒kk之前送给范主一双定制的乐福鞋。17年James Taylor & Son进军中国市场的时候，与克勒kk有过合作，当时他还搞了一个团购定制的活动。

由于范主脚码很小，之前也一直说很少有34码的鞋子，不过那次克勒kk就给范主定制了一双33码的乐福鞋，因为这款鞋码偏大一号。上脚有重实的感觉，皮质很舒服。如果想要一双完美合脚舒适的鞋纸，就来定制一双吧

平底穆勒鞋（Slipper Mules）

之所以叫平底穆勒鞋是因为，穆勒鞋本身是指后跟不包有跟的款式，就是高跟拖鞋；但是由于后来以Gucci为代表的平底皮质拖鞋款式的流行，既不像拖鞋的露脚趾，也没有穆勒鞋的跟，那就叫平底穆勒鞋啦（ • ̀ω•́ ）✧

除了Gucci之外，很多牌子都有这样款式的鞋子，比如下面的“Zara高端线”

☞ Uterque

Uterque是2008年成立的品牌，也属于西班牙Inditex公司，就是Zara、Massimo Dutti所属的公司，之前在北京国贸有专柜，后来撤掉，很多人称这个牌子为“Zara的高端线”，带货的凯特王妃身上的裙子就是这个牌子↓

作为西班牙的本土品牌，西班牙王妃Letizia经常穿Inditex公司牌子的衣服，Uterque的鞋子也是其中之一，下面一双绑带凉鞋，一双粗跟高跟鞋都是他家的↓

办公室的潮人小桶买过一双他家的天鹅绒面的尖头鞋，内层牛皮皮质，第一次上脚感觉有点硬，再加上天鹅绒的表面吸灰，小桶从买来到现在还没有好好穿着走一次路

推荐一双平底穆勒鞋，黑白条纹款式，方面穿脱，内层是山羊皮皮质，比小桶那款牛皮要柔软。平底穆勒鞋因为脚前全包着，看起来不会有不正式的感觉，日常上班如果没有特别硬性的dress code是完全可以穿的。这一双官网价格不到900元↓

——一条小科普de分割线——

其实除了范主上面介绍的四类平底鞋款式，大街上还经常能见到很多其他样纸的。比如左一图中圆头+脚背上一条横带的是玛丽珍鞋（Mary Jane Flats），中间图中一堆绑带的是吉利鞋（Ghillie Flats），右一图中鞋子两边不包的脚奥赛鞋（D‘orsay Flats）↓

还有左图中的农夫鞋或者渔夫鞋（Espadrille）中图的脚踝绑带鞋（Ankle Strap Flats）右图的鱼嘴鞋（Peep Toe Flats）↓