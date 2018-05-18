毕竟收了那么多口红，今年不再当没有心意的美少女

导语：自从二月份过完年以来，我们分别经历了：2月14情人节，3月14白色情人节，4月14黑色情人节，并终于迎来了520表白日，半年过去了，月月都过情人节，次次都得送礼物。

平时收了那么多口红、鲜花、化妆品，是时候给心爱的他送一份礼物了。

说到情侣间互送礼物，男生送女生礼物不要太简单啊：口红、护肤保养品、鲜花、各品牌节日限定。。。。。。简直是送分题嘛~搞不懂为什么男朋友们在送礼物这件事上怎么不能开点窍，可是转念一想，仙女们又何尝不是不了解男友们奇怪的喜好，在各个节日焦头烂额呢~

女生送男生礼物的技术含量可是很高呢，送他一样小礼物，男友表面乐呵呵，心里一定在想，怎么送的都是你自己喜欢的。送好看的，他们嫌娘，送贵的，他们嫌不实用。。。。。。想起之前送给他各种礼物被嫌弃搁置的经历，才明白礼物送得不对味。

没错，女生在为男票选礼物的时候，除了想把最好的给他，还要考虑礼物的实用性和它到底适不适合男生使用。

这期我就专门写写送男友的礼物，希望单身狗们也能笑着看完！

送礼物这件事最忌讳的往往是只感动了自己，而男生与女生不同的是他们更喜欢贴近兴趣爱好和更为实用的东西，今天就来细数一下适合送男友的礼物~

球鞋、电子产品你肯定了解不过男生，他们平常自己就不少买。所以这个雷我们不踩，化身暖心女友的你要送就要送那些他想不到但是很需要的东西吧~

壹

护肤篇

女生背名牌包包、穿漂亮衣服、高跟鞋是为了彰显自己的品味，但是不要忘了，女生品味的终极体现即你身边的伴侣，所以男友有个完美形象你也会更加体面~

1、 FOREO 露娜2净透舒缓洁面仪

参考价格：1880RMB

购买方式：丝芙兰官网、天猫旗舰店

护肤的第一步就是要好好洗脸，完全可以趁这个机会告诉你的男友洗脸的重要性。其实男生也会有皮肤问题，比如说出油、黑头多，只是他们没有注意，这个搭配洗面奶真的会比手洗要干净很多。

如果预算不够的话可以买PALY版本，虽说不能充电但是可以换电池，午夜黑那款一样适合酷酷的他~

2、 Dr.Russo 夜间修复去角质洗面奶

参考价格：£48.00（约690RMB）

购买方式：Dr.Russo官网

来自英国小众护肤品牌Dr.Russo的防晒修复系列特别有名。用过的都说好，“洗完脸之后脸变得又白又亮又干净，闻起来还有一股淡淡的清香”，“用完之后，皮肤摸起来特别滑嫩，还水嘟嘟的”，含有细腻的磨砂质地，但非常温和。

经医学认证，当这款洗面奶洗净及印干水分后，它的活性防晒成份和UV防晒保护膜，仍会留在肌肤上。这款洗面奶，不仅经过了宽谱防晒的验证（在欧美，SPF15以上，并且通过了UVA防护测试的防晒品，才可以标识为“宽谱防晒”），而且SPF值是30。护肤最重要的步骤之一就是防晒呀，如果你的男友懒懒的不爱涂防晒，那快送他这款洗面奶吧，清洁与防晒结合，一举两得，估计男友都忍不住夸你是贴心小仙女呢。

3、 Fresh 澄糖滋养护唇膏

价格：220RMB

购买方式：Frensh官网

唇部是最容易干燥的部位之一，很多男生没有注意到嘴唇也要滋润，总是到了干裂、起皮，甚至破皮出血才发现，不要再说唇膏是女生的专利了，其实男生也需要用唇膏的。

“Fresh的明星产品”这个称号不是白来的，滋润度很高，还有淡化唇纹的效果，连郑凯、袁弘都有推荐过~一定要记得选个无色的哦。

贰

保健篇

4、 Philip Stein睡眠手环

参考价格：2999~3295RMB

购买方式：天猫旗舰店、小红书

不少现代人都会被睡眠问题困扰，晚上睡不着，白天不想起，不是经常熬夜加班，就是捧着手机恨不得决战到天亮。不管是主动失眠还是被动失眠，睡眠不足都很影响情绪和健康，“睡眠”这个老生常谈的话题，就像被提醒穿秋裤一样，道理都懂，就是做不到，但是睡眠可是件大事，如果你的男友工作压力大，休息时间不稳定，可以考虑送他Philip Stein睡眠手环，戴上能够快速入眠，习惯熬夜的你也可以入一只。

我们再来说说Philip Stein睡眠手环的原理：内置NET（自然频率）技术，以低频7.8hz的舒曼波为原理，与睡觉时大脑互相共振，达到安眠的效果。熟睡的时间也延长了，早上起床也没以前那么累，真的可以提高睡眠质量，精神饱满。除了是“熬夜星人”的救星，还很百搭，可以自行更换表带，不管你的男友是运动系还是商务系都可以轻松驾驭~

5、 Swisee护肝片

参考价格：250片，268RMB

购买方式：Amazon

常言道：肝好一切都好，肝不好，未老先倒。特别是对于那些生活忙碌不规律和经常饮酒、外食、熬夜的人来说，良好的肝排毒和养护是保证一个健康身体的根本。Swisee护肝片可以帮助促进肝脏和消化系统的健康，协助肝脏排毒，改善消化系统和帮助新陈代谢。想来仙女们的男友中有的肯定会有喝酒吸烟、熬夜、常吃油炸食品、容易生气等不良习惯，那送他一瓶护肝片再合适不过啦~

6、 Somatoline 男士腹部紧实霜

参考价格：150ml， ¥261

购买方式：Amazon

谁不希望男友拥有八块腹肌，穿衣显瘦，脱衣有肉，那就来祝他一臂之力吧~让男生告别啤酒肚，擦出八块腹肌的somatoline腹部紧实霜，专门针对男士局部脂肪而设计，含特有的MenDefinition-complex、咖啡萃取物以及肉碱，能刺激皮肤表面微循环，促进脂肪的分解，减少腹部局部脂肪堆积，加强腹部肌肉弹性，重塑腰部线条，要搭配运动使用。使用方法很简单，每日早上或运动前，取适量产品轻拍在腹部，按摩直至全部吸收建议连续使用4周以上，4周以后可继续使用保持效果。

搭配晚霜使用效果更好哦~

叁

商务篇

如果你男朋友是商务男士，那么，这几款推荐给泥萌~

7、 XD Design Solar Window Charger吸窗式太阳能充电器

参考价格：278RMB

购买方式：Amazon

XD Design是一个荷兰的商务礼品品牌，曾经获得过德国红点设计大奖。我以前一直觉得商务礼品很boring，只有在工作需要时才不免费劲脑汁想一想。但绞尽脑汁基本也逃不开俗气的套路——万宝龙钢笔、Moleskin笔记本等。知道XD Design之后简直是重新唤醒了我的灵感来源。

这款太阳能充电器可以吸附在玻璃窗表面，特别适合户外使用。阳光越强充电速度越快，可以说是兼具逼格和实用性最佳了。

8、 Collar Perfect便携式熨斗

参考价格：$ 34.95（约222RMB）

购买方式：collarperfect官网

熨衣服这件事困扰着大部分直男，尤其在他们独自旅行时，即使使用room service，来来回回也相当麻烦，有时还误事。一套便携式熨斗绝对是无比暖心的礼物了。

Collar Perfect便携式熨斗为商务人士解决熨衣服的难题，它有专门的一只收纳袋，你只需将它塞进行李箱，需要时连上电，用‘夹’的方式就能熨平衬衣上的褶皱，尤其适用于局部褶皱，操作方便，节省时间，很像女生的直板夹和卷发棒。虽然整体效果比不上传统熨斗，但江湖救急是没有问题的。

具有类似功效的，你还可以送他纽约品牌The Laudress 喷雾系列。▼

9、 Crease Release 除皱剂

参考价格：160RMB

购买方式：天猫旗舰店

‘Crease Release’除皱剂，小小的能够随身携带，在有皱褶的地方喷上两下，效果还不错，但比较适合轻薄一些的衣物。

这个系列还有‘Wool&Cashmere Spray’，吃完火锅喷在毛衣或者外套上，除味的同时还能保持清爽~

10、 Wolverine 1883 皮鞋护理套装

参考价格：$155（约986RMB）

购买方式：east dane

一直出门在外的他，鞋子随时有风里来雨里去的可能，加上日常穿着的磨损和太阳的照射，皮鞋的状况难免会越来越糟。

所以，他最需要的就是这套Wolverine 1883的皮鞋护理套装。Wolverine是个专门做手工皮鞋的老牌，自然最懂得如何才能好好保养皮鞋。