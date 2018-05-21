买了一柜子T恤还想买 我帮你们挑了这些

导语：迎接夏天最好的方式你们觉得是什么呢？对我来说，夏天最开心的事莫过于：喝咸柠七、吃雪糕、还有吹海风~而这三件事，我都已经完成了！看来我的这个夏天注定不同凡响哈哈。好期待接下来还有什么好事情发生~（作者：黎贝卡）

不过说起来，夏天都到了，我好像还没怎么买夏装，本来一直等着我们自己品牌上新的，结果因为各种原因又推迟到下月才上。这下又给了我一个买买买的理由。

每年一入夏，最先想剁手的必定是T恤。

我研究了一圈，发现今年流行的T恤和去年差不多，但在差不多之间又有一点新的小变化，更活泼、更有趣。

今天就来给你们种草今年最值得入手的三款T恤。嗯，每一款里面又有各种样式的值得买，说不定看完买了十几件~

（例牌声明：本文所有推荐不含任何商业软性植入）

活力亮眼的彩色T

我已经决定要过一个彩色的夏天了！

所以今天推荐的第一件T恤就是彩色T。

彩色T去年就开始火了，今年更是强势来袭。大表姐刘雯穿过好几件，元气满满啊。▼

彩色T恤自带活力感，让夏日时光变得更明媚。

我最推荐的是红色T，非常吸睛。搭白裤子就很清爽。▼

不要忘了红色的好CP——蓝色，这位博主连帽子也选了蓝色。▼

想要艳压全场，一身红了解一下。▼

比起简约的纯色款，我更推荐带有字母或图案的款式，更有朝气，不信你们看。▼

我知道，彩色T恤最大的毛病是，穿不好分分钟显黑、显黄、显土气。

红色T恤最好选择暗一点的红，不仅没那么挑人，还能使轻薄的T恤更显质感。▼

我第二心水的是粉色T恤，不要太亮太艳，淡淡的粉就可以。

Versace家这件有不少时装精为它打call。▼

粉色T恤印上红色字母想穿得特别，可以试试搭配红裤子~▼

下面这种粉色我就不是很推荐了，比较挑人，也不够高级。这件来自Valentino，2900元一件。▼

出去玩想要拍照好看，怎么少得了一件超上镜的黄色T恤呢？▼

同理，姜黄色更好驾驭。▼

这件蓝色T恤我也很喜欢，这种蓝原本容易显脸黑，好在它配了红色字母，整体一下子亮了起来。▼

自带减龄魔法的马卡龙色T恤也好看，像冰淇淋一样甜美清新，和夏天很配~▼

清新的绿色T恤搭配白色的下装，很是舒服养眼。▼

单品推荐：

Champion logo T恤，官网价：242元。▼

Wood Wood 印花T恤，海淘网参考价：482元。▼

MSGM 印花T恤，海淘网参考价：1195元。▼

LNA Femme Fatale Tee，海淘网参考价：586元。▼

Double Rainbouu 印花纯棉平纹针织 T 恤，海淘网参考价：571元。▼

Blouse Natural Woman 印花纯棉平纹针织 T 恤，海淘网参考价：412元。▼

MIKOH Aloha Vibes Only Tee，海淘网参考价：618元。▼

复古风图案T

这几年复古风越刮越猛，复古单品也是越出越多，但并不是所有人都适合。要说其中最容易驾驭的，复古T恤算一个。

今年热度最高的复古T是图案T，大胆前卫的图案，透露出浓郁的复古情怀。▼

我觉得复古图案T之所以这么火，除了受怀旧风和繁复风的影响，还因为人们越来越热衷于用强烈的色彩和图案来表达自我、彰显个性。▼

其中，Band T（乐队T）最适合不喜欢走寻常路的女生，酷酷的复古乐队T，既可以用来表达对某支乐队或某个歌手的喜爱，又是个人品味的标识。▼

是的，很多复古图案T并不是一件简单的T恤，其中不少品牌设计都是用来致敬偶像和经典，很有意义。

Gucci的创作总监Alessandro Michele为致敬英国的传奇歌手Sir Elton Hercules John，推出了联名款胶囊系列，灵感来源于 Elton John在80年代的经典唱片封面，具有重要的纪念意义。▼

Calvin Klein则在今年春夏时装周上和波普艺术大师Andy Warhol合作了一把，创意总监Raf Simons认为这些作品还原了最真实的美国。金小妹已经穿上身了。▼

国美小姐身上这件T恤来自Daydreamer，同样是为了缅怀美国的传奇摇滚巨星Tom Petty。▼

有的品牌则是怀念和重现了旧时代的风格。

Fendi家的Pop Tour系列就融入了80年代的摩登元素，热带风景图案，浓浓的复古度假风。▼

古罗马、古希腊这些元素也很受欢迎，随性的T恤也能穿出异域风情。▼

单品推荐：

Topshop 印花T恤，官网价：159元。▼

Calvin Klein 205W39NYC 印花竹节纹棉质平纹针织 T 恤，海淘网参考价：952元。▼

Sea I Need Vitamin Sea Tee，海淘网参考价：574元。▼

Fiorucci Swordfish T-shirt，官网价：698元。▼

Gucci Elton John 印花纯棉平纹针织 T 恤，海淘网参考价：3491元。▼

有趣的字母T

去年最火的字母T估计不少小伙伴都入手了吧。恭喜你们，今年穿出街依旧时髦在线~▼

字母T主要分两种。

一种是各大品牌推出的Logo T，价格不菲，却也有不少时髦人士心甘情愿买单。

比如Jil Sander这件。▼

另一种是表明态度的Slogan T，更能彰显个性。▼

看到这里，请不要关掉这篇推送，因为今年的字母T又有了新花样，强烈建议再买一件！

总的来说，今年的字母T恤变得更多姿多彩了。

最明显的就是字体颜色的变化，不再是单调的纯色，拼色、渐变色、彩虹色越来越多了，不会太张扬，又足够亮眼。▼

各个品牌都推出很多款sloganT，选择超多。

Burberry的二月系列作为Christopher Bailey的告别秀，就运用了彩虹元素向LGBTQ+群体致敬，传递了包容的态度。这件还蛮多明星穿的。▼

Gucci家今年新出的logo T是红蓝拼色，logo下面印上了各个城市的名称。▼

拼色也被不少时装精青睐，搭配素色衣服，就足以增添夏日活力。▼

除了丰富的颜色，字体也不再循规蹈矩，变得更有设计感。▼

感觉完全可以自己做一件，你们喜欢什么字体，快告诉我哈哈~▼

另外今年流行的T恤还更有内涵，Logo的内容也是丰富有趣。

Fendi家的这件就融合了自家的品牌信息，让人印象深刻。▼

还记得贝嫂去年那件“fashion stole my smile”（时尚偷走了我的笑容）吗？今年换成了“fashion emergency（时尚关头）”，很有范儿~▼

如果你的心事很重，还可以选这种写了满满一面的T恤哈哈~▼

去年推荐的Ringer T你们买了吗？今年完全可以继续大胆放心穿，依然流行。▼

Ringer T最大的特点是领口和袖口带有一抹亮色，有种美式复古风，不论怎么搭配，都青春洋溢。▼

单品推荐：

H&M 图案T恤，官网价：79.9元。▼

Mango be yourself T恤，官网价：119元。▼

Ganni Harway 印花纯棉平纹针织 T 恤，海淘网参考价：567元。▼

Alexa Chung 印花纯棉平纹针织 T 恤，海淘网参考价：761元。

ÊTRE CÉCILE Lumiére T-shirt，海淘网参考价：558元。▼

Chinti&Parker I Am T-shirt，海淘网参考价：816元。▼