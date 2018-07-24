《中餐厅》舒淇凭啥这么美？还不是穿对了夏季流行色！

导语：前几天刷了一下《中餐厅2》，啊！全程被舒淇迷的一愣一愣的，忍不住感叹怎么会有这么好看的小姐姐！（作者：大饼）

最新这一期，她穿的格纹衬衫配色也是让人心旷神怡。蓝色、紫色、黄色和白色的组合，是最清新的仙女没错了。而且，她竟然还一举hold住了超难驾驭的黄色眼影，神颜说的就是她啊！

其实最近像这样充满少女感的颜色，真的很受欢迎诶。前不久西卡在ins上也发了一组穿着Blanc&Eclare的小裙子，明媚柔和的紫色，敲可爱的！

包括日杂里也随处可见。今年《ViVi》的35周年纪念刊封面上，12个模特清一色都在穿，非常养眼了。

从舒淇到Jessica再到日杂，大家会发现这一类色彩总是能给人一种特别温和、舒适的视觉感。而这它们，就是我们今天要说的蜡笔色！

Part 1

什么是蜡笔色？

蜡笔色到底是什么来头？为啥能有这样的魅力？咱们先来了解一下什么是蜡笔色吧：

蜡笔色最大的特点在于，它不具有强烈的攻击性，但又不会像马卡龙色、莫兰迪色那样灰蒙。它更多的是介于高饱和度的荧光色和低饱和度的马卡龙色之间。在浓郁颜色中增加了牛奶白，让整个色调看起来更温和。

▲上图左为高饱和度色，中间为蜡笔色，右边为低饱和度色

蜡笔色在今年的秀场上也算是一个热点，好多牌子都推出了这种浓郁又不扎眼的颜色：

▲从左到右：Moschino、Roberto Cavalli、Blumarine

而这种混合了浓郁，但又无限柔和的色彩，在电影中也时常会被拿出来运用。像《布达佩斯大饭店》中被粉色环绕的建筑：

《绝代艳后》中随处可见的洛可可风，都是这一类蜡笔色最好的代言。

总的来说蜡笔色因为相对没有攻击性，所以它总是能给人以比较柔和、比较优雅的视觉感。

Part 2

蜡笔色怎么搭

而想要搭好这一类蜡笔色，其实也有套路可循的！Let’s go！

1/搭中性色

几乎在所有颜色的搭配中，中性色都是必提的一项。谁让它们~~就真的是很好搭啊！各种蜡笔色跟黑白灰组在一起都不会奇怪。

要说区别？那么搭黑色会显得比较沉稳，搭配灰色会更柔和，而搭配白色自然就最清爽咯！

除了最基础的黑白灰，还有一组大地色也非常万能。最没有攻击性的颜色说的就是它！跟各种蜡笔色都可以很融洽的组在一起。

2/搭高饱和度色

大家都知道饱和度高的颜色会比较扎眼，超级吸睛是自然。但如果用两个高饱和度相搭，就很容易穿出番茄炒蛋和蘑菇大盗既视感：

尤其是在面积几乎对等的情况下，两个高饱和度的组合是在太容易出幺蛾子了。相反，用高饱和度+柔和的蜡笔色组CP，就会和谐的多。

颜色玩的溜的icon们，还很喜欢用这个技能来做同色系相搭。有一点小难度，但吸睛效果很给力！

日常妹子们想要copy的话呢，其实可以用点缀的方式啊！

各种蜡笔色因为色调含白，不会特别扎眼，搭上一个高饱和度的配件，吸睛指数可以一下被提高！而且这一招还超级简单，几乎不会出错。

当然，你还可以让蜡笔色变成点缀物，出现在高饱和度色或是无彩色附近。

这种作为配件的方式也还蛮讨巧的，碰上高饱和度色对比会很强烈，碰上无彩色又会特别温柔。也没大难度，日常搭起来妥妥ok！

3/搭低饱和度色

两个低饱和度色的搭配不像两个高饱和度色那样扎眼，但其实难度会更大。因为两个低饱和度的颜色如果不在材质和选品上下功夫，真的能穿出十八里乡的阿依莲style。

而蜡笔色+低饱和度色组合，也会和谐很多。如果想要搭的更高级，就应该在材质上做出区分，要把轻重分离。像皮衣+百褶裙，针织衫+垂感西装裤，再或者是雪纺裙+硬朗皮质包，这都是时髦的小心机。

更高阶一点？也有时装精会挑战成套穿搭。这一组没有材质差别，但是对于配件的选择，包括整体妆发都会有要求。不然等待你的一定是五线城市女企业家既视感。

Part 3

蜡笔色怎么选

蜡笔色种类那么多，有哪些是真的值得一穿的？咱们接下来就来瞅瞅这些你值得买的蜡笔色！

1/水粉色

粉色调的蜡笔色可以说是最常见，也最能被穿好看的颜色了。

这种水粉色自带的柔感会很强，因此它就特别适合用来做一些man味十足的单品，比如帅气的西装。之前大魔王在戛纳，还有好衣品Jolin都有选择过粉色西装。

想要更特别一点？可以选择有肌理、有印花的款式，看起来就更有设计感咯~

而粉色作为女性感很强的颜色，做成裙装自然是最合适不过了。今年火爆了的乡村茶歇裙，就很适合来一条水粉色印花啊~~

粉色半裙也很值得入。如果想要避免太低龄的效果，可以选一些直身的或是包臀的款式。长度嘛~~及膝自然显成熟了！

比起裙装的女人味，粉色裤装就帅气多了。而且当下时髦的裤子，就是要不紧身啊！收脚口的工装裤、阔腿裤，都是时髦好物！

粉色还可以跟特色单品做搭配，这一组会更吸睛，也更有难度。想要驾驭好？小tips当然是选择花型里带有粉色的单品！

2/雾蓝色

粉蓝粉蓝，一直是被念叨的最多的一组。作为蜡笔色的代表，雾蓝色当然也是这几年的一大热门。

跟粉色做成西装来打造娘man平衡不同，雾蓝色的西装本身就带有一种沉静、淡然的效果。这一搭很适合夏天，降温效果超级好。

雾蓝色还很适合被加长，做成各种风衣外套。它不会像深蓝色那样显得老气，在接下来的初秋，这一件很值得你去收！

在内搭方面，雾蓝色衬衫一定是首选了！敢问还有什么比蓝衬衫更适合夏天的单品吗？它几乎可以搞定你的一切下装！

等天气转凉后，掏出那些现在还糊不上身的牛仔裤，跟雾蓝色衬衫又是一组高级同色系look！

雾蓝色这种自带高冷仙气儿的效果，还很适合出现在大裙摆上。各种大摆半裙、连衣裙，都可以被消化的很到位。

还有雾蓝色调的印花，这种油画感总是能让穿的人看起来特别高级。

3/香芋紫

紫色从今年开春以来就一直是个热潮，从挑人挑到无极限的电光紫，到小清新挚爱的香芋紫，紫色的热度似乎依旧没有退却的意思。

贝嫂啊、小宋佳啊、李沁啊，都在前阵子还穿着成套的紫色look。（贝嫂脚上的鞋~~绿油油的有点好看啊喂！）

但！这么多人穿紫色，并不能代表这就一定是个好穿的颜色吼！

前阵子我们写18春夏流行色的时候就有提到过，这种淡紫色真的很不适合出现在硬朗的材质上，各种棉布染上仙女紫，总会有种挥之不去的阿依莲既视感。

但是当它出现在毛茸茸的仙女气儿单品上时，颜色的仙气就立马被升华出来了。

因此，如果你接下来还想要挑战一下这样的香芋紫，大可以从针织单品入手。反正接下来的秋天，你总要用到针织衫~~

想买更应季的单品？那么一些带有仙女气儿的连衣裙还是可以选。注意材质很关键！

4/薄荷绿

前几天刷微博，刷到鲜肉男模Justin Fuentes给《V Man》杂志拍的大片，一件薄荷绿豹纹针织衫，看的我全程星星眼没停过（嗯，我看的一定是衣服，才不是肉体，哼！）~~原来薄荷绿可以这么好看的哦！！

不过说起来薄荷绿这个颜色其实也没那么好驾驭，它的乡土气和仙气也就只在一念之间。

比如说一些乡土品牌特别爱出的小西装，想要穿出时髦感，你可以用来搭配一些更帅气的单品，像男友的衬衫、粗狂的牛仔裤、个性的墨镜…而如果要成套穿？就太挑战颜值和配饰审美了，一不小心就会变土气。

但是这样的仙气颜色又很适合出现在毛呢大衣上。尤其是具有廓形感的大衣，搭配上柔软的材质，会很能穿出大牌感。

接下来入秋后，感兴趣的妹子们可以把这件作为以后的一个剁手对象啊！

大面积的薄荷绿其实要挑战起来就是会比较有难度。就像我们前面提的，如果没有足够的配饰审美，大面积的绿色很容易就变成灾难。

中间的可儿美妞，尚且被一只莫名其妙的包折损了大半仙气，至于最右的蕾丝裙？实在是欣赏无能了！

因此，想要穿好薄荷绿，可以试试减少这个颜色的呈现面积。比如说作为印花就很不错啊！不论是复古的油画感，还是今年ins上火爆的复古小清新，都可以穿的很好看。

包括之前zara出的那件印花kimono，穿它的博主多到根本数不过来。

5/小鸡黄

淡淡的小鸡黄也是充满少女心的一个颜色。

适合秋天的针织衫做成小鸡黄就还蛮甜的，以前小清新就很爱穿这一类颜色，少女感很强。

小鸡黄的裙装也还挺好看，但是不同材质效果还是有很大区别。像左图的棉感面料，就会更年轻，更充满活力；中间和右图的缎面材质就会比较轻熟，显得更有女人味。

小鸡黄也可以做成裤装，但是，对于裤装真的很挑版型。包括上面的薄荷绿其实也是一样，那种紧身的铅笔裤还是不要拿出来穿了好吗！现在早就不是Gee Gee Gee的年代了！

工装裤、阔腿裤才是当下正解啊！

6/奶油色

除了上面那些比较常见的蜡笔色外，今年还有一个颜色超值得你去穿一穿！那就是可以贯穿四季的奶油色！

奶油色不像白色那么单调，它带着点暖调的卡其感，可以被归属到大地色的一种，但是更不挑人。像接下来的秋天，各种奶油色的长风衣、帅西装，都可以准备起来！

还有带着温婉气质的奶油色针织衫，都是入秋后值得入手的单品。

想要追求当季单品的话，各种飘逸的裙装做成奶油色也超级美啊！比起粉色黄色的少女感，奶油色会更轻熟一些，但是气质依旧满分。

奶油色不但可以做成飘逸的材质，放在硬挺的面料上也一样很有看头。无论是衬衫还是裤装，做成奶油色，总会有种法式随性调调。

总的来说，搞定蜡笔色其实并不算难事儿，挑到适合自己的，选好材质和配件，你就能hold住它！