43岁朱莉参加王室活动惊艳四座！从来不会输的她赢在高级感

导语：前不久，安吉丽娜·朱莉在伦敦参加了一场皇室活动，一下子成了全场的时尚焦点，神马君看到现场的照片，不禁感叹，确实还是那个有很多把刷子的女人啊，活到多少岁都不会输。（来源：商务范）

这次活动上她身穿素雅的Ralph&Russo的套裙，头戴同色小礼帽，身上没有多余的戏，静静地站在那里，给人感觉不费力就赢很大。

随便一个回眸，都让神马君，在人群中最先看到她~举手投足之间，都有巨大的王室气场~

头上那顶帽子像个俏皮可爱的兔耳朵，结果她又配上像yeah一样的手势和淡定得意的小眼神，仿佛在说：我又回来了~

不止这次造型高贵大方，其实朱莉平日里穿衣也一直都很在线，总是能穿出优雅的高级感，神马君想了想，大概归功于这些原因。

▲自身条件优越▼

☞身材性感，行走的衣架子

朱莉170左右的身高在好莱坞女星里不高不矮，但由于瘦所以显得腿更长，适合穿修身的衣服~无论从侧面，还是正面看，一双站姿挺拔的大长腿和凹凸有致的曲线，加上迷人的天鹅颈，都让人移不开眼线。

看过几乎是威尼斯风情宣传片的《致命伴旅》的人应该都有印象，朱莉的小腿纤细又有曲线感，所以穿裙子很有味道。

好身材加上站姿仪态就更加分了，朱莉总是一副身姿笔挺的模样，又有天鹅颈和她本人那种疏离感气质的加成，可以把很多女人味满满的造型穿得高雅范儿，举手投足间都有着高级感的风情。

神马君印象深刻，当年奥斯卡红毯上，朱莉一袭露腿的长裙，修长纤细的好身材让她成功得赢了所有的镜头和版面↓

那个自信的架势仿佛要冲破镜头，让人对她的身材气场不得不服气。来张动图感受一下↓

☞自带一张高级脸

从东方人的审美来看，朱莉并不能算是传统意义上的美女。但颧骨稍高和方腮结合起来的长相，让她的轮廓看起来棱角分明，而这不就是时尚界大力追捧的吗？

而且伴随着年纪的增长、胶原蛋白的褪去，朱莉的轮廓和脸型也更加清晰，越成长越有气场。

这也使得她眉宇间总是有股冷峻的英气，从早期的古墓丽影里就能看出来↓

这样的脸型再配上她充满女人味的性感厚唇，二种感觉结合起来后，辨识度特别高，你可能不喜欢她的脸，但是你很难忘掉。

因此演运筹帷幄的美艳特工，朱莉也能完美hold住，让人拿这样的女人没办法。

除了长相身材的先天条件之外，朱莉穿衣的高级感还源于她特色的衣品。

▲衣品▼

☞选色偏爱黑白灰

朱莉在穿衣上对于黑白灰这种经典高级色系的偏爱，称得上专一持久，而且你很少会看见她选择和别的颜色撞色叠穿，她基本都会同色系一身到底。

黑色可能是他最钟爱的颜色，无论是前面奥斯卡霸屏那张，还是其他，红毯上都留下了她无数的黑色造型。

和皮特还在一起的时候，穿过Saint Laurent的黑色长裙一起亮相，腹部的镂空薄纱让整体造型轻盈起来，这样的设计也不经意告诉了别人，自己的腿从这里就开始长了。

平时遛娃和买菜也常常一身黑的标配，气场两米八。

电影中的黑衣造型也一样拉风，比如《沉睡魔咒》中的玛琳菲森，暗黑美艳，让人印象深刻。

朱莉还喜欢穿大方得体的灰色系，见女王时穿的是Ralph&Russo鸽灰色套装，搭配同色系高跟鞋。

还是活动典礼上的一席银灰色绸面长裙，都衬得人素净高雅。



就算是包裹紧实，也能把她修长的曲线展露无遗，不过也有过不少网友心疼她太瘦，所以她一度专门去增肥。

从春夏秋冬日常来看，各种灰色裙装也是层出不穷。

白色也是她最爱的穿的颜色之一，朱莉是Ralph&Russo这个伦敦设计师品牌的大粉丝，不少衣服都来自它家，比如下面这两条白色裙装。

还有这两条白色礼服裙，无论是毛毛装饰还是立体花朵，这种有层次感的白色裙装都是她的心头好。

这种款式宽松，让人看起来很舒服的一身白，怎么也穿不厌。

不过神马君最喜欢她的一身，是《致命伴旅》中，她坐卧在红沙发上那一抹丝绸白裙，让人怎么能不动容。

☞选款职业范，大女主气场

朱莉穿衣的高级感，除了源于偏爱黑白灰以外，还有她日常各式职业风造型，简约大方，轻松打造大女主气场和各种五颜六色的时髦精。想必，她已经俨然自成一派形成了朱莉style。

比如披肩+长裙的女boss搭配↓左边是今年年初，在巴黎被街拍的造型，穿的是设计师品牌Roland Mouret，右边来自Michael Kors。

白色系带长风衣这种气场利器不仅要有，还要变换着细节买多几件，黑白配色都齐全。

稍显温柔一些的羊绒系带大衣，永远经典不过时，灰色白色朱莉都穿过，注意脚下的鞋子，她真的很爱全身顺色。

下面这条驼色大衣，也选择了同色系的高跟鞋搭配↓

除此之外，套西也是朱莉的经典造型之一，非常干练有气势，职场新人想穿出朱莉的范儿还得多加磨炼。这两身黑色套西都来自Saint Laurent↓

灰色和白色也穿过，不过这种超长款西裙和惹眼的白色套装，修炼不够的小白兔还是放弃吧，以免被上司diss。

还有这身Michael Kors，让你感受什么叫走路带风，看起来也更日常一些，值得借鉴↓

▲大牌加成▼

朱莉云淡风轻的高级感，也有各种大牌服饰加成的效果~

☞珠宝

都说珠宝是女人最好的朋友，朱莉也不例外，她爱祖母绿是出了名的，当年红毯上一套Lorraine Schwartz的祖母绿珠宝价值高达350万美元，包括115克拉的耳坠，和65克拉的戒指，还一时间引领了祖母绿风潮。

她和珠宝设计师Robert Procop的关系非常好，拍摄《致命伴旅》所戴的项链就是由Procop为她设计↓

和皮特的订婚钻戒

以及出席奥斯卡典礼戴的钻石耳坠，都来自Procop

朱莉甚至和Robert Procop一起出了一个Style of Jolie的系列珠宝展出，对这个牌子非常专情。

☞衣服

朱莉是Ralph&Russo的大客户，基本近年来出席各种活动穿的都是Ralph&Russo高定，拼图也拼不完↓

Versace的出场率也特别高，它家腰间的设计风格还是很好认的↓

Saint Laurent的衣服朱莉也经常宠幸，陪她走过各种红毯↓

MK造型也是数都数不过来↓总之还是以黑白灰为主。

☞包包

朱莉的各种大牌包包基本都是以能装的大包为主，偶尔也有小巧的款式，这三只包都来自Salvatore Ferragamo↓

不知道大家发现没有，朱莉的包几乎都是黑的！Valentino这三只也是黑色↓

到了LV，终于出现了亮眼的红色和老花款。

看完朱莉是如何打造她高级感的风格之后，神马君觉得最重要的，还是要找到属于自己的Style呀。希望朱莉之后也能一直这样的美下去吧。