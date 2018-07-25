烦躁！配饰小白到底该买啥？认准3件基本款就够啦！

导语：最近因为《邪不压正》，Miss 烧饼完全入了周韵的坑！（作者：大饼）

黑暗中都闪闪发光的美貌，真的不是上帝派来撩动男&女心的吗？！

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性感丰盈的名品红唇，即使实际看到也是难以置信的程度！

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因为爱的炽烈，Miss 烧饼还专门研究了她的穿搭（么法子，职业病），发现90%的造型都极其简洁，但她身上一定至少戴一件配饰。

不戴配饰的周韵会怎样？看看这组她给《嘉人》拍的大片👇，P掉耳环之后是不是就没原片耀眼了？

配饰的作用不止于此。除了点亮造型，它还能凸显优势，修饰劣势。拿咱家哔哔来说，脸型偏圆的她，戴上合适的耳坠，是不是更显瘦👇？

甚至，一件小黑裙，加上合适的配饰后，就可以直接赴重要约会，或参加正式场合！

时尚奶奶Iris Apfel说过：“当你买了几件廓形很好的衣服，就把剩下的钱投资在配饰上，这样能创造出无数种不同的造型！这是妈妈告诉我的宝贵经验。”

而最值得投资的配饰，就像白衬衫，牛仔裤一样的基本款。什么衣服都能配，什么场合都能戴。并且，多一点创意还能呈现不同的效果，利用率极高！

今天，Miss 烧饼就来和姑娘们聊聊基本款配饰。不用多，3件就足够！但有了它们，你的造型绝对不止加100分！

关键词一：极简线条

就像服装里的极简风一样，配饰也有极简款，一般都是线条形。

单看时，线条配饰的存在感不强，有时甚至会忽略掉。但优点也很明显：耐看，永远不出错，而且低调里充满简洁的力量。

它最适合3类姑娘：配饰小白；职场白领；气场弱或气质温婉型。日杂韩剧里极常见，对温柔的亚洲妹子贼友好。比如周韵，搭配中长发，超衬她气质！

▲右图：日杂《Classy》18年8月号

OL风博主Mary Orton，也很爱拿极简的线条项链、手镯、耳坠，搭配白衬衫、包臀裙，满满的律政精英既视感！

而且，虽然线条配饰的风格感很弱，但这反倒更能凸显身体部位的美感。

比如，锁骨好看的姑娘，长条形的bar necklace会让锁骨和肩膀看上去更平；手指好看的妹子，比起夸张的设计，简单的线条指环也更凸显纤纤玉指。

- 可以这么挑 -

线条配饰里，最经典的就是长条形的宽棒（bar）设计。尤其是bar necklace，好莱坞明星人手一条！卡戴珊家族甚至当作家族链在戴。

宽棒还可以做成戒指、手链、耳钉。日杂《Oggi》的18年8月号封面，矢野未希子戴的就是bar earrings👇，搭配丸子头，精致又可爱~

不过，越简单的配饰越怕自动隐形。

不想戴了像没戴一样，要么学表姐刘雯，选择戴钻款；要么学西卡，长度拉长。还可以学娜恩的舞台look，几根不同材质的bar做成流苏，藏头发里也能被看到~

当然，直线条扭一扭，还可以做成波浪或锯齿状，比最基础的造型更有趣！

想更特别一点，Miss 烧饼推荐这种平行线或交叉十字的设计。既有基本款的百搭属性，同时重要场合单戴也相当惊艳！

BTW，如果你的手指或胳膊偏短，交叉十字比平行线的修饰效果更好哦~

- 可以这么搭 -

线条配饰基本不挑单品，衬衫、T恤、连衣裙、都能配，尤其适合职场。《金秘书》里，朴敏英就是清一色衬衫+长链耳环look，干练又不失女人味！

小而美的它还很适合搭配西装这类中性风单品，打造一种冷都女的气质。想要不死板，把内搭换成性感的吊带就行。

但这只是最没技术含量的搭配方法。线条配饰的正确打开方式必须是——叠戴！

▲左图：法国超模Constance Jablonski

同样的bar necklace，叠戴颈链or长链；搭配白衬衫or白T恤，呈现出来的效果是不是截然不同？

还有线条耳环，只戴一个觉得耳朵不够时髦咋办？像Irene Kim这样配上几个耳骨夹，立马时髦度UP！还有手链，嫌一根太细太单调，大可配一条其他类型的一起戴！

关键词二：硬币or圆环

今年夏天有两件圆形配饰相当火。

一个是圆环耳环，如果有翻日杂或欧美街拍，你会发现戴的人多到根本数不清！

▲左图：桐谷美玲；日杂《Baila》18年7月号

还有一个是硬币项链，一开始在欧美圈流行，Alexandra、Sara都有戴。

▲左图：时尚博主Alexandra，右图：时尚博主Sara

但最近这股风居然刮到亚洲！从日杂模特Emma，到胖迪热巴，都有戴硬币项链出镜。

但说到底，圆环和硬币都是这两年复古风流行的体现。比如饼家的封面女郎Taylor Lashae，私下风格很法式复古的她，就超爱戴这两件配饰~

- 可以这么挑 -

不管圆环耳环还是硬币项链，银色都属于仙气挂的，比如允儿小仙女戴的这种👇，搭配白T&条纹衫，清爽又干净。多数姑娘可以从它开始尝试。

但其实，金色更有这两件单品复古闪亮的精髓。所以，如果你的肤色不是绝对的冷皮，Miss 烧饼强烈建议试试浅金色，能hold住一切场合，蹦迪&日常必备！

同时，圆环耳环并非不适合所有的圆脸星人。真正的问题不是形状，而是大小（直径）。

圆脸代表傻脸娜，戴小直径的就相当灾难。但只要选大直径的，立马变身美国小甜心，绝不显脸圆！因为，大直径的圆环视觉上一样能拉长脸型。

硬币配饰比较好选，Miss 烧饼就不多哔哔啦~👇，简直是ins博主的最爱！耳环、项链、戒指，全是刷屏的节奏~

最近，Miss 烧饼巨长草下面这款。凹凸不平的圆面上，镶钻“🤘”和“🙈”看上去有点恶趣味，又超级swag，很想戴去参加《中国新说唱》了！

- 可以这么搭 -

圆环耳环和硬币项链绝对是配饰圈里神一般的存在。因为！没有它们解决不了的衣服，也没有它们解决不了的配饰！

本身，这两件单品各自单戴就足够好看，像Taylor Lashae这样配草帽，下一秒就能飞去法国尼斯度假！

其次，圆环耳环+硬币项链也是时装精的标配！Emma在杂志里就经常这么戴，搭配白T、白衬衫，牛仔裤这些基础单品，刚好起到点缀作用。

硬币项链还很适合叠戴，不同长度的在一起，瞬间拉长肩颈线条！搭配圆领T恤修饰身材，搭配深V单品，性感到原地喷血~

当然，硬币项链还能搭其他类型的配饰，比如前文的bar necklace。但要注意的是，如果配饰搭配复杂，服装就要尽量简单，每次只能有一个重点，多了反而抢戏。

关键词三：字母元素

字母元素今年有多火？大概就是霸屏上衣、裤子、帽子、鞋子的程度。包括健身装备，饼boss在昨天的文里刚提过。

而字母配饰，听起来好像并不属于入门基础类型？

但其实，它在上个世纪摇滚和嘻哈乐时代就火啦！流行教母麦当娜年轻时就有戴过字母项链，她还和饶舌艺术家Missy Elliott一起拍过这张很经典的海报👇。

而这两年，随着嘻哈文化和运动风的回潮，字母配饰又成了时尚圈的香饽饽。

当然，字母配饰和前面两种绝对不是同一挂的。毕竟是从欧美音乐圈开始流行的单品，必然更有态度，更犀利，自带一种随性不羁的feel~

▲时尚博主Kristina Bazan，戴字母戒指一副不好惹的样子

不过，Miss 烧饼最爱它的一点：可以自由选择喜欢的字母，用来表达信念、观点，或当作护身符一样陪伴自己。《欲望都市》里，Carrie常年佩戴的就是一条刻着自己名字的字母项链👇。

- 可以这么挑 -

今年流行的字母配饰，一定是越大越好。那种小巧的ABCD已经OUT，能表达自己态度的才最时髦！

嗯，最好还要镶点儿钻，bling bling的，戴去蹦迪或参加晚宴正合适，绝对是slay全场的Queen~

喜欢休闲hip-pop风的，还可以试试这种大粗链子。搭配T恤、棒球帽就很有范儿。如果担心金色hold不住，大可选低调优雅的银色~

今年还特别流行一种字母耳钉，比单个字母的更显眼，个性十足又不会太drama，港版《ELLE》和《芭莎》的编辑Faye Tsui就有戴，目测亚洲女生应该都能hold住~

- 可以这么搭 -

很多姑娘会觉得字母配饰太个性不好搭，或是担心自己气场太弱hold不住。对此，Miss 烧饼表示：请相信自己好嘛！

比如咱家一向温柔的某编，最近就拿字母配饰搭了好几身look，姑娘们完全可以参考👇。

日常出街，all black造型虽酷，却有点单调咋办？用街头风字母粗项链和手镯作点缀就好啦。天气再冷一些，外面套西装也很好看~

参加正式场合，不想被当做隐形人？字母手环搭配缎面小黑裙，再加一只个性十足的bitch包，安安静静做一个低调的贵妇就好！

少女怎能不蹦迪？工装裤这么火的单品，还得靠拽气十足的配饰撑场子啊！烧饼表示这么穿，非常想唱“老子吃火锅，你吃火锅底料”。



