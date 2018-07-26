连穿2月都不厌倦 原来这12件好物才是真爱！

导语：具备时尚感的明星，往往自带流量体质。她们纵使不在作品发布期、不炒任何绯闻，也总能因为穿了某件衣服，就轻松get各大头条！（作者：大饼）

虽然明星们总能在造型师的助力下用自己的百变、不同单品赢得关注，但最近登上各大时尚网站版面的Dakota Johnson，却是因为连续用了同一只包。

达妹7月的几天连续出街，都用了一只酒红色编织手拿包搭配自己最爱的牛仔裤look。这枚不扎眼但又让人无法忽视的酒红，轻松成为她全身简约中性色的点睛之笔！

她甚至还把这只手拿包拎到了健身房，还用来搭配过印花裙装……竟然都毫无违和，还让包包保持成为所有look中最抢眼的存在！

Ha~这回，不容易在街拍里招摇的Bottega Veneta，真的露脸了😍！而且这只Intrecciato编织Nappa小羊皮The Lauren 1980手袋，也相当有故事可以讲：

这只包早在70 年代末就推出了，但直至1980年电影《American Gigolo》上映，在女演员Lauren Hutton手中成为道具出现，它才拥有了‘The Lauren 1980’的名号！

而今年50周年，BV又再次请来Lauren Hutton带着它走上T台，有种势必再风光火一把的势头！

虽然这次达妹的连环宠爱不知道是否与品牌商业行为有关，但实话是，在所有品牌都期盼着被翻牌的星星们身上，一件单品能够被重复重复的巡回使用，往往只能是真爱了！

所以，要想高效率的get明星同款？这类被重复演绎的单品才最值得关注！

除了这次的连环用包，以法式风情随性慵懒为代表的达妹，本身就是个：单品使用率极高并且很适合copy的Icon了~达妹重复使用的单品，往往都实穿、实搭又牢靠！

比如，达妹这条简约方扣腰带和Stuart Weitzman 5050靴子，感觉可以用上一辈子不过时！这个套路也能换件背心就不停重复穿~

还有近两个月的这双Isabel Marant Hellea Slide澡堂子拖鞋，也是穿了好多次~这种简约的黑色本身就是最最基础百搭的类型。

总的说来，达妹的选品往往都很经典了，而重复率最高的往往都是鞋！比如，爱穿平底一脚蹬的她就拥有两双经典款的Gucci马衔扣乐福鞋，而且随便搭配衣服，风格都很在线！

不过呢，鞋子本身就是星星们最容易重复穿的单品之一了，毕竟鞋子好不好穿只有脚知道！好穿的鞋子永远都不会被闲置~

所以，不止是达妹，就连最爱玩转百变的It girl们，也会有专情的鞋子重复在穿！

比如，衣服啥的多到穿不完，还有专人造型师打造的肯豆，这双Yeezy Wave Runner 700老爹鞋，在偷偷跑出来玩儿啊、约会啊……的时候总能看到。

当然，如果上述这双脱不开为她姐夫打call的嫌疑，那么下面这双Adidas X Wardrobe.nyc Yung 1 出镜率也是老高了！老爹鞋鞋型赶时髦，白色夏日通兑，一定是因为好搭+好穿。

连续几天的街拍，这是同一双袜子or同一款？这是一个值得深究的选题！

在鞋子的偏执上，最有代表的一定非德普叔前妻Amber Heard莫属。虽然各种活动、通告都是紧身裙+高跟鞋轮番转！但一回归日常，这枚偏西部风情的嬉皮女子靠两三双鞋就搭出彩了一整个季度……

因为是实打实的嬉皮风，她异常的爱穿靴子！比如，这双蛇皮纹路的Sandro西部靴，被来来回回的搭配各种连衣裙和基础裤装，完全值回价格。

她还有一双3.1 Phillip Lim家的Delia Monk踝靴，也算得上是火了两三年的百搭款了。相当能打的搭配裤装、裙装都能显腿长的同时又很帅气！

不过，最给饼种草的还是这双有纹路、系带细节的尖头单鞋，Amber穿它赶飞机、去约会、出街……堪称穿了千次也不厌倦！搭配牛仔裤和T恤，就让基础款变得一点都不普通。

基础的鞋型+万能黑色，搭配阔腿裤完全能够显现出百搭基础的品质~

这双鞋从楦型到鞋口，露出脚踝的程度都好好看啊，搭配裙装露出来的腿部线条都是满分！

不过好消息是，饼深挖全网也没找到品牌😰！所以，只能给你们推荐一双类似款——更百搭基础一点，最近好多星星都在穿的Nicholas Kirkwood家Beya单鞋。

虽然饼一直在说Amber的鞋子，其实你们一定已经发现了，能够轻松定风格的饰品配件——帽子也是她重复率最高的选择啊！一顶黑色Gladys Tamez+一顶沙色Lack of Color就撑起了嬉皮风。

要首推的就是澳洲的Lack Of Color，虽然在国内的购买渠道只能是代购，但不得不说他家最出名的两类，软呢帽和草帽都是性价比超高的。

从300-1000不等，帽型和质感都能打高分，帽檐超级有型完全不会软塌塌。只要带上就是浓浓的波西米亚调调没跑了！我之所以知道，是因为我有3顶啊~

所以，很对自己风格路子的配件也好容易被星星们持续宠爱啊！

比如，不停换衣服、配件的wuli国美，走的青春休闲风格，就喜欢用大圆圈耳环减龄，并且为搭配融入一点点的hipbop风！

而她在舞台、活动、日常……都最经常带的一对金色大圆圈，出自造型师Jennifer Fisher的同名品牌， 2” Gold Samira Hoop系列。

最让饼不淡定的是，收素材的时候才发现，Hailey Baldwin也几乎就是一对Jennifer Fisher的大圆圈耳环搭全部……不过呢，她带的是 Maeve Hoop系列！

So，一直坚挺下来的，其实是对圈圈耳环？！No，耳环跟她俩间的关系，根本没毛线关系。

Jennifer Fisher在好莱坞做过10年的造型师，后创立了强烈个人风格的同名品牌，其中这类圈圈耳环，做的大小粗细正好，品质感又很强，特别适合街头朋克搭配，连Riri都是她的头号粉丝。

所以，我才没有硬要把她俩凑一块找事儿，插播心里话一则：关于上述两位姑娘，饼只想祝愿：在爱中的都能放肆的爱到最深处；过去了的都能够释怀~

回归正题，根本不用多说，最容易被连续宠幸的其实就是包包了，毕竟既定印象就是贵？！

不爱换包的娇小女生Lucy hale，就用两只包包玩转了春夏！最常背的一只单肩大包出自Chanel家的Coco Boy Flap。简约的黑金配，本身就好搭。

不过她宠幸最多的？却是一只Henri Bendel的crossboy包包！！简约的方形包，可以调节肩带，看起来很能装，size好适合日常出行！因为包色和之前Lucy的浅发色很呼应，所以也什么衣服都可以配。

这种包包不同年龄段都OK，尤其年轻姑娘们，日常的休闲、smart casual，都可以~反正Lucy妹子，一用就是俩月多！

这只Henri Bendel呢，算是美国本土的小众却很出名的轻奢品牌，价位大概一两千，但却坐拥一众咖位粉，总体风格适合休闲、通勤。

不过，这两天发色变深的Lucy hale又有新宠爱了，一只黑色的草编圆形包包，出自编织专制品牌Hat Attack Buji Baja，价格大概在五六百块。圆形的包包好可爱啊，很适合年轻的她。

还有，还有！明星、CEO、妈妈，多重身份随意切换的芭姐，最近一个多月来实力宠爱了一只设计师品牌Narciso Rodriguez的白色tote，登机和带孩子都通用。

芭姐最近的衣品，或许因为太忙了，有点一言难尽？！

平时出街或者健身都OK，什么颜色风格都能背，简约的包型设计，百搭指数如同小白鞋一样存在。而之所以被宠幸那么久？除了耐用，饼猜这只包还一定很能装！

Narciso Rodriguez从服装、配件到香水都好值得推荐哦！

综上，你发现没，要让星星们自愿一直背的包，真的还得是实用款诶，与牌子并没什么完全的关系！

其实也不只是配件们容易被重复穿，还有一些服装单品也在常被宠幸的范围内哦~

衣品+身材都超级正点的Rosie Huntington-Whiteley最近一个月几乎只穿了一件外套！用基础但是版型良好的Georgia Alice Memory西装搭出了各种不同值得借鉴的时髦look。

再一组！

只不过，饼觉得服装类，纵然是基础单品也不适合直接跟风就买，毕竟关乎到自己身型问题，可能同一品类，你需要选择的款式完全不同！而配件们呢？你需要搞清楚风格，确定自己真的会穿。总之，适合自己很重要~