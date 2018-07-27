《破产姐妹》Caroline结婚 剧中落魄千金也背Chloe穿红底鞋

导语：这两天，《破产姐妹》里Caroline的扮演者——贝丝·比厄结婚的消息在外网刷屏了，在国内也冲上了热搜，引得不少网友关注。（来源：商务范）

两人晒出的婚纱照很是唯美，新娘贝丝·比厄一头金色长发，配上草地雪山背景，既甜蜜又仙气飘飘↓

新郎Michael Gladis也是一位演员，演过美剧《广告狂人》里的Paul Kinsey，他们已经在一起八年了，依然像初恋小情侣那样，经常在ins上撒狗粮↓

据说这次婚礼伴娘由在《破产姐妹》中扮演Max的Kat Dennings担任，今年4月份贝丝举办婚前派对，Kat就晒出了合影，画面超温馨。

这也勾起了网友的一波回忆杀，联想到剧中经典场景，现在看依然很暖啊↓

Caroline这个在剧中被大家担心要孤独终老的女孩，最终在现实里找到了属于自己的幸福~

说到《破产姐妹》这部美剧，在国内一直很受欢迎，去年年底画上了6季完结的句号。剧中这对姐妹花，一个毒舌黄暴、一个呆萌自黑， 看她们逗趣就能看一整天，根本停不下来。

在餐厅做服务员的工作服也成了经典，每年万圣节都会成为被cos的对象↓

剧里客串过的名人，同样都很有戏↓（林赛·罗韩、金·卡戴珊、维密天使…）

姐妹俩甚至还带火了杯子蛋糕，让这股甜点热潮从国外刮到国内↓

除此之外，剧中造型也蛮有看点的。尤其是Caroline，因为落魄千金的人设，她的生活一夜之间从天上跌落到地下，从沃顿商学院毕业的富婆到身无分文无家可归，只剩下一匹养不起的马…

曾经的一大堆名牌包包，不得不挂在身上卖掉，从此只能穿从二手店淘来的5美元旧衣。

尽管如此，她俩依然有不少可圈可点的造型，尤其是Caronline，比起喜欢休闲装的Max，她的衣服比较lady，还穿过许多有质感的轻奢品牌。

今天就来怀旧一下，看看这部剧里，有哪些精彩的穿衣look~

● 衣服：轻奢&小众设计师为主 ●

范主发现，破产白富美Caroline穿的衣服，大多以轻奢品牌为主，质感不错价格也不算夸张，简洁优雅带点少女感，还蛮适合她的。

☛ Theory

比如职场女都爱的Theory，Caroline就经常穿。这件领结装饰上衣，黑白配百搭又亮眼，价格约1500元。

这件短袖看起来很基本款，领口褶边设计却让它变得不平凡，只要500元。

☛ Ted Baker

英国品牌Ted Baker，也是Caroline的心头好。这件白色无袖上衣，领口的系带蝴蝶结年轻俏皮，价格约670元。

白色小翻领短袖也来自Ted Baker，内搭外穿都好看↓

她经常穿这种小翻领，看起来乖巧又减龄。

这件大翻领毛呢外套则很衬托气质，浴袍款比较有女人味。

☛ Alice + Olivia

Alice + Olivia是来自美国的轻奢品牌，他家衣服有一定设计感，又很适合日常穿，霉霉、国美等许多好莱坞女星，都是Alice + Olivia的粉丝。

Caroline经常穿这个牌子，印花连衣裙让人印象深刻，价格约3300元↓

小清新的白色连衣裙，穿起来很显身材，价格约1300元。

还有这条连体裤，领口的小心机蛮特别的，夏天穿清爽又养眼。

麂皮半裙搭配米白色上衣，比模特图配黑色上衣更显高级↓

有时也会出现蝴蝶结这样的甜美元素，但又没有小女生那种幼稚的感觉，这件黑色高领衫，价格约2700元。

除了上面这些轻奢品牌，Caroline有时也会大牌加身，比如这件7000多的Chloe衬衫↓

其他时候，穿得更多的还是一些小众设计师品牌，看来Caroline不仅是小公举，内心还住了一个时髦精~

很多人喜欢Golden Goose小脏鞋，却不一定知道他家还有成衣。Caroline就穿过他家的泡泡袖领结衬衫，价格约4300元↓

还有美国设计师品牌Yigal Azrouel， 这件白色上衣领子设计非常别致，价格约4400元。

同样来自美国的小众品牌Vince，Caroline也经常翻牌子↓

还有许多小仙女喜欢的Self Portrait，这条蕾丝连衣裙价格约3000元。

穿上这条M Missoni的小白裙，就是白富美本人↓

精致优雅的BCBG Max Azria，Caroline也曾经穿过。

这件银色羽绒服让人印象深刻，即便现在看来依然时髦。它来自德国品牌Bogner，价格约4700元↓

● 鞋包配饰：大牌经典款，配饰超抢镜 ●

鞋包方面，可以看到一些大牌经典款，比如CL红底鞋，还是有年代感的防水台款~

这只Chloe Paddington是非常经典的包款，价格约8800元↓

还拎过这只Miu Miu褶皱包↓

至于配饰，Caroline最爱夸张的大珍珠项链、金色宽手镯，虽然有点五毛钱质感，却成了她的个人标志~

回顾完剧中造型，再回到现实中，看看这位幸福的新娘平时是什么画风~

贝丝和她扮演的Caroline有一个共同点：和马有着不解之缘。除了拍戏之外，她平时会花大量时间和马儿们在一起，这是因为她创立了一个SheHerdPower基金会，致力于用马术疗法帮助性侵受害者恢复心理健康。

贝丝说，只有当你用最真实的状态面对马的时候，它们才会对你做出回应，这可以帮助人们找到真实的自我，并且在骑马的过程中变得内心强大。

另外，她还喜欢分享一些日常生活里的小确幸，比如插插花↓

变身文艺少女弹弹琴↓

做做收纳，把家里打理得井井有条↓

还养了一只可爱的狗狗，每次po照都要萌化了~

总之看完贝丝的日常，感觉是一枚好清新好不做作的girl，人美心善懂得生活，祝她新婚快乐啦~