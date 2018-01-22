连夺52年米其林三星 91岁法国“厨神”逝世

导语：据外媒报道，享誉国际、享有米其林三星评级超过半世纪，被誉为“法国菜教主”的法国著名厨师保罗-博古斯（Paul Bocuse）当地时间20日辞世，享年91。法国总统马克龙表示哀悼，称“全国厨师都因消息在哭”。（来源：中国新闻网）

有报道引述里昂当地的厨师称，博古斯是在他一手建立的“米其林”三星级餐厅内逝世的。

法国著名厨师保罗-博古斯。

报道称，博古斯是讲究健康饮食、化繁为简的“新派法国菜”始祖，当年他带起的潮流颠覆饮食界，酥皮汤便是他的招牌创作。他暮年长期与帕金森症搏斗。

博古斯于1960年代尾独创“新派法国菜”，运用较少牛油、奶油重新演绎法式烹饪，侧重食材新鲜与时尚摆设，呈现富色香味又较为健康的菜肴，震撼厨坛。

博古斯的餐厅自1965年获得全球厨师最高荣誉“米其林”三星，此后从未跌级，是法国唯一如此逾50年持续不坠的“神话”。

民众给博古斯的铜像献花，悼念这位法国厨神。

1989年“米其林”的对手“Gault-Millau Guide”及2011年美国烹饪学院，均称他为“世纪厨师”。其坐落在里昂的L‘Auberge du Pont de Collonges餐厅最负盛名，堪称是世上历史最悠久的“米其林”三星餐厅，总统、王室贵胄、社会贤达都是其座上客。

1926年2月11日生于里昂的博古斯8岁就能下厨，15岁便在当地餐厅当学徒，四处涉猎学习，1956年回到自家人开办、但转让予他人的L‘Auberge du Pont de Collonges，两年后就摘下“米其林”一星，1960年再获两星。到1965年夺得三星后一年，赎回祖业。

博古斯一生工作勤奋，他也是第一个走出法国、前往日本、巴西、美国等开办餐厅。除了执掌餐厅，博届斯还创办厨师学校、出版图书，法国食评人西蒙赞扬博古斯推动真正的美食革命，是“法国美食最伟大人物、烹饪界戴高乐将军”。