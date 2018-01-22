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男装周最强阵容 20位男神告诉你什么才是百变型男

2018年01月22日 17:52 新浪时尚
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　　导语：转眼间为期16天的2018秋冬男装周正式落下帷幕，本次有20位亚洲顶级型男助阵。你能想到的和不能想到的型男style，在本季的男装周上全都能看到！来看看20位男神的看秀成绩单，谁才是你心中最有型的秀场看客？

20位男神齐聚男装周20位男神齐聚男装周

　　从2018年1月6日伦敦男装周拉开帷幕，到2018年1月21日巴黎男装周落幕，为期16天的2018秋冬男装周正式画上句号。本季的男装周秀场上，有20位亚洲男神助阵。他们用每款教科书式的型男搭配，告诉你什么才是百变型男。

　　陈坤：Prada

　　米兰男装周Prada 2018秋冬大秀的秀场上迎来了男神陈坤的身影。陈坤当天看秀的搭配走的是休闲商务风，设计简约的几件纯色单品搭配在一起，就能呈现出一个不一般的型男效果。敢在男装周秀场头排穿简约风，可见陈坤作为男神的淡定和从容。

陈坤现身Prada 2018秋冬大秀陈坤现身Prada 2018秋冬大秀
陈坤启程米兰陈坤启程米兰
陈坤机场搭配解析陈坤机场搭配解析

　　冯德伦：Dior Homme

　　想要变身优雅十足的绅士型男，学冯德伦在Dior Homme 2018秋冬大秀上的看秀造型就足够了。虽然留起了胡子，不过冯德伦依旧帅气，微微张开的衬衫领口潇洒不羁，没有太多束缚，让优雅尽显。

冯德伦现身Dior Homme大秀冯德伦现身Dior Homme大秀

　　宋仲基：Dior Homme

　　宋仲基选择了灰色大衣亮相，不同于秀场模特搭配的是，宋仲基选择了黑色高领衫作为内搭，整身造型更加商务、严谨。要知道在去年大婚时，宋仲基就是选择了Dior Homme西装亮相，看来他对该品牌也是真爱了。

宋仲基助阵Dior Homme大秀宋仲基助阵Dior Homme大秀

　　雷佳音：Ermenegildo Zegna

　　号称要到米兰吃豆腐脑，绣十字绣的雷佳音，本次可是受到品牌Ermenegildo Zegna的邀请前往米兰看秀。也是实实在在的闯入了时尚圈。雷佳音助阵Ermenegildo Zegna 2018秋冬大秀。一身偏运动的型男搭配，帅气有型，让雷佳音尽显长腿优势。借着秀场内漫天雪花的设置，前夫哥还表演起了吹雪技能，有没有被撩到？

雷佳音助阵Ermenegildo Zegna雷佳音助阵Ermenegildo Zegna
雷佳音的运动风搭配雷佳音的运动风搭配
雷佳音启程米兰造型雷佳音启程米兰造型

　　刘昊然：LOUIS VUITTON

　　当天小鲜肉刘昊然也同时现身了Louis Vuitton 2018秋冬。本就是青葱少年的刘昊然，穿起LV的米色风衣，叠穿白色高领衫+衬衫的搭配，清新意味十足。刘昊然就是秀场上的翩翩少年。

刘昊然助阵LV 2018秋冬大秀刘昊然助阵LV 2018秋冬大秀
刘昊然LV秀场造型解析刘昊然LV秀场造型解析
刘昊然启程巴黎刘昊然启程巴黎

　　林俊杰：LOUIS VUITTON

　　当地时间2018年1月18日，Louis Vuitton 2018秋冬男装发布会在巴黎举行，林俊杰到场助阵。已经在乐坛是歌神级人物的林俊杰，当天的看秀搭配十分清新简约。米色夹克，内搭藏蓝色针织衫叠穿浅蓝色条纹衬衫，让我们仿佛看到了学生时期的林俊杰，学院范儿十足。

林俊杰助阵LV 2018秋冬大秀林俊杰助阵LV 2018秋冬大秀
林俊杰LV秀场造型解析林俊杰LV秀场造型解析

　　许魏洲：Fendi、Alexander McQueen

　　作为本次男装周上唯一连看米兰、巴黎两大男装周的许魏洲，本次也贡献了不少经典的型男搭配。从清新少年到摇滚男神，两款不同风格的看秀造型，你们更爱哪一款？

许魏洲助阵FENDI 2018秋冬大秀许魏洲助阵FENDI 2018秋冬大秀
许魏洲助阵Alexander McQueen大秀许魏洲助阵Alexander McQueen大秀
许魏洲看秀搭配解析许魏洲看秀搭配解析
许魏洲启程米兰许魏洲启程米兰
许魏洲机场搭配解析许魏洲机场搭配解析

　　陈柏霖：Ralph Lauren Purple Label

　　秀场男神中，还有雅痞范儿的陈柏霖。从机场街拍到秀场大片，陈柏霖的每一款造型都是雅痞型男的范本。有自信穿好这种style的网友，可以好好学学陈柏霖的造型。

陈柏霖亮相RalphLauren Purple Label发布会陈柏霖亮相RalphLauren Purple Label发布会
陈柏霖启程米兰造型陈柏霖启程米兰造型
陈柏霖街头风搭配解析陈柏霖街头风搭配解析

　　宁泽涛：DIESEL BLACK GOLD

　　作为本次米兰男装周上跨界男神的代表，宁泽涛对运动风造型的驾驭力令人惊叹。同时，宁泽涛那拥有一双两米长腿的好身材，简直就是天生的衣架，两款运动风搭配轻松穿出型男味道。

宁泽涛助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会宁泽涛助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会
宁泽涛秀场造型解析宁泽涛秀场造型解析
宁泽涛启程米兰造型宁泽涛启程米兰造型
宁泽涛大牌卫衣宁泽涛大牌卫衣

　　罗晋：Cerruti 1881

　　罗晋这次的男装周之行，是铁了心要变艳丽少年。Cerruti 1881 2018秋冬大秀的秀场上，罗晋选了一身酒红色毛衣的搭配，十分抢镜。这是要给春节的红装预热吗？

罗晋助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀罗晋助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀
罗晋启程造型解析罗晋启程造型解析
罗晋启程巴黎男装周罗晋启程巴黎男装周

　　陈飞宇：Dior Homme

　　陈飞宇的造型叛逆活泼，朋克的发型预示了青春期的个性，西装上身的效果，完美演绎Dior Homme骨子里的不羁。

陈飞宇助阵Dior Homme大秀陈飞宇助阵Dior Homme大秀

　　胡一天：MOSCHINO、TODS

　　作为当今最带流量的小鲜肉之一，胡一天的首次时装周之行，无疑是粉丝们近期最期待的。凭借青春剧《致我们单纯的小美好》走红的胡一天自然也在国际舞台上秀出他的青春活力。这次他在米兰秀出的三款造型，都是活力十足。

胡一天助阵MOSCHINO胡一天助阵MOSCHINO
胡一天机场搭配解析胡一天机场搭配解析
胡一天米兰机场造型胡一天米兰机场造型
胡一天的牛仔三件套胡一天的牛仔三件套
胡一天现身TODS 2018秋冬预览胡一天现身TODS 2018秋冬预览

　　张彬彬：Dolce&Gabbana

　　首次出征男装周的型男张彬彬就登上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。秀场上宫廷风的搭配，繁复的印花单品，让我们看到了张彬彬的另一面。

张彬彬为Dolce & Gabbana走秀张彬彬为Dolce & Gabbana走秀
张彬彬启程米兰造型张彬彬启程米兰造型

　　宋威龙：Dolce&Gabbana

　　作为开年巨制《凤囚凰》绝对男主的宋威龙，不仅穿起古装英气十足，现代时装的造型也是时髦到飞起来。从机场街拍开始，宋威龙就一路开挂，两款来自Dolce&Gabbana的造型都穿出了他自己的型男风格。

宋威龙为Dolce & Gabbana走秀宋威龙为Dolce & Gabbana走秀
宋威龙启程米兰造型宋威龙启程米兰造型
宋威龙机场造型解析宋威龙机场造型解析

　　翟天临：Issey Miyake

　　本次巴黎男装周上的另一位演技派男神翟天临，助阵ISSEY MIYAKE  2018秋冬男装大秀。翟天临当天选择了日系风格鲜明的ISSEY MIYAKE休闲西装搭配品牌标志性的褶皱长裤，雅痞范儿十足。

翟天临助阵ISSEY MIYAKE MEN 2018秋冬大秀翟天临助阵ISSEY MIYAKE MEN 2018秋冬大秀
翟天临秀场造型解析翟天临秀场造型解析

　　潘玮柏：Cerruti 1881、 Lanvin、Balmain

　　在刚刚过去的2017年潘玮柏真心是个大忙人，又是发新片，又是做制作人，还在恋爱真人秀中撩拨网友们少女心。本次巴黎男装周上，潘玮柏将再度变身劳模，连看多场大秀。不过这次潘帅好像得罪“摄影师”，在国外摄影师的镜头里，潘玮柏的身材比例也是瞬间垮掉。

潘玮柏助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀潘玮柏助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀
潘玮柏助阵Balmain大秀潘玮柏助阵Balmain大秀
潘玮柏助阵Lanvin大秀潘玮柏助阵Lanvin大秀

　　王阳明：Berluti

　　顶级型男王阳明早已经是男装周的“常客”。这次他助阵的是Berluti 2018秋冬大秀，男神还十分“业界良心”的为网友们示范了一款利落的大衣造型，成熟儒雅，尽显型男风采！

王阳明现身Berluti 2018秋冬大秀王阳明现身Berluti 2018秋冬大秀
王阳明看秀搭配解析王阳明看秀搭配解析

　　超模纪凌尘、金大川：Dolce&Gabbana

　　这对中国超模军团里的好兄弟，这次也携手走上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。长腿型男齐聚，是不是要看花眼啦？！

纪凌尘为Dolce & Gabbana走秀纪凌尘为Dolce & Gabbana走秀
金大川为Dolce & Gabbana走秀金大川为Dolce & Gabbana走秀

　　孙坚：Dirk Bikkemberg、Frankie Morello

　　前段时间，孙坚在《九州海上牧云记》中完美诠释书卷气的皇子牧云陆。近日，他就已经在米兰男装周秀出了多款型男搭配。孙坚这次的看秀造型十分注重潮品的设计感，尤其白色西装的造型，极简又绅士。

孙坚助阵Dirk Bikkemberg 2018秋冬大秀孙坚助阵Dirk Bikkemberg 2018秋冬大秀
孙坚启程米兰造型孙坚启程米兰造型
孙坚助阵Frankie Morello 2018秋冬大秀孙坚助阵Frankie Morello 2018秋冬大秀
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标签: 型男男装周许魏洲

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