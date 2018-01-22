男装周最强阵容 20位男神告诉你什么才是百变型男

导语：转眼间为期16天的2018秋冬男装周正式落下帷幕，本次有20位亚洲顶级型男助阵。你能想到的和不能想到的型男style，在本季的男装周上全都能看到！来看看20位男神的看秀成绩单，谁才是你心中最有型的秀场看客？

20位男神齐聚男装周

从2018年1月6日伦敦男装周拉开帷幕，到2018年1月21日巴黎男装周落幕，为期16天的2018秋冬男装周正式画上句号。本季的男装周秀场上，有20位亚洲男神助阵。他们用每款教科书式的型男搭配，告诉你什么才是百变型男。

陈坤：Prada

米兰男装周Prada 2018秋冬大秀的秀场上迎来了男神陈坤的身影。陈坤当天看秀的搭配走的是休闲商务风，设计简约的几件纯色单品搭配在一起，就能呈现出一个不一般的型男效果。敢在男装周秀场头排穿简约风，可见陈坤作为男神的淡定和从容。

陈坤现身Prada 2018秋冬大秀

陈坤启程米兰

陈坤机场搭配解析

冯德伦：Dior Homme

想要变身优雅十足的绅士型男，学冯德伦在Dior Homme 2018秋冬大秀上的看秀造型就足够了。虽然留起了胡子，不过冯德伦依旧帅气，微微张开的衬衫领口潇洒不羁，没有太多束缚，让优雅尽显。

冯德伦现身Dior Homme大秀

宋仲基：Dior Homme

宋仲基选择了灰色大衣亮相，不同于秀场模特搭配的是，宋仲基选择了黑色高领衫作为内搭，整身造型更加商务、严谨。要知道在去年大婚时，宋仲基就是选择了Dior Homme西装亮相，看来他对该品牌也是真爱了。

宋仲基助阵Dior Homme大秀

雷佳音：Ermenegildo Zegna

号称要到米兰吃豆腐脑，绣十字绣的雷佳音，本次可是受到品牌Ermenegildo Zegna的邀请前往米兰看秀。也是实实在在的闯入了时尚圈。雷佳音助阵Ermenegildo Zegna 2018秋冬大秀。一身偏运动的型男搭配，帅气有型，让雷佳音尽显长腿优势。借着秀场内漫天雪花的设置，前夫哥还表演起了吹雪技能，有没有被撩到？

雷佳音助阵Ermenegildo Zegna

雷佳音的运动风搭配

雷佳音启程米兰造型

刘昊然：LOUIS VUITTON

当天小鲜肉刘昊然也同时现身了Louis Vuitton 2018秋冬。本就是青葱少年的刘昊然，穿起LV的米色风衣，叠穿白色高领衫+衬衫的搭配，清新意味十足。刘昊然就是秀场上的翩翩少年。

刘昊然助阵LV 2018秋冬大秀

刘昊然LV秀场造型解析

刘昊然启程巴黎

林俊杰：LOUIS VUITTON

当地时间2018年1月18日，Louis Vuitton 2018秋冬男装发布会在巴黎举行，林俊杰到场助阵。已经在乐坛是歌神级人物的林俊杰，当天的看秀搭配十分清新简约。米色夹克，内搭藏蓝色针织衫叠穿浅蓝色条纹衬衫，让我们仿佛看到了学生时期的林俊杰，学院范儿十足。

林俊杰助阵LV 2018秋冬大秀

林俊杰LV秀场造型解析

许魏洲：Fendi、Alexander McQueen

作为本次男装周上唯一连看米兰、巴黎两大男装周的许魏洲，本次也贡献了不少经典的型男搭配。从清新少年到摇滚男神，两款不同风格的看秀造型，你们更爱哪一款？

许魏洲助阵FENDI 2018秋冬大秀

许魏洲助阵Alexander McQueen大秀

许魏洲看秀搭配解析

许魏洲启程米兰

许魏洲机场搭配解析

陈柏霖：Ralph Lauren Purple Label

秀场男神中，还有雅痞范儿的陈柏霖。从机场街拍到秀场大片，陈柏霖的每一款造型都是雅痞型男的范本。有自信穿好这种style的网友，可以好好学学陈柏霖的造型。

陈柏霖亮相RalphLauren Purple Label发布会

陈柏霖启程米兰造型

陈柏霖街头风搭配解析

宁泽涛：DIESEL BLACK GOLD

作为本次米兰男装周上跨界男神的代表，宁泽涛对运动风造型的驾驭力令人惊叹。同时，宁泽涛那拥有一双两米长腿的好身材，简直就是天生的衣架，两款运动风搭配轻松穿出型男味道。

宁泽涛助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会

宁泽涛秀场造型解析

宁泽涛启程米兰造型

宁泽涛大牌卫衣

罗晋：Cerruti 1881

罗晋这次的男装周之行，是铁了心要变艳丽少年。Cerruti 1881 2018秋冬大秀的秀场上，罗晋选了一身酒红色毛衣的搭配，十分抢镜。这是要给春节的红装预热吗？

罗晋助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀

罗晋启程造型解析

罗晋启程巴黎男装周

陈飞宇：Dior Homme

陈飞宇的造型叛逆活泼，朋克的发型预示了青春期的个性，西装上身的效果，完美演绎Dior Homme骨子里的不羁。

陈飞宇助阵Dior Homme大秀

胡一天：MOSCHINO、TODS

作为当今最带流量的小鲜肉之一，胡一天的首次时装周之行，无疑是粉丝们近期最期待的。凭借青春剧《致我们单纯的小美好》走红的胡一天自然也在国际舞台上秀出他的青春活力。这次他在米兰秀出的三款造型，都是活力十足。

胡一天助阵MOSCHINO

胡一天机场搭配解析

胡一天米兰机场造型

胡一天的牛仔三件套

胡一天现身TODS 2018秋冬预览

张彬彬：Dolce&Gabbana

首次出征男装周的型男张彬彬就登上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。秀场上宫廷风的搭配，繁复的印花单品，让我们看到了张彬彬的另一面。

张彬彬为Dolce & Gabbana走秀

张彬彬启程米兰造型

宋威龙：Dolce&Gabbana

作为开年巨制《凤囚凰》绝对男主的宋威龙，不仅穿起古装英气十足，现代时装的造型也是时髦到飞起来。从机场街拍开始，宋威龙就一路开挂，两款来自Dolce&Gabbana的造型都穿出了他自己的型男风格。

宋威龙为Dolce & Gabbana走秀

宋威龙启程米兰造型

宋威龙机场造型解析

翟天临：Issey Miyake

本次巴黎男装周上的另一位演技派男神翟天临，助阵ISSEY MIYAKE 2018秋冬男装大秀。翟天临当天选择了日系风格鲜明的ISSEY MIYAKE休闲西装搭配品牌标志性的褶皱长裤，雅痞范儿十足。

翟天临助阵ISSEY MIYAKE MEN 2018秋冬大秀

翟天临秀场造型解析

潘玮柏：Cerruti 1881、 Lanvin、Balmain

在刚刚过去的2017年潘玮柏真心是个大忙人，又是发新片，又是做制作人，还在恋爱真人秀中撩拨网友们少女心。本次巴黎男装周上，潘玮柏将再度变身劳模，连看多场大秀。不过这次潘帅好像得罪“摄影师”，在国外摄影师的镜头里，潘玮柏的身材比例也是瞬间垮掉。

潘玮柏助阵Cerruti 1881 2018秋冬大秀

潘玮柏助阵Balmain大秀

潘玮柏助阵Lanvin大秀

王阳明：Berluti

顶级型男王阳明早已经是男装周的“常客”。这次他助阵的是Berluti 2018秋冬大秀，男神还十分“业界良心”的为网友们示范了一款利落的大衣造型，成熟儒雅，尽显型男风采！

王阳明现身Berluti 2018秋冬大秀

王阳明看秀搭配解析

超模纪凌尘、金大川：Dolce&Gabbana

这对中国超模军团里的好兄弟，这次也携手走上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。长腿型男齐聚，是不是要看花眼啦？！

纪凌尘为Dolce & Gabbana走秀

金大川为Dolce & Gabbana走秀

孙坚：Dirk Bikkemberg、Frankie Morello

前段时间，孙坚在《九州海上牧云记》中完美诠释书卷气的皇子牧云陆。近日，他就已经在米兰男装周秀出了多款型男搭配。孙坚这次的看秀造型十分注重潮品的设计感，尤其白色西装的造型，极简又绅士。

孙坚助阵Dirk Bikkemberg 2018秋冬大秀

孙坚启程米兰造型