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为什么袁泉剪短发会“上瘾”

2017年12月23日 09:28 新浪时尚
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　　导语：前阵子袁泉的齐刘海短发实在太深入人心了，甚至一度觉得短发更有女人味！没想到，这次出席活动的她又剪短了！短上加短，还真挺好看~（来源：时尚芭莎）

　　袁泉新款短发再次让人惊艳了！刘海和鬓角部分结合，侧边头发轻別耳后，后边头发剪短了不少，整体气质更脱俗清新，充分诠释了“美酷”这两个字！

　　正面照气场爆棚~ 刘海做了很自然的凌乱纹理，温暖的发色光泽度满分！不得不承认袁泉才是行走的短发教科书，越短越美丽！

　　对比之前的Bob款短发，是不是觉得现在的露耳短发更利落有气质呢？当然都很美啦，本芭更喜欢袁泉新剪的短发，因为更能凸显她无比精致立体的五官，气质和气场都+10086！

　　爱短发的女明星还是很多的，孙俪娘娘的短发也是次次零失误，除了娘娘本来就美，刘海的造型是很重要的。可以剪的时候按照不规则的齐刘海来处理，日常打理时就把刘海侧分，效果会更自然。

　　王子文也爱短发，看似随意的刘海其实也暗藏玄机！太齐显得刻板，太短不能修饰脸型，太长又少了生气，到底怎么照顾好刘海呢？想剪短发的仙女们，重点来啦！

　　找到适合自己的刘海

　　才能打造不会失败的短发

　　Step1。 先将刘海分成三等份，两边稍多一点。

　　Step2。 使用直板夹，往左上方用力，将右侧的刘海向内卷好。

　　Step3。 用同样的方法，将左侧刘海向内卷好。中间一缕头发轻轻向内卷。

　　Step4。 用梳子梳开后调整自然。

　　剪短发不得不注意的Tips

　　Tips1

　　避免纯黑发色，大部分的人纯黑色短发都会显得沉闷，今年最推荐暖色系的染发，特别适合比较偏黄的肤色哦！

　　Tips2

　　打造发顶的蓬松感很关键，这样会看起来更时髦，短发最忌讳的就是坍塌的发顶啦！

标签: 袁泉短发刘海

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