熬夜压力肌肤变粗糙 底妆紧急修复术还你细腻肌

导读：对于小仙女来说，有时候肌肤出现bug也是难免。但是不管是由什么原因引起的肌肤问题，总会影响后续底妆效果。有时候底妆出现的卡纹、粗糙等问题其实都是因为肌肤状态本来就不好哦。所以赶紧来学习一下不同紧急情况下的底妆修复术，轻松应对各种底妆问题。（来源：瑞丽网）

首先从第一步素颜检查开始。在经过熬夜以及压力后，肌肤往往会出现多余氧化油脂，这也可能导致在上底妆前就有很已经被发黄和暗沉问题困扰，而如果没有做好清洁工作就上底妆，底妆也会很快氧化哦。所以脸上的浮油或者灰尘一定要在化妆前耐心清洁。

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想要精致升级，除了在洗脸的时候多搓揉一会，现在市面上出售的洗脸刷也能帮助你更透彻地清洁面部肌肤，手指无法触及的小细节部位用毛质细密的洗脸刷也能轻松进行到位清洁。洗脸时重点揉搓额头中央、鼻翼两侧等容易积累脏东西的地方，比整体搓揉效果更好。

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卡纹粗糙也是一个大问题。除了做好整体保湿工作以及选择保湿质地的粉底外，提前用护肤类型的油类产品也可以帮你更快去除干纹。将少量精油倒在掌心双手微微加温后重点涂抹在干纹容易出现的肌肤两颊上，反复搓揉，之后用清水冲洗，保证干纹消失同时也可以避免油光。

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如果你是超级沙漠皮，也可以试试直接滴少量精油在粉底中，混合使用，最大程度地掩盖干纹。不过要注意如果想要尝试将精油和粉底混合使用的话一定要记住用刷子上妆，因为海绵会迅速吸走粉底中的油份哦。

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厚厚的妆容会增加皮肤年龄，淡淡湿润的妆容会显得皮肤更加自然光亮；一款能够带来自内而外湿润光亮的水润粉底液！

毛孔粗大是大家在化妆的时候想要解决的最大问题之一，但有时不论用刷子还是海绵，粗到可以插旗杆的毛孔还是屹立不倒。与其苦苦挣扎，不如用妆前乳偷懒。质地非常滑的妆前乳通常含有硅，而将硅抹在皮肤上就可以瞬间遮住毛孔和小细纹哦，不过大量用硅容易堵塞毛孔，所以即使再好用的妆前乳也不能过量使用。

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接下来就是如何遮盖明显瑕疵的阶段啦。痘痘是最需要遮盖的问题之一，但是红色的痘痘只用偏白偏粉的粉底遮只会事倍功半，而且层层叠加更会造成痘痘进一步发炎，色彩遮瑕术就是对抗红肿痘痘的终极救星。不同色彩的遮瑕膏对应了不同的问题，绿色的遮瑕就可以很大程度上中和痘痘的红肿，这样的色彩小技巧大家一定要get起来。

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不过色彩遮瑕膏的质地通常比较硬，而且如果想要在色彩遮瑕上面继续叠加普通遮瑕可能会让底妆看起来比较厚重，所以在晕染色彩遮瑕时一定要耐心又轻柔。海面类产品相较于刷子不会留下粉痕，同时也能稍微稀释产品，非常适合用来晕染遮瑕，也可以在晕染前先用定妆喷雾喷湿海绵表面再晕染，效果更自然哦。

最后就是要仔细定妆啦。肌肤问题时期再用粉状产品定妆很可能会让底妆质地看上去更厚，所以用喷雾定妆才是更合适的选择哦。不过记得喷的时候不要离得太近，否则可能带掉粉底哦。

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