优质底妆拒绝刷墙白 范爷教你打造自然亮白肌

导读：范爷一直白到超越优秀是大家都知道的，但是除了白之外，范爷的底妆功力其实也很高深哦。（来源：瑞丽网）

优质的底妆是所有小仙女追求的目标，但是单凭比墙还白的颜色还有厚重的质地是绝对不能被称得上优质的。虽说大家在上底妆的时候都追求白皙感还有高遮瑕度，但是也要确保自己的底妆看起来自然不假面哦。

其实娱乐圈内白皮明星还真不少，不过有很多明星在闪光灯下就就会暴露出真面部，比如比面部黑出两个度的脖子，真的不要太尴尬哦。不过胖冰的底妆却从来都是又白又亮，而且还非常贴合自然肤色，怪不得随便抓拍也不会露出破绽哦。

想要同款的亮白感不是靠盲选超白色号就可以的，一味选择最白的色号上脸反而会出现灰感，看着气色不好不说而且还非常容易暗沉，而真正自然亮白的肤色不会出现这样的问题啦。干净白皙的底妆跟烈焰红唇真的是过冬绝配啊！其实想要自然亮白感，可以从妆前开始下手哦！

对于肤色暗沉的妹子来说，有时候单靠粉底来美白是比较困难的，其实完全可以入手一款提亮肤色的妆前乳。具有提亮功能的妆前乳可以快速融合肌肤，带来一定亮度，同时可以完美中和粉底，延缓暗沉，而且还有一定的保湿功能，所以投资一支妆前乳绝对可以大大提升底妆质感。

梦妆光采提亮液

水光感妆前乳，使用之后肌肤焕发水润透亮光泽。

宋茜欧尼的自然肤色在一众白到开挂的明星中真的不算白，不过经过美妆路上的千锤百炼，也成为了一枚尝到了妆前乳甜头的小花旦。宋茜出镜喜欢用保湿型妆前搭配光泽型底妆，这样可以让面部妆容最大程度地吸收光彩，自然提亮。再加上两颊自然的腮红，整体妆容看上去气色不要太好哦。

植村秀轻垫腮红

妆前做好就可以开始上粉底啦。其实想要让粉底的白亮感展现得更加淋漓尽致，可以选择分区上粉的方法。准备好一深一浅的两色粉底，质地最好也区分成哑光和保湿两种类型。用浅色保湿粉底覆盖眼下三角区域、嘴角处还有额头中央，然后用深色粉底覆盖剩余区域，就可以让需要提亮的区域看起来更加显眼哦。

兰蔻奇迹光采持妆粉底液

兰蔻呈现，夏日持妆传奇。粉嫩哑光妆效，全天持久清爽不脱妆，无瑕疵、不脱妆、无负担。 全天候告别夏日底妆困扰：汗水，油脂，湿气，高温。底妆从此开启清爽新时代。

颖宝就喜欢用这样的分区底妆法来让为自己提亮肤色。其实分区底妆除了可以带来透亮感，还可以让面部看上去更加立体，非常适合拥有肉感脸的妹子使用，连修容都可以帮你省区哦，绝对是懒人的福音。

接着就是要做好遮瑕工作啦，如果你觉得分区上粉底太麻烦，那这一步要进行的遮瑕仍旧可以帮你扳回一局哦。其实对于瑕疵度不是太高的妹子来说，一支明彩笔是比厚重的遮瑕膏更好的选择哦。明彩笔不仅可以帮助小斑点和新生痘印，更可以完美遮盖暗沉，眼下、嘴角都可以遮一遮，而且补妆超方便！

克丽丝汀迪奥凝脂恒久遮瑕乳

最后一步就是在面部出油的区域轻轻扫上一层散粉，完成定妆工作，优质亮白底妆就完成啦！如果你也心动了的话，就赶快上手操作吧！

玫珂菲全新清晰无痕蜜粉

无痕妆感，高清可鉴。定妆控油，精致一天。