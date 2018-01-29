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我们8出了韩雪版“玉墨”的私房彩妆品

2018年01月29日 13:22 新浪时尚
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　　导语：良心综艺《声临其境》上周六迎来了第四期，这也是首次没有出现男性声音的一期。结果4位女嘉宾韩雪、贾静雯、徐帆、马思纯却像开了挂一样，为我们奉献了一场极致的听觉盛宴。而韩雪还靠过人的颜值狠狠了圈了一把粉。

　　《声临其境》开播至今，每一期都让人叫绝，但是之前让我们耳朵怀孕的大多是男性声音——从赵立新到周一围、从朱亚文到翟天临。刚刚结束的最新一期《声临其境》却反其道而行之，集齐了“女王四炸”，万万没想到你是这样的节目组。

　　而在本期的四位女嘉宾中，最圈粉的就要属韩雪了。《海绵宝宝》的英文配音6到起飞，《小黄人大眼萌》的“外星”语言也被轻松解锁，而“声而优则唱”的她在一曲《新白娘子传奇》之后，彻底征服了观众的耳朵，专业度爆棚。

　　而且除了声音带给我们无数惊喜之外，我们还被韩雪的颜值惊到了。无论是在配音室的淡妆出镜，还是在最后声音大秀环节中饰演《金陵十三钗》中的玉墨，以及在采访间的素颜亮相，一档节目换了3种风格，却各个都让人忍不住爆灯！

　　淡妆出现在配音间的韩雪底妆清透无暇，卷翘的睫毛搭配长长的卷发，让她看上去妩媚动人。酒红色唇膏是最适合秋冬的色彩，也让她的肌肤更显白皙。

韩雪版“玉墨”VS倪妮版“玉墨”韩雪版“玉墨”VS倪妮版“玉墨”

　　而真正给我们带来惊喜的是她在声音大秀环节中，变成“玉墨”的她。穿上旗袍，换上复古波浪卷发的她，立刻就穿越到了几十年前的抗战时期。

　　倪妮当年凭借“玉墨”一炮而红，镜头下的她极尽妩媚，而韩雪饰演的“玉墨”妩媚中又多了几分坚定和刚毅，这样更加贴近原作人设。只有这样的性格，才能够带领姐妹们最终怀着无所畏惧的心走到日本人面前。

　　而我们也通过韩雪微博里的一张后台照片，帮你们深八除了她之所以这么美的小秘密。来看看她私下都用了什么彩妆吧。

　　粉饼——阿玛尼丝绵柔润粉饼

　　镁光灯粉饼的灵感来源于阿玛尼时装，为肌肤穿上至美华装，让肌肤全天*持续绽放光彩。

　　[细腻幼滑 妆容持久]

　　营造与Armani时装一样轻盈飘逸、明亮剔透的效果。有效遮盖面部瑕疵与细纹，帮助吸收多余油脂。令妆容保持清新自然，不泛油光。长达8小时*的持妆能力，防止脱妆的同时也起到保持粉底色泽的作用。

　　[卓效防护]

　　较强的SPF30防晒指数，专门为忙碌的女性设计，在提供无瑕妆感的同时为肌肤提供户外防紫外线呵护。镁光灯粉饼包含了全新配方，在拥有轻薄质地的同时，为肌肤提供强力防晒保护，防止因紫外线导致的肌肤初老问题。

　　[随身携带 时刻优雅绽放]

　　方便女性随身携带，随时补妆，还能补充防晒指数，时刻保持妆容的清新雅致。

　　唇部——NARS缎彩润泽唇彩笔

　　全新缎彩润泽唇彩笔以妆点美唇，色彩动人，打造诱惑缎光妆效。10款高显色度的大胆色彩，令双唇奢享水润，尽显柔滑妆效。NARS缎彩润泽唇彩笔由品牌创立人与创意总监倾情打造，将唇线笔的便捷与唇膏的上妆体验精妙融于这款唇彩笔中。

　　告别了风情万种的玉墨，来到采访间的韩雪，用几乎全素颜来面对观众，也真是娱乐圈的耿直girl一枚了。

　　即使没有了妆容加持，我们可以看到，韩雪的肌肤底子真的非常好。白皙的皮肤散发出粉嫩的光彩，这就是我们多少人梦想中的“水光肌”啊，用了N种底妆都搞不定的肤质，人家用天然肌就完成了，请允许我们为自己悲伤10秒钟。

　　卸掉眼妆的韩雪戴上了一副眼镜，瞬间增加了几分书卷气息。原来拥有完美肌肤，真的可以仅靠一支唇膏就搞定整个造型。

标签: 韩雪妆容粉饼

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