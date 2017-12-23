Ruby Rose满脸痘痘？原来是因为它！

导语：每次看见像Ruby Rose这样完美又有个性的女星，都很难想象她们其实跟平凡女生一样，拥有着让人讨厌又尴尬的皮肤问题。不过说到底，明星也是普通人，也会有一般人都遇到的问题。最近，Ruby Rose就在她的Ins上透露自己的痘痘烦恼。（来源：YOKA时尚网）

图片来源：popsugar

Ruby Rose在Ins上上传了两张照片，都明显看到脸颊的长满了痘痘，而且有点儿泛红问题。虽然在漂亮的脸蛋想长了瑕疵，不过Ruby Rose则看得非常开，表示自己也是个普通人，而且只有一边脸是这样的。

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她还透露，皮肤科医生说这可能是跟她的电话上的细菌有关，因为她最近为了新电影做了许多电话访问，以及她对酒店的枕头有的敏感反应。不论是电话还是枕头，其实都是我们日常会接触到皮肤的物件，却很容易被我们所遗忘。所以其中一个预防痘痘的方法，就是保持这些物件的清洁和卫生，以及勤洗脸，避免细菌在皮肤上停留。

痘痘是怎么形成的？

痘痘是怎么形成的？

通常我们以为痘痘是表面的油脂或者彩妆残留、灰尘堵住毛孔，导致皮肤发炎形成痘痘。

其实灰尘啊什么的真的只是从犯而已，罪魁祸首之一就是以吃皮脂为生的痤疮杆菌。

生活在毛孔里面的死皮细胞，毛孔里面也有更新代谢死去的皮肤细胞，这些死皮细胞会阻塞毛孔，而痤疮杆菌有大量的死皮细胞可以吃的时候，就开始不停的繁殖，结果就是生成红肿的痘痘。

痘痘的几个状态

痘痘的几个状态，你认识吗？

如果被堵住的毛孔在皮肤表面有开口，那么已经干了的油加上皮肤细胞直接接触空气被氧化之后就变成黑头。

如果毛孔并没有被堵住，而这颗毛孔刚好特别适合痤疮杆菌生存，那么你这颗黑头就会始终挤之不竭，变成一直不停冒油的“油矿”。

如果被堵住的毛孔在皮肤表面没有开口，那皮脂和细菌、白血球各种打架之后产生的脓和细菌代谢的堆积物就变成了白头。

几大致痘的隐形凶手

几大致痘的隐形凶手，预防痘痘从避免这些做起：

1。 清洁不彻底：下班聚会玩太嗨，回家累的不想卸妆？要知道带妆睡觉可是大忌！别说带妆睡觉了，就连清洁不彻底都有可能会爆痘呢。要知道睡觉的时候皮肤也在休息，残留的彩妆堵塞住毛孔，这样皮肤怎么可能会好。千万不要因小失大，再累也要好好卸妆。

2。 床单枕套不干净：还记得你上次更换床单枕套是什么时候么？每天睡觉的时候皮肤（尤其是面部）长时间与枕套接触，如果长时间不清洗床上用品，会造成大量的细菌滋生。这些细菌附着到面部后很容易引发爆痘。

3。 生理期：平时不长痘的姑娘在姨妈期爆个一两颗痘痘也是很正常哒。经期期间雌性激素减少，黄体素与雄性激素水平上升。激素分泌不平衡会导致油脂分泌过剩。很容易就冒出来几颗大痘痘。

4。 爱挤痘痘：长了痘痘之后，强迫症表示真心受不了，看到就想抠破了有木有啊。要知道手上的细菌超级多，挤痘痘很容易将细菌引入皮肤。导致皮肤发炎，留下疤痕。而且还会让痘痘的范围扩大，引发更多的痘痘。

5。 不好的生活习惯：熬夜，不规律的作息，喝大量的咖啡，碳酸饮料。经常吃薯条炸鸡泡面等各种垃圾食品，连续吃麻辣锅，虽然一时间过了瘾，但是好多姑娘都为此付出了血的代价啊！保持好的作息习惯太重要。

痘痘位置对应身体小毛病

痘痘虽然长在脸上，却和人体的脏腑功能失调以及个人生活习惯息息相关，痘痘位置对应身体小毛病：

下巴：一般下巴长痘都是因为内分泌失调，体内激素分泌变化的幅度太大。比如大姨妈前后，或者青春期的时候，下巴最容易长痘。

嘴角：油腻辛辣，或者刺激性实物食用过多。要想改善痘痘应该多注意摄入蔬菜水果，注意调整饮食习惯。或者配合按摩帮助排出宿便。

左脸颊：左脸颊长痘说明血液排毒能力降低，肝气郁结。平时多注意休息尽量不要熬夜，保持心情畅快。

右脸颊：一般右脸颊长痘说明肺火旺盛。多注意自己是否伴有喉咙干燥，痰多这些问题。

鼻子周边：很有可能是皮肤出油太多，导致毛孔堵塞。还有可能是胃火过剩。建议多加运动，减少使用辛辣食品。

额头：一般额头长痘很有可能是由于过度操劳，长期思虑过甚，心火旺盛所致。如果额头长痘的姑娘注意下自己是否伴有失眠，多梦的症状。

6。 用错保养品：保养品成分复杂，说不准你就对其中一种成分过敏。比如有些姑娘用了含矿物油的保养品就长痘，有些姑娘则对羊毛脂过敏，还有的姑娘用不了带色素成分的产品。长痘痘了先不要埋怨护肤品不好用，很可能只是对其中的某种成分不耐受。

靠谱方法！如何正确消除恼人痘痘君？

疏通毛孔

1、疏通毛孔

最苦恼的肌肤问题之一莫过于痘痘连环爆的状况，大痘挨小痘，一颗未平一颗又起，发生这种情况，首先要防止毛孔堵塞，尽量少化妆或不化妆。

不要选择清洁力太强的清洁产品，以免造成刺激。选用温和型的洁面乳配合温水，轻柔的把脸洗干净，注意不要用力揉搓，让肌肤炎症更严重。

增加肌肤新陈代谢

2、增加肌肤新陈代谢

都说保湿特别基础，但其实对发痘痘来说保湿真的超重要。如果肌肤水分不充足，那么皮肤中的毒素无法正常代谢掉，自己就残留在肌肤上形成一颗一颗的痘痘。肌肤水分充足可以让肌肤新陈代谢速度增快，毒素自然就排出去了。

使用含果酸或水杨酸的保养品

3、使用含果酸或水杨酸的保养品

以油脂为养分的痤疮杆菌，在空气少的环境中最容易繁殖，因此容易藏在毛孔里面，在成人痘刚萌芽时，选用水杨酸、杏仁酸等亲脂性的酸类溶解角质，才能进一步阻止细菌在缺氧环境下滋生。

STEP1：微酸精华轻拍粉刺部位

用微酸精华液轻轻地按压粉刺、痘痘处。如果肌肤偏油，也可以轻轻画圆按摩，抹去表面的多余油脂、老废角质。

STEP2：用祛痘精华或茶树精油对付“未爆痘”

感觉到痘痘蠢蠢欲动，又还没冒出头来、按下去有点硬硬的，可以先厚敷一层祛痘精华压制，或者将茶树精油轻轻按摩在肿块处直至吸收，可以加速消肿！

修复肌肤受损

4、修复肌肤受损

长痘之后必然会出现肌肤受损的问题，如果单纯用美白产品只是会对痘印有一定的效果，但对于肌肤受损效果甚微，所以用修复细胞类产品能够加速肌肤愈合，同时也能够淡化痘印哦。

饮食作息要正常

5、饮食作息要正常

过了青春期，痘痘还层出不穷，最可能和内分泌失调有关。常吃辛辣、油炸和甜腻的食物，经常熬夜失眠，压力突增，导致肌肤的新陈代谢紊乱，都是造成长痘的原因。因此要尽量减少刺激性食物的摄取，均衡饮食，作息正常，好好管理情绪才是治本之道！另外要注意个人卫生，常换洗沈头套，不让细菌有机会滋生。

防患未然

6、防患未然

要想不长痘的话，防患未然很重要，化妆后回家即时卸妆，即便只涂了防晒也要认真卸妆。定期使用清洁面膜。然后瓶瓶罐罐一定要经常擦拭，尤其是放在浴室的护肤品彩妆品，因为潮湿没阳光更容易滋生细菌。化妆刷什么的用过一次后记得随手清洗。手机、枕套也要保持清洁，晚上睡觉的时候扎一个松散的丸子头，有效避免头发对脸部肌肤的“骚扰”。