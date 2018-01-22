食疗靠谱吗 眼周皱纹怎样才可以去掉

导语：大家知道，笑容是能够为我们的美丽加分的，可是一笑皱纹出来了，我们无法阻止时光的流逝但我们可以阻止美丽的落幕。眼皱纹怎样才可以去掉？趁着年轻好好地爱自己，不要等到青春远去容颜苍老时才开始保养自己，皱纹是美丽的祸害我们把它扼杀在摇篮里。（来源：瑞丽网）

眼皱纹怎样才可以去掉，更好的阻止美丽的落幕

大家都知道去除皱纹的方法有很多种，想要更快更好地去除鱼尾纹还是离不开专业的眼霜，造成眼部细纹鱼尾纹的根本原因在于眼部肌肤游离自由基破坏正常细胞膜组织内的胶原蛋白、活性物质，氧化细胞而形成的小细纹、皱纹。而欧雅泊思以“温”、“修”、“滋”、“消”的去皱纹原理，轻松彻底抚平皱纹，去除之后只需好好保养即可。

除了使用眼霜之外，大家平时生活中也有很多需要注意的事项，以及改善饮食也可以帮助更好地去除皱纹，看小编给大家推荐了哪些更好地去除皱纹的方法。

桑椹葡萄粥

桑椹葡萄粥

原料：桑椹子、白糖各30克，葡萄干10克，薏苡仁20克，粳米50克。

制法：将桑椹子、薏苡仁洗净，用冷水浸泡数小时。淘洗净粳米，置铁锅中，加桑椹子、薏苡仁及浸泡水，加葡萄干，先用旺火煮开，再改用小火煨粥，粥成时加入白糖，拌匀。

功效：滋阴补肾，健脾利湿，丰肌泽肤。减少皮肤皱纹多、不光洁。

薏苡仁山药粥

原料：薏苡仁、淮山药各30克，大枣12枚，小米100克，白糖20克。

制法：将大枣洗净去核，切细条；将淮山药研成细末；将小米洗净置于沙锅中，加入大枣、薏苡仁、淮山药末及适量水，文火煨粥，粥成时加入白糖拌匀即可。功效：健脾和胃，益气悦肤，清利湿热。减少皱纹和防止皮肤衰老。

大枣百合粥

大枣百合粥

原料：大枣12枚，小麦仁60克，甘草（干品）、百合（干品）各10克，红糖30克。

制法：将甘草、白合洗净，共煎汁；洗净大枣、小麦仁。将大枣、小麦仁、药汁及红糖一起放在沙锅内，同煮成粥。

功效：益气健脾，宁心安神，除烦润肤。久用，可有所改进不良情绪，增进食欲及使皮肤红润细白，还可防止皮肤衰老，减少皮肤皱纹。

人生匆匆忙忙，也就短短几十载，美丽的青春容颜对我们来说也就一逝而过，美丽需要自己去争取，加油让自己变得越来越美丽吧。