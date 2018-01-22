李冰冰林志玲的少女颜都因为这块脂肪长对了地方

导语：随着年龄的增长你是不是也会感觉苹果肌好像失去了曾经的紧致？但是早已迈入40岁的李冰冰和林志玲为什么苹果肌依旧饱满似少女？全是因为“苹果肌”这块听上去像肌肉的脂肪长对了地方啦！（来源：时尚芭莎）

最近李冰冰带着她的新影片《谜巢》回归大众视线啦！这是她第一部担当好莱坞制作人的电影，也是一部跌宕起伏的动作冒险片。虽然在发布会上她带着她的宠物蜘蛛“火龙果”爬上吴尊的脸立刻上了微博热搜，但是更让我惊讶的是，45岁的她皮肤真的也太紧实了吧！

已经45岁的她居然没有过多的老化痕迹，苹果肌依旧澎润饱满有光泽，完全没有任何下垂的迹象！肌肤白皙如凝脂，体态优雅多姿，就算说是30出头也不为过啊！

看完志玲姐姐的苹果肌才知道

原来青春俏皮的秘诀就是它！

除了林志玲的九头身完美身材以外，她紧实饱满的苹果肌也真的让人很羡慕呢！苹果肌不仅是青春的标志，而且苹果肌下垂一厘米，人也会显得老了将近十岁呢！

志玲姐姐紧实饱满的苹果肌显得她年轻又可爱，就连和青春洋溢的少女Baby站在一起，也是几乎看不出年龄差！

想要澎润饱满的苹果肌

紧致精华+按摩手法要学会哦！

Step1：双手轻轻将紧致精华均匀涂满全脸，双手沿着苹果肌下方向上提拉至太阳穴。

Step2：一手为轴，食指外侧发力，轻轻从苹果肌下面轻轻向上提拉。

Step3：用右手大拇指轻刮苹果肌下方，向上提拉。请记住手指一定要是身体反方向边的哦，左手按摩右脸，右手按摩左脸。

Step4：用双手大拇指及食指轻轻向上揉捏苹果肌底部，提拉紧致直至精华完全吸收。

紧致精华搭配美容仪

提拉效果更加倍哦！

常见的家用美容仪分为很多种，比如清洁类，导入类，微电流类等等。而提拉紧致肌肤效果最显著的就是微电流类的美容仪了。微电流类型的美容仪通过微电流刺激，平衡体内的生物电场，提高肌肤自我修复能力，从而激活细胞胶原蛋白合成，达到紧致肌肤的目的。

不过由于技术的不同，各个品牌推出的家用美容仪电流强度还是有很大区别的，请仔细查阅说明之后再购买使用哦！

最新的“定点支撑紧塑科技”由内而外替肌肤注入百万个密集强劲的胶原基地，三天内三倍增生自体胶原蛋白，由肌底向外支撑澎润，提拉收紧肌肤。建议搭配美容仪使用效果更明显哦！

网红产品博研诗肌源活颜三维青春精华，胶原蛋白科技构建全新3D苹果肌，五胜肽以及二胜肽共同作用，充盈肌肤抚淡皱纹。瑞士精湛工艺提取高浓度B3，修护肌肤天然屏障，改善肤质，还给你完美充盈的苹果肌！

米兰达可儿最爱的美容仪，微电流促进面部新陈代谢，提高皮肤吸收能力，让后续保养品护肤能力增强，提升面部轮廓，有效改善面部肌肉松弛，细纹增多等岁月问题。美国FDA认证的美容仪，安全有效。

升级版双球滚轮波光美容仪，波浪般的设计优美精巧，倍显存在感的大型太阳能面板可产生大量“微电流”，双引流滚轮再现“揉捏”手法，通过深度揉捏打造明亮紧致的肌肤。

想像李冰冰和林志玲一样留住青春容颜，那就请立刻开始呵护你的苹果肌吧！