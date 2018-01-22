睡得少还能容光焕发？没事儿一片面膜搞定

导语：都知道艺人明星睡觉少，但是每次出镜都还能那么荣光换发。为什么？是因为他们人手一片可以急救的面膜。（来源：YOKA时尚网）

明星的工作量大，而且长时间带妆再加上睡眠少，皮肤一定会随着受损。但是每次出席活动，他们的肌肤都会如同瓷娃娃般亮白！为什么？因为人家有一片“神奇”的面膜，随身携带，随时随地为肌肤补救！

其实大多数人都会碰到这样的情况，加班熬夜到很晚，第二天可能要参加聚会，饭局。谁不想让自己的肌肤水润亮泽？当来不及的时候，其实一片牛掰的面膜就能做到肌肤急救的效果哦。

早敷

晚上因为种种原因太疲乏，没有来得及敷面膜，没关系，早上敷。这样给肌肤临时滋养，撑过活动期。

妆前敷

化妆前给肌肤清洁后，敷一片面膜！这样能使妆感完美无瑕，绝不卡纹卡粉。脸部饱满，滋润，足足的胶原蛋白！

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