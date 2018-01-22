移动客户端

睡得少还能容光焕发？没事儿一片面膜搞定

2018年01月22日 17:30 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：都知道艺人明星睡觉少，但是每次出镜都还能那么荣光换发。为什么？是因为他们人手一片可以急救的面膜。（来源：YOKA时尚网）

　　明星的工作量大，而且长时间带妆再加上睡眠少，皮肤一定会随着受损。但是每次出席活动，他们的肌肤都会如同瓷娃娃般亮白！为什么？因为人家有一片“神奇”的面膜，随身携带，随时随地为肌肤补救！

　　其实大多数人都会碰到这样的情况，加班熬夜到很晚，第二天可能要参加聚会，饭局。谁不想让自己的肌肤水润亮泽？当来不及的时候，其实一片牛掰的面膜就能做到肌肤急救的效果哦。

　　早敷

　　晚上因为种种原因太疲乏，没有来得及敷面膜，没关系，早上敷。这样给肌肤临时滋养，撑过活动期。

　　妆前敷

　　化妆前给肌肤清洁后，敷一片面膜！这样能使妆感完美无瑕，绝不卡纹卡粉。脸部饱满，滋润，足足的胶原蛋白！

　　好用才推荐

　　奥洛菲光感美颜面膜RMB 178 元/ 4x30ml

　　面膜蕴含微乳美颜精华（传明酸+酵母提取物+15种氨基酸等）配方，达到细致、快速、即时提亮肤色，柔光聚焦的美颜效果。酵母提取物可以温和去角质，烟酰胺逐渐淡化色沉、传明酸（凝血酸）有助提亮肤色、氨基酸复合物帮助肌肤延缓衰老。产品适合于各种皮肤，尤其适合暗沉无光的肌肤。拯救素颜光感美肌！

　　美即鲜注膜力玻尿酸水润面膜 RMB 99元/ 5 片

　　全新美即鲜注膜力系列面膜，突破性“膜液分离，一压即融”，亲眼见证精华原液新鲜注入海藻纤维膜布，瞬间激活，带来更密集更卓效的面膜护理。15分钟，肌肤即刻水润丰盈，光彩透现。安瓶精华原液与干燥天然海藻纤维布分别密封于两个独立区域，更大程度保留原液的新鲜活性。精选高纯微分子玻尿酸，层层渗透至肌底。兼具补水与锁水的双重功效，深澈滋润，令肌肤愈现水润盈泽。

标签: 面膜肌肤水润

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

姑娘穿着朴素去参加同学聚会，没想到遭这样侮辱，太现实

[详细]
2018年01月02日 08:42
同学 姑娘 朴素 穿着 聚会

2017意大利ImmagineItalia时尚睡衣秀，迷人得很啊！

[详细]
2018年01月15日 21:15
睡衣 时尚 意大利 迷人

发型师一剪刀下去，美女居然哭了，剪完之后的新发型真的美呆了！

[详细]
2018年01月11日 16:09
美女 剪刀 哭了 发型师 真的美

只需要一根皮筋就能扎出好看的发型，适合冬天的百搭款新年新套路 ​

只需要一根皮筋就能扎出好看的发型，适合冬天的百搭款 ​[详细]
2018年01月18日 20:50
发型 百搭款 皮筋 好看 套路

小伙穿牛仔裤搭讪美女被鄙视，3分钟后结局大反转

[详细]
2018年01月15日 17:16
牛仔裤 美女 小伙 结局