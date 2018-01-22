大牌化妆品被曝含有害物质？ 化妆品成分怎么看

导语：前段时间，一个名为UFC-QueChoisir的法国消费者权益组织发布了一份最新的有害成分的化妆品黑名单，Chanel、YSL、Guerlain、Dior、MAC等知名大牌都在黑名单中……吓得我现在就想去洗把脸。

前段时间，一个名为UFC-QueChoisir的法国消费者权益组织发布了一份最新的有害成分的化妆品黑名单，Chanel、YSL、Guerlain、Dior、Estée Lauder、MAC等知名大牌都在黑名单中，难道这些化妆品大牌也不可信了？

UFC-Que Choisir 官方网站上说：“我们每天使用的化妆品并非总是无害的，许多成分含有毒性（如：过敏原，内分泌干扰物，刺激性成分……）。”

此次公布的有害成分主要包含：Cyclopentasiloxane（环戊硅氧烷）、Methylisothiazolinone（甲基异噻唑啉酮）、 Ethylhexyl methoxycinnamate（甲氧基肉桂酸酯）、BHT（丁化羟基甲苯）、Sodium lauryl sulfate（十二烷基硫酸钠）、Propylparaben（丙对苯）、p-Phenylenediamine （对苯二胺）等。

按照官网上的说法，这些成分有的会干扰内分泌系统、对母乳产生影响，有的有高致敏性，有的甚至会增加癌症风险。

相信大部分MM都是化妆品买买买的好手，但你真的关心过化妆品的成分吗？看了上面这则消息，你还信任化妆品大牌吗？先来做个我们发起的调查吧↓↓

新浪时尚 调查结果

从目前的调查结果来看，看了这则消息之后，47%的网友认为“以后买大牌化妆品也要先看看成分了”，但仍有36%的网友选择相信大牌。大牌化妆品到底该不该信？请你接着看！

实际上，多达56%的网友在购买化妆品时都没有看成分的习惯。成分对我们选择化妆品到底有多重要？稍后会有专家老师告诉你！

回到这则让人震惊的消息上来，编辑从UFC-Que Choisir官网上找到了主要有害成分的分析图表，选取了出现频率较高的7种“有害物质”：（以下图片来源于UFC-Que Choisir官网，文字为编辑对UFC-Que Choisir官网内容的汇总）

Cyclopentasiloxane（环戊硅氧烷）

1、Cyclopentasiloxane（环戊硅氧烷）：会扰乱内分泌，对孕妇、婴儿和儿童都用着“中度风险”（橘黄色圆点代表中度风险）。

雅漾焕彩遮瑕粉底液 SPF15

雅漾焕彩遮瑕粉底液 SPF15 有害物质

雅漾焕彩遮瑕粉底液中就含有Cyclopentasiloxane、Ethylhexyl methoxycinnamate、BHT三种“有害成分”。难道“敏感肌的救星”雅漾是个坑货？

Methylisothiazolinone（甲基异噻唑啉酮）

2、Methylisothiazolinone（甲基异噻唑啉酮）：会引发过敏，用在驻留型化妆品中会有“重度风险”（红色圆点代表重度风险），在冲洗型化妆品中风险为“中度”。

娇韵诗纯净洁颜凝胶

娇韵诗纯净洁颜凝胶 有害成分

娇韵诗纯净洁颜凝胶中的“有害成分”还不少，其中就有Methylisothiazolinone。要知道娇韵诗可是标榜孕妇可用的品牌呢，怎能如此让人汗颜？

Ethylhexyl methoxycinnamate（甲氧基肉桂酸酯）

3、Ethylhexyl methoxycinnamate（甲氧基肉桂酸酯）：会扰乱内分泌，引发过敏等。仅限于用于可冲洗类产品中。

香奈儿全新米色时尚亮肌粉底液

香奈儿全新米色时尚亮肌粉底液 有害成分

香奈儿全新米色时尚亮肌粉底液中也含有Ethylhexyl methoxycinnamate，和BHT。我希望这是小香被黑的最惨的一次……

BHT（丁化羟基甲苯）

4、BHT（丁化羟基甲苯）：会扰乱内分泌。

DIOR迪奥梦幻美肌气垫修颜霜

DIOR迪奥梦幻美肌气垫修颜霜 有害成分

DIOR迪奥梦幻美肌气垫修颜霜也被点名了，这可是小编最爱的气垫之一呢……

Sodium lauryl sulfate（十二烷基硫酸钠）

5、Sodium lauryl sulfate（十二烷基硫酸钠）：可能引发刺激。

娇韵诗

娇韵诗这两款产品里含有Sodium lauryl sulfate。

Propylparaben（丙对苯）

6、Propylparaben（丙对苯）：是一种防腐剂，会导致过敏，扰乱内分泌，欧盟曾规定要求Propylparaben无论是单独使用还是同时使用，最高浓度不超过0.14%。

科颜氏高保湿洁面啫喱

科颜氏高保湿洁面啫喱 有害成分

鼎鼎大名的科颜氏高保湿系列也没有幸免，科颜氏高保湿洁面啫喱被曝含有Propylparaben，但浓度是否合格？官网没有写明。再看它上面这个就是很多人爱用的科颜氏护唇油呢。

p-Phenylenediamine （对苯二胺）

7、p-Phenylenediamine （对苯二胺）：可能引发过敏。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，对苯二胺在3类致癌物清单中。

欧莱雅 染膏

欧莱雅染膏

这一成分在染膏中比较常见。

另外，UFC-Que Choisir官网还提出了以下几种物质，也在“有害成分”之列： Butylparaben、Methylchloroisothiazolinone、Ammonium lauryl sulfate、Cyclomethicone、Benzophenone-1等等。

（以上图片来源于UFC-Que Choisir官网，文字为编辑对UFC-Que Choisir官网内容的汇总）

上面是小编根据7大有害成分，找了几个含有该物质的产品作为例子，下面是“小红花评测”公众号中根据UFC-Que Choisir官网的资料为我们整理好的表格，列出了黑名单中我们常见的30款品牌的产品：

图片来自“小红花评测”公众号

图片来自“小红花评测”公众号

图片来自“小红花评测”公众号

图片来自“小红花评测”公众号

图片来自“小红花评测”公众号

图片来自“小红花评测”公众号

看完这些的你是不是已经在飙泪了呢？自己之前败过的那么多化妆品都含“有害物质”？事实真的是这样吗？不要瞎想了，还是听听专家怎么说！

专家解读：“有害物质说”到底靠不靠谱

看到这相信你和我一样有很多疑问，例如上文列出的很多产品都是国际知名的大牌，有的单品还在业内非常火，这些化妆品居然都含有不止一种“有害物质”，这是真的吗？含有这些“有害物质”的化妆品就一定不安全吗？以后我们该如何挑选化妆品呢？

风向标级美妆专家，生活艺术体验家 尼可老师

别急，小编请到了风向标级美妆专家，生活艺术体验家尼可老师，来为我们详细解答关于化妆品和有害成分的问题。

新浪时尚：想问问老师对这一报道持什么看法？

尼可老师：说来奇怪，美妆圈近几年总是会定期爆出各种耸人听闻的大牌害人论。就在17年的三月份，网络上广为流传着一份315晚会曝光YSL口红致癌、sk2含激素的名单。随后被火速辟谣，并且有小伙伴留言：我觉得这个辟谣明年还能接着用。

果不其然，今天提早两个月就来了。国内机构变成了法国机构，造谣的能力也在不断升级。首先，我对法国的名为ufc-quechoisir组织的检测标准和权威性提出质疑，它是一个非政府的、准确的翻译叫做精打细算消费者协会。通过外网的搜寻会发现该组织的相关新闻并不多，少数几条都是以引爆眼球为基准的，譬如：94%婴儿湿巾含有害成分。湿巾含有防腐剂被判定为有害，我想这样的笑点大家不难get到吧。这让我想起某国产护肤品的广告词：我们恨化学。

新浪时尚：是不是含有这些有害成分的化妆品都不能再用了呢？还是不超规定剂量正常使用是安全的？

尼可老师：精细化工技术在不断升级，科技在飞速发展。然而大家还是应当停止超现实的幻想。首先就是化妆品成分的透皮率的问题。大家都知道皮肤上层是角质层，由死亡的细胞构成，在这层死亡细胞外还有一层薄薄的皮脂，透水性非常难差。绝大多数化妆品都是作用于我们的角质层的。

还有就是，负责任的告诉大家，无论是多权威的专家，评测一个产品的优劣，必须只针对产品的功效性而非安全性。再者每个地域都有严苛的国家性检测机构，说白了有害成分也是需要钱来买的，很多所谓的有害成分都只是助效剂，圈里有句老话说抛开剂量谈成份都是耍流氓，这是针对有效成分来说的，当然也适用于“有害”成分。所以这样的担忧不应该由消费者来承担，总之一句话送给大家吧，相信政府、相信组织。被迫害妄想症真的不适合用化妆品。

新浪时尚：哪类人群需要特别避免上文提出的这几个所谓的“有害成分”？

尼可老师：特殊成分的正规产品都会有相应的标识和警示。前几年还有人到处宣扬孕妇不能用香水，男生不能用女士护肤品因为含有雌性激素，sk2是日本人投放的生化武器等让人啼笑皆非的言论。随着大家生活常识的普及和文化水平的提高，这样的情况已经很少发生了。上一条说的非常明白了，抛开剂量谈害是无从说起。如果你是个非常小心翼翼的人，那么可以避免含有此类成分的口腔护理品，还有就是孕妇可以选择避开维生素A类产品。

新浪时尚：我们在选购化妆品时，都比较相信大牌，因为它们是经过严格监管的，然而大牌化妆品就一定安全吗？

尼可老师：答案是非常非常肯定的。对于大牌来讲，安全一定是排在有效之前的。不知大家有没有经历过十年前轰动一时的sk2铬超标事件。是否是冤假错案我无法定论，我只知道检测的方式非常严苛，是破坏金属物的结构、溶解出来，是强酸分解出来的金属离子。而这种物质是原料硅酸盐中夹杂的，而非主动添加。当年对品牌的创伤用一蹶不振来形容一点不为过。随着国际法律法规的健全，更是没有品牌愿意铤而走险。国际大牌每年巨额的毒理实验投入是我们难以想象的。甭说是大牌，只要是符合法规生产的正规产品都是没问题的。

新浪时尚：我们在选购化妆品时应该了解哪些基本的关于成分的知识？

尼可老师：既然市面上的正规产品是完全可以放心购买的，那么为什么还是会存在很多过敏、爆痘、蜕皮这样的情况呢？简单一句话，刺激性成分不等同于有害成分，对你刺激的成分不代表对别人刺激。这和个体的皮肤状态甚至既定基因都有绝对的关联，敏感肌不是一种肌肤而是一类肌肤，每个人的敏感源不尽相同，相应的也没有绝对准确的规避清单，促渗的酒精油皮用了会很清爽，而你可能会刺痛发红；同样是痘肌别人可以通过高浓度水杨酸产品来改善，而你只能使用维稳抗炎的温和产品来调理；甚至还有心理等复杂因素，当大家盛赞烟酰胺的美白功效时，还会有声音出来说它让我长毛了，这让我也无从解释。所以最好的解决方案就是增强对自身的了解、对自己皮肤的了解，它要什么、不要什么，做一个更爱自己的人。

看了尼可老师的分析，终于可以安心购买化妆品了（也不用扔掉家里的香奈儿、科颜氏了……），只要MM们是从正规渠道购买的正规品牌化妆品，按正常的用量使用，是不会对我们构成危害的。当然你也要根据自己的肌肤状况选择适合的化妆品，而不是一味跟风。希望大家都能美美哒~~