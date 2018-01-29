个性闪耀 YSL圣罗兰全新唇釉评测

导语：本期评测小编将为大家呈现YSL圣罗兰唇釉家族这三款唇釉的特点，评测的色号为：YSL纯色唇釉#8，YSL水唇釉#201，YSL黑管唇釉#401。

从左到右依次为：YSL纯色唇釉#8、YSL黑管唇釉#401、YSL水唇釉#201

2018年，YSL圣罗兰唇釉推出全家族系列——YSL水唇釉，YSL黑管唇釉，YSL纯色唇釉，完美打造三种不同唇釉妆效。新款唇釉包装全新升级为更简洁的摩登高定风格，并升级为46个色号，水唇釉12色，黑管唇釉16色，纯色唇釉18色。本期评测小编将为大家呈现YSL圣罗兰唇釉家族这三款唇釉的特点，评测的色号为：YSL纯色唇釉#8，YSL水唇釉#201，YSL黑管唇釉#401。

YSL圣罗兰唇釉评测——外观与细节

外观与细节

YSL圣罗兰唇釉的外包装延续了YSL一贯的金色奢华风格，唇釉的管身为方管造型，黑色+金色的设计配上“YSL”字样的logo显得时尚又精美。

唇釉旋转头部即可打开。毛茸茸的刷头可以充分晕染唇部，与肌肤接触非常舒适；刷头顶端为三角形，尖头方便描画唇部边缘，便于造型。

YSL圣罗兰唇釉评测——新旧包装对比

新旧包装对比

这次YSL圣罗兰唇釉的升级在包装上也有体现，旧版唇釉的管身为带有明显弧度的圆滑方管，新版唇釉的管身没了边角的弧度，更加具有棱角感，也更加简洁、小巧、摩登。

新版唇釉加长了瓶口的设计，显得更加干净，取用非常方便。

YSL圣罗兰唇釉评测——质地和显色度

质地和显色度

来评测一下YSL唇釉的质地，三款唇釉都是乳霜状质地，轻薄水润，很好推开，完全没有黏腻的感觉。三款唇釉都非常水润，与双唇可以完美的融合，同时又非常滋润，在干燥的季节即便没有涂润唇膏打底，也可以直接涂抹唇釉，不会觉得干燥。

唇釉的显色度非常好，一涂立即上色。薄涂一下，就能显出唇釉本身的颜色，厚涂2~4次可以完全遮盖住原有肤色，显现出浓郁高饱和的色彩。

YSL圣罗兰唇釉评测——防水性、易卸度

防水性、易卸度

在胳膊上分别涂抹三款唇釉，稍待半小时后在肌肤上喷一层水雾，观察唇色的边缘无明显的模糊和花妆。之后用纸巾按压在肌肤上，然后揭开，看到纸上沾染了一些唇釉的浮色，但肌肤上的唇釉没有明显的掉色和花妆，说明YSL圣罗兰唇釉的防水性良好，不太容易掉色。具体的持妆效果稍后在实际上妆环节也会有测试。

如左下图显示，用普通的卸妆水沾湿化妆棉，在唇釉痕迹左侧轻轻擦拭，即可擦掉大部分颜色。相对比，YSL纯色唇釉（上），YSL水唇釉（中）这两款更容易卸除，普通卸妆水擦拭即可，但图中YSL黑管唇釉（下）在擦拭后依然留有些颜色，需要专业的眼唇卸妆卸除。小编之后使用眼唇卸妆液进行湿敷+擦拭，成功将三款唇釉卸除干净，不留痕迹。

YSL圣罗兰唇釉评测——实际妆效

实际妆效

重磅的真实妆感来啦，YSL三款唇釉分别展现了不一样的妆效：

YSL纯色唇釉——漆光妆效

纯色唇釉的特点是色彩纯正饱满，涂抹在唇部略带透明层次感，呈现漆光妆效。感觉涂抹到双唇20分钟后，色彩最为浓郁，双唇娇艳欲滴。

YSL水唇釉——水光妆效

水唇釉为更加水润的质感，涂抹在双唇透明感更强一些，呈现水漾晶莹的水光妆效，有点玻尿唇的妆感。但依然不失YSL唇釉特有的高显色度，色彩饱满晶透。

YSL黑管唇釉——胶质妆效

黑管唇釉的妆效最为炫亮，由于像黑胶般的乳霜质地，延展开的唇釉几乎没有透明感，涂抹在双唇呈现浓郁的胶质色彩，展现出个性闪耀又出挑的妆容。

YSL圣罗兰唇釉评测——持色度

持色度

三款唇釉的持色度都不错，上图为涂抹唇釉4小时之后的妆效，期间正常饮水。可以看出虽然褪去了唇釉表面的光感，但颜色都保留在双唇，呈现出更自然的染唇妆效。

YSL圣罗兰唇釉-产品形象图

YSL圣罗兰唇釉给我最大的感觉就是色彩浓郁，妆效闪亮，时尚有个性，很容易打造出挑的妆容。乳霜质感的唇釉非常滋润舒适，不会觉得干燥。涂抹方便，随时可以给双唇不一样的色彩，点亮整个妆容。