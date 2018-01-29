浴盐沐浴还能减肥 有这好事儿？

导语：浴盐是洗澡时用来清洁身体肌肤的产品，是提取自天然海盐的颗粒状的清洁品。那么，浴盐可以减肥吗？他和同样可以减肥的粗盐又有啥区别呢？（来源：PCLADY）

浴盐可以减肥吗？

可以。

洗澡后使用浴盐的确可起到减肥效果，但这严格来说其实不是浴盐本身有啥减肥作用，而是你在使用浴盐时搓揉腿等可以减肥，特别是浴盐颗粒大，使用时会因为溶化速度较慢，对皮肤具有较好的按摩作用，从而加快脂肪的消耗燃烧。浴盐的真正主要作用是能帮你去除身上的角质，而且浴盐能防止你洗澡时间太长而皮肤脱水（比如你的手指上的皮肤起皱）。

不过，浴盐千万不能长期单独使用，容易损伤皮肤，必须放入加了水的浴缸里调和后使用，而且加了浴盐身体内外压强差减少，有缓解疲劳的作用。

怎么用浴盐减肥？

洗澡后，把浴盐涂在需要减肥的部位，涂抹均匀后，先按摩这个部位五到十分钟，然后将保鲜膜缠绕在这个部位，双手隔着保鲜膜继续不断的按摩，20-30分钟以后，就将保鲜膜摘下来，将浴盐洗干净即可。

浴盐减肥多久用一次比较好？

浴盐最好一周用一到两次，不要过于频繁。每次用完浴盐以后，要留给皮肤足够的休息时间，这样就不会使皮肤受损，反而还能让皮肤越来越白皙弹润。不用浴盐的时候，就使用沐浴露或者香皂清洁皮肤就可以了。

因为浴盐具有去角质的作用，如果天天用浴盐的话，那么就会导致皮肤的角质层越来越薄弱，导致皮肤逐渐变得脆弱敏感，很容易受到外界环境的伤害，水分流失得也越来越快，所以浴盐最好不要使用得太频繁。

浴盐减肥效果有限

浴盐虽说可以减肥，但不得不说使用浴盐减肥的效果其实有限，而且只对于水肿型的肥胖有一定的减肥效果。所以，如果真的是想要有效减肥的话，还是需要每天维持一定量的运动并且注意饮食的科学搭配才行。当然，水肿型肥胖的人借助浴盐按摩来辅助减肥是很好的。

用浴盐减肥的注意事项

使用浴盐减肥的时候一定要注意，确保需要减肥的部位肌肤没有出现创口，以免产生刺痛感影响创口恢复。因为浴盐具有一定的刺激性，接触到伤口不仅会让伤口刺痛，还可能影响伤口痊愈，让伤口愈合后留下疤痕。另外，用浴盐按摩的时候力度也要控制好，别过度用力以免造成肌肤的损伤，力道应以自己能接受的程度为佳。

浴盐的其他使用法

1、浴盐淋浴

淋浴时使用浴盐是最简单的方法，先将身体肌肤打湿，然后将浴盐涂抹在身体上，用双手轻轻的揉搓按摩，一直到浴盐完全溶化，再用热水仔细将皮肤上的浴盐清洗干净即可。或者是，将浴盐装在一个布袋子里面，吊在淋浴喷头上，然后洗澡，同样可以起到效果。

2、浴盐足浴

准备一盆热水，然后先用热水泡脚，五到十分钟后，就将浴盐涂抹在足部皮肤上，包括脚后跟和脚掌都要抹好，涂好后就开始轻柔的打圈按摩，可以为足部起到去角质的作用，按摩五分钟后，再用清水清洗干净就可以了。

3、浴盐洁面

浴盐同样可以用来洁面，先打一盆热水，然后将适量的浴盐倒入盆中，等浴盐融化，就可以用来洗脸，其功效相当于洗面奶。而且用浴盐洗脸后，皮肤也不会出现干燥紧绷的情况，反而是滋润有弹性。

4、浴盐泡澡

浴盐洗澡除了可以淋浴，还可以用来泡澡。接好一缸热水以后，倒取50g左右的浴盐撒入浴缸中，用手稍微搅拌一下让浴盐溶化，然后就可以进去泡澡了。但是这样泡澡的时间就不宜太长，大约10-25分钟左右就要出来，因为泡太久容易脱水。

粗盐可以减肥吗？

粗盐减肥法其内在原理是粗盐的发汗排汗作用，可排除人体内多余的水分，并且促进皮肤的新陈代谢，排除体内废物。因而对水肿型肥胖者有很好的效果。再加上粗盐可以软化软化污垢、补充身体盐分和矿物质。

所以，粗盐不但可以减肥，还可紧致美化肌肤。不过，和浴盐一样，粗盐减肥也只对水肿型肥胖者有效，对于脂肪型肥胖者无效。

粗盐和浴盐有区别吗？

粗盐和浴盐效用相似，都可用于美容瘦身。但大粒粗盐跟浴盐不太一样，粗盐含杂质，浴盐比较细腻。用来洗澡的多是浴盐，你可以去超市买，买化妆品店里买。浴盐多由草药、天然海盐、矿物质和植物精油等成分组成，成分复杂些，是专用的美容产品。粗盐没有经过精加工，天然矿物成分要多一些。市面上卖的浴盐多是这种细盐，当然，至于是不是所有浴盐都是细盐就不清楚了。