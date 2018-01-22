天天聚餐也不胖 外食减肥技巧速速get

导语：面对工作的忙碌，不管是外卖党还是外食党，虽然总觉得这样不好，可是人生就是这么多无奈啊！特别是想到悲催的卡路里啊……有什么方法能够让自己在无奈中吃得健康一点呢？（来源：时尚COSMO）

为卡路里奋斗

以沙拉为主食，反而会造成反效果

今天吃草了么

沙拉一直给人美味又健康的印象，今天你吃草了吗？但是，沙拉的食材千奇百怪，沙拉酱更是热量大坑，某些沙拉其实反而会成为比一顿麦当劳热量还高的致命陷阱哦！

1、注意勿摄取过多淀粉类

注意淀粉类的摄入

红薯、土豆、南瓜、玉米等都相当有营养，但是因为淀粉含量高，所以热量也都较高：举例子，红薯100g含热量132大卡，土豆100g含76大卡，因此需要注意分量，否则很有可能使美味的沙拉变成卡路里炸弹哦！

2、注意加糖的水果干

加糖水果干

水果干可让沙拉色彩更丰富，频频出现在派对之中，但其实许多水果干都加了砂糖，也是卡路里炸弹呀。如果觉得沙拉太单调、需要加甜味，可放入葡萄柚或橘子片，柠檬也能让色彩加分，更能帮助排毒哦。

3、注意坚果类不要加太多

坚果不要加太多

坚果含有维生素、不饱和脂肪酸、纤维等对美容有益的成分，同时也能增加色拉口感，但像杏仁10g约60大卡、核桃10g约67大卡、腰果10g约58大卡，热量都很高所以要注意。虽说可增加美味度，但千万别大意而摄取过多了。

聚餐不想吃太多，又不好意思怎么办？

聚餐不想吃太多

大家是否有过肚子不太饿、却因为大家都在吃而被影响，最后忍不住吃太多的经验呢？这时候说自己不想吃了，又好像太破坏气氛……

1、重点在于找出不破坏气氛的理由

不要破坏气氛

聚餐中若是停下筷子，总是会让周围的人有所顾忌，其实只要你善于表达自己“不饿”的状态就没问题了。比如，今天午饭吃太晚了，或者干脆说最近上火胃口不好blablabla，大家也不会强迫你吃啦~

2、不可只说自己“胖了”

不要说自己胖啦

这种话在聚餐的时候说出来，只会被大家在心里默默白眼的！啊，你怕胖那你来干嘛，强迫你了吗？分分钟给人一种很虚伪的感觉。所以，千万不要说这句话，说自己不太饿就好啦。

3、点餐时先控制量

忌眼大肚子小

点菜的时候切忌眼睛大肚子小，如果是对方点菜，可以提醒一下“这样吃得完吗”，不知不觉中先控制餐桌上的菜量。只要能聪明地表达自己的意思，就可以避免吃太多哟。

增加饱足感以防止吃过量

增加饱腹感

派对、野餐、闺蜜生日……大家出去胡吃海喝的机会相当多，有时候盛情难却不得不去，不知不觉又吃多了，体重啊……怎么办？其实，一点小技巧就能让你在饭局上增加饱足感，就不会吃太多啦。

1、尽量吃咀嚼音量大的食物

大嚼食物

充分咀嚼对减肥有效，吃咀嚼音量大的食物会更有效。比如苹果、黄瓜、芹菜等，当我们听到自己咀嚼声音的时候，不知不觉中就会觉得自己吃了很多东西，从而得到饱足感。

2、每吃一口就放下筷子

吃一口就放下筷子

特别礼貌，特别优雅，特别让你少吃点~ 缓慢进食可防止吃太多，为了减缓吃饭速度，可以尝试每吃一口就将筷子放下，一口一口慢慢吃自然可增加用餐时间并防止过量，更可让自己充分咀嚼以达到效果。

3、喝热饮

喝热饮

热饮比冷饮更加刺激饱足神经，喝着喝着你就觉得自己吃饱了。掌握这些小技巧，不管你是外卖党还是外食党，都能够有意识的保持身材啦！