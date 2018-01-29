7款箭步蹲新“玩”法 让全身脂肪燃烧

导语：翘臀显腿长这事儿你知道么？有没有注意到屁股和大腿链接处的那条线了么？把那条线提高1cm，腿瞬间长5厘米哟。除了深蹲箭步蹲也是很好的塑造腿型臀型的动作，加上这几款新“玩”发，激发全身的肌肉，要认真Get起来！（来源：爱丽时尚网）

蹬台阶接后撤箭步蹲

保持核心的稳定，面前放一个盒子或者椅子；

左腿蹬台阶后高抬右腿，右腿触底后支撑身体，后撤左腿箭步蹲；

蹬台阶接后撤步箭步蹲一套完整动作算一次。

后撤箭步蹲接转体

加一个哑铃，燃烧更多的卡路里；

双脚与肩部同款，哑铃与胸部齐平；

后撤一大步箭步深蹲稳定后，转动你的上半身；

保持核心的稳定，收紧腹部。

后撤箭步蹲接跳跃

这种“玩”法增加了腹背部的锻炼，跳跃也提高心率，加强燃脂；

双脚与肩同宽，后撤右腿（左腿）深蹲；

迅速抬起右脚（左腿）起跳。

双腿完成，算一组。

箭步蹲接转体

这个“玩”法不仅锻炼腹背部，手臂平举也锻炼到了手臂肌肉；

双手平举折叠大臂与地面平行（呈投降状）；

右脚（左腿）向前跨一大步深蹲接转体。

左右腿完成，算一组。

弓箭步交换跳

这个“玩”法超级累，瞬间提高你的心率，达到燃脂的效果；

双脚与肩同宽，右腿向前形成箭步蹲；

跳起左右交换。

左右腿完成，算一组。

斜向后箭步蹲接侧踢腿

针对你臀部的训练，双腿与肩同宽；

右腿（左腿）斜向后撤深蹲；

抬起站直后向右侧（左侧）踢腿。

左右腿完成，算一组。

单臂抬举加后撤箭步蹲

双腿与肩部同宽，单臂举哑铃与肩部；

右腿后撤箭步蹲加右手抬举；

始终保持你的身体朝前，保持核心稳定。

这7个动作你可以将任意动作，加入到你的有氧运动里面。每个动作20次，让你的全身动起来！