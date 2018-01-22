北京潮屯儿街的三大名吃

导语：民以食为天，一说到美食，口水立刻飞流直下三千尺，疑是银河落九天。热爱美食的我们犹如李时珍拼命尝百草，尝遍万物才能寻得一俩家美食。

都知道三里屯太古里是最潮地标，可说到屯儿哪里好吃，还真说不出来一二三。说道到哪家好，好在哪，如何解决这个问题，今天就来好好盘点一番。有这么一个“说三道四”的地方，把好吃的东西分为了三个维度。

第一维度：回头客多

榜首：桃园眷村

作为一个以卖大饼油条豆腐脑的台湾早点店，秒杀掉各种日料、西餐等一众餐厅，跃居榜首不下。除了接地气本身之外，更重要的还是味道留人醉。

一直以来都好评如潮，看看这些网友如痴如醉的点评。尤其是那位朋友说像妈妈做的饭一样，感觉可以让母上大人一起加盟，共奔富裕路。这些美食的点评，让人隔着屏幕就已然闻到饭香！明明吃很饱都感觉很饿是怎么肥四。

很少见桃源眷村在哪里打广告，但你一进店铺，立刻忘不了。木桌木椅早就深入人心，更别提这些接地气的小吃了。

第二维度：畅销单品

榜首：Let’s Seafood

吃完早点逛逛潮屯儿，就到了美好的午饭时光。这时就可以吃一些油腻腻好味道的食物了，来支援一整天的卡路里消耗，这里就要介绍let’s seafood西餐了。新鲜的海鲜食材一直是这家的招牌。肥美的海鲜配上精心调制的酱汁，一口咬下去别提多满足的美味了。

招牌菜：龙虾海鲜饭

招牌菜：老虎虾头盘

招牌菜：老虎虾沙拉

明明开了很久却还是有大批人流前来，经久不衰的没好味道令人总是留恋忘返。作为西餐，每道菜都是精品实属难能可贵。

第三维度：人气优先

榜首：Godiva

午餐过后的下午茶，必备甜品来一发。以马背上的伯爵夫人为标志的godvia，因欢乐颂而大火一把，殊不知其本身godiva已是百年名店。

精品可可加上不断创新制巧克力工艺，让godiva不仅仅在巧克力企业排行中，更在甜品店中总是盘踞高位不下。在炎炎夏日来一杯冰可可，仿佛沐浴到整个冰巧克力汁的海洋。冬日一杯暖可可，每个细胞都在冬眠中复苏。这就是godiva的魅力，

网友评论更是相当精彩，一个说腻还每次来必吃，还有说冬日吃了godiva的冰激凌就不冷，巧克力界的爱马仕。都说女生其实还有一个甜品胃，看来确实如此。

无论身处何处，美食与爱不可辜负！我带着你，你带着钱，在潮屯儿里一起来吃个天翻地覆吧！

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