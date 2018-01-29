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一千欧元的天价账单 让你学习如何避免在景区被宰

2018年01月29日 15:45 新浪时尚
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　　导语：国外也有“天价虾”，所以弄清菜单、做好功课非常重要。（来源：界面新闻）

一顿饭吃四块牛排、一盘炸鱼、一瓶矿泉水能花多少钱？一顿饭吃四块牛排、一盘炸鱼、一瓶矿泉水能花多少钱？

　　这个问题的答案虽然会根据不同国家、不同级别的餐厅而价格各异，但通常来说花费会在一个较为合理的范围中间，不过如果在热门旅游景区威尼斯，这一餐饭可能会让你花费上万。

　　最近，四名在威尼斯旅行的日本学生于当地著名景点圣马可广场（St Mark’s Square）附近一家餐厅吃了顿饭，点的正是文首的几样餐食。菜品并非玉食饕宴，就餐地点也不是什么高档餐厅，可当他们用餐结束拿到账单时却被消费金额吓了一跳：简单的一顿饭居然花了他们1143欧元（约合人民币9003元），不含税不含小费。

　　在邻桌同时就餐的另外三名游客发现餐厅有蹊跷立刻离席，可还是被收了350欧元（约合人民币2757元）。这三名游客离店后随即报警，但也并未得到任何实质性的帮助，警方甚至没有介入对这家餐厅的调查或处罚。

威尼斯多起天价账单事件主角--Trattoria Casanova海鲜牛排餐厅威尼斯多起天价账单事件主角--Trattoria Casanova海鲜牛排餐厅

　　在热门旅游目的地威尼斯，类似的游客被宰事件已发生多起，尤其是当地餐厅频频给客人们开具天价账单的宰客事件。以威尼斯一家名为Trattoria Casanova的海鲜餐厅为例，这家餐厅去年11月因一顿三人餐宰了英国游客526欧元（约合人民币4143元）而进入公众视线，先后也有中外游客在猫途鹰、yelp、大众点评上评价，控诉餐厅“收费过高”、“强制消费”、“占外国游客便宜”、“菜单以每100克进行标价”等欺客行为。

　　意大利以餐饮美食闻名不假，不光是意式烩饭、那不勒斯披萨、帕尔马火腿、数百种意大利面、意式咖啡等风味餐饮为全球食客津津乐道，总数达356家的米其林星级餐厅也都值得尝试。然而米其林一星餐厅的人均消费价格为50-100欧元（约合人民币393-787），即便是在米其林三星餐厅，人均消费也介于100-200欧元（约合人民币787-1575元）之间。而在“天价账单”事件屡发不止后，网友们开始对于这些黑店餐厅心存芥蒂，甚至有人对赴意旅行的态度变得谨慎甚至抵触。

　　威尼斯市长Luigi Brugnaro也发推文表达自己对天价账单事件的愤怒，并称将严查此事

　　“游客被宰是难以避免的，任何人去任何地方旅游都可能有类似的经历，我自己在北京打车也遇到过黑心司机，”欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar SCHWEISGUT）针对诸如天价菜单等商家宰客行为向界面新闻表达了观点，“欧盟成员国大多都有处理旅游投诉的机构，游客们遭遇欺诈、偷窃时应当立即报警，警方在核实情况后会给予帮助，并告知相关部门责令这些商家整改。”

　　当然在报警之外，你在旅途中也应该通过以下方式避免“掉坑”。

　　站着吃饭更便宜

当然，在环境优美的餐厅付台位费坐下用餐也物有所值当然，在环境优美的餐厅付台位费坐下用餐也物有所值

　　在欧洲的一些餐厅和酒吧，就餐时使用餐桌比站着吃更贵，而且只要餐厅在菜单上标明同一道菜堂食和吧台的不同价格，这一做法就是受到法律保护的。有时这个价差会很小，但在某些餐厅，坐在吧台喝杯咖啡可能只要2欧元，而在餐桌前的价格则为15欧元，使用室外桌椅还可能被加收音乐费。

　　点肉要谨慎

鱼肉、海鲜、牛排都要当心鱼肉、海鲜、牛排都要当心

　　在意大利的餐厅，鲜鱼类菜品是按重量收费的，所以如果你不够谨慎，一盘鱼有可能会贵的离谱。点鱼时可以跟指定要小一些的鱼，同时请餐厅提前帮忙称重并给出大概的价格，最后在结账时记得仔细核对。这一方法也适用于某些牛羊肉菜品，点菜时要注意看清楚菜单，看不懂应及时资讯餐厅工作人员。

　　核对账单中的杂项收费

　　搞清楚菜价后，杂项费也不可小视。例如视高级程度，不同餐厅收取0.5-4欧元的附加费是正常的杂项费用，但假如遇到餐厅说生蚝是当天捕捞的、牛排的配菜多么不一样、试吃的一小勺提拉米苏要付一整份钱的情况，你可以针对这些不合理的“杂项”费用投诉到底。

　　对比不同语言菜单的价格

　　通常来说，各地的餐厅会在门外放一份当地语言的菜单或餐牌，然后在室内单独准备一份英文菜单供外国人点菜用。正常情况下，不同语言版本的菜单菜价是一样的，但总有餐厅会耍点小聪明提高英文版菜单的价格，有的甚至会在英文版菜单上增加“服务费另算”的小字说明。

　　用各种工具做好行前功课

例如可以用猫途鹰来找出当地评价较差的餐厅例如可以用猫途鹰来找出当地评价较差的餐厅

　　在网友对Trattoria Casanova餐厅的抱怨中，不少人都称餐厅内没有网络导致无法上网查询其历史评价，这是导致自己进店被宰的一个重要原因。所以如果提前利用旅行、餐饮类点评网站做好功课，寻找到价格公道的餐厅、酒店、租车店，也能极大避免被漫天要价的遭遇。

　　图片来源：stratfordmanagers、google、twitter、planetizen、MyGourmetConnection、TripSavvy、tripadvisor

标签: 餐厅账单宰客

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