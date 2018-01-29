一千欧元的天价账单 让你学习如何避免在景区被宰

导语：国外也有“天价虾”，所以弄清菜单、做好功课非常重要。（来源：界面新闻）

一顿饭吃四块牛排、一盘炸鱼、一瓶矿泉水能花多少钱？

这个问题的答案虽然会根据不同国家、不同级别的餐厅而价格各异，但通常来说花费会在一个较为合理的范围中间，不过如果在热门旅游景区威尼斯，这一餐饭可能会让你花费上万。

最近，四名在威尼斯旅行的日本学生于当地著名景点圣马可广场（St Mark’s Square）附近一家餐厅吃了顿饭，点的正是文首的几样餐食。菜品并非玉食饕宴，就餐地点也不是什么高档餐厅，可当他们用餐结束拿到账单时却被消费金额吓了一跳：简单的一顿饭居然花了他们1143欧元（约合人民币9003元），不含税不含小费。

在邻桌同时就餐的另外三名游客发现餐厅有蹊跷立刻离席，可还是被收了350欧元（约合人民币2757元）。这三名游客离店后随即报警，但也并未得到任何实质性的帮助，警方甚至没有介入对这家餐厅的调查或处罚。

威尼斯多起天价账单事件主角--Trattoria Casanova海鲜牛排餐厅

在热门旅游目的地威尼斯，类似的游客被宰事件已发生多起，尤其是当地餐厅频频给客人们开具天价账单的宰客事件。以威尼斯一家名为Trattoria Casanova的海鲜餐厅为例，这家餐厅去年11月因一顿三人餐宰了英国游客526欧元（约合人民币4143元）而进入公众视线，先后也有中外游客在猫途鹰、yelp、大众点评上评价，控诉餐厅“收费过高”、“强制消费”、“占外国游客便宜”、“菜单以每100克进行标价”等欺客行为。

意大利以餐饮美食闻名不假，不光是意式烩饭、那不勒斯披萨、帕尔马火腿、数百种意大利面、意式咖啡等风味餐饮为全球食客津津乐道，总数达356家的米其林星级餐厅也都值得尝试。然而米其林一星餐厅的人均消费价格为50-100欧元（约合人民币393-787），即便是在米其林三星餐厅，人均消费也介于100-200欧元（约合人民币787-1575元）之间。而在“天价账单”事件屡发不止后，网友们开始对于这些黑店餐厅心存芥蒂，甚至有人对赴意旅行的态度变得谨慎甚至抵触。

威尼斯市长Luigi Brugnaro也发推文表达自己对天价账单事件的愤怒，并称将严查此事

“游客被宰是难以避免的，任何人去任何地方旅游都可能有类似的经历，我自己在北京打车也遇到过黑心司机，”欧盟驻华大使史伟（Hans Dietmar SCHWEISGUT）针对诸如天价菜单等商家宰客行为向界面新闻表达了观点，“欧盟成员国大多都有处理旅游投诉的机构，游客们遭遇欺诈、偷窃时应当立即报警，警方在核实情况后会给予帮助，并告知相关部门责令这些商家整改。”

当然在报警之外，你在旅途中也应该通过以下方式避免“掉坑”。

站着吃饭更便宜

当然，在环境优美的餐厅付台位费坐下用餐也物有所值

在欧洲的一些餐厅和酒吧，就餐时使用餐桌比站着吃更贵，而且只要餐厅在菜单上标明同一道菜堂食和吧台的不同价格，这一做法就是受到法律保护的。有时这个价差会很小，但在某些餐厅，坐在吧台喝杯咖啡可能只要2欧元，而在餐桌前的价格则为15欧元，使用室外桌椅还可能被加收音乐费。

点肉要谨慎

鱼肉、海鲜、牛排都要当心

在意大利的餐厅，鲜鱼类菜品是按重量收费的，所以如果你不够谨慎，一盘鱼有可能会贵的离谱。点鱼时可以跟指定要小一些的鱼，同时请餐厅提前帮忙称重并给出大概的价格，最后在结账时记得仔细核对。这一方法也适用于某些牛羊肉菜品，点菜时要注意看清楚菜单，看不懂应及时资讯餐厅工作人员。

核对账单中的杂项收费

搞清楚菜价后，杂项费也不可小视。例如视高级程度，不同餐厅收取0.5-4欧元的附加费是正常的杂项费用，但假如遇到餐厅说生蚝是当天捕捞的、牛排的配菜多么不一样、试吃的一小勺提拉米苏要付一整份钱的情况，你可以针对这些不合理的“杂项”费用投诉到底。

对比不同语言菜单的价格

通常来说，各地的餐厅会在门外放一份当地语言的菜单或餐牌，然后在室内单独准备一份英文菜单供外国人点菜用。正常情况下，不同语言版本的菜单菜价是一样的，但总有餐厅会耍点小聪明提高英文版菜单的价格，有的甚至会在英文版菜单上增加“服务费另算”的小字说明。

用各种工具做好行前功课

例如可以用猫途鹰来找出当地评价较差的餐厅

在网友对Trattoria Casanova餐厅的抱怨中，不少人都称餐厅内没有网络导致无法上网查询其历史评价，这是导致自己进店被宰的一个重要原因。所以如果提前利用旅行、餐饮类点评网站做好功课，寻找到价格公道的餐厅、酒店、租车店，也能极大避免被漫天要价的遭遇。

图片来源：stratfordmanagers、google、twitter、planetizen、MyGourmetConnection、TripSavvy、tripadvisor