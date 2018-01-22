1978年NASA为女宇航员准备的化妆包里都有啥？

导语：今天我们要说说好久不见的 NASA ，而且还要追溯一个发生在 1978 年的话题。（来源：好奇心日报）

1978 年对 NASA 来说是什么年份呢？那一年，他们派出了 4 艘航天器登陆金星实施先驱探索任务。同样是那一年，他们第一次为女宇航员定制了一款化妆套装包。

昨天，Twitter 上的 NASA 官方历史账号晒出了这款化妆包。“ NASA 拥有无限智慧的工程师们相信，女宇航员需要化妆，所以他们设计了一个化妆套装。你可以想象一下那些主要是男性的工程师们是如何讨论化妆包里该加哪些化妆品的样子。” NASA History Office 写道。

所以最后他们塞了些什么化妆品进去呢？从这个账号晒出的图片来看，我们能清楚辨认出的是口红、腮红、睫毛膏。剩下的可能还有卸妆液、眉笔、眼线笔之类的吧，因为 NASA 也没有做注解，所以大家也可以来一起猜测一下是什么。

这条 tweet 收获了很多 like ，并且，很多人觉得这是个玩笑。因为在当年，要送东西上太空成本可不低。

根据肯尼迪航天中心最近的一项研究表明，当时一公斤货品要运到国际太空站需要花去的成本价值相当于今天的 27.2 万美元。所以，NASA 把化妆品的优先级摆这么高让大家觉得很不可思议。

也有人怀疑，化妆包虽然 1978 年就准备好了，其实好像并没有人真正把它带入太空——这么说就有点太武断了。

退休宇航员瑞亚·塞登（ Rhea Seddon ）在最近的一篇博客中也提到过，NASA 曾问过女宇航员上了太空之后是否想化妆。她是这样写的：如果要在太空中给我拍照，我可不想素颜出镜，所以我会要求一些基本的东西。据她说，化妆包里最后放什么其实是她们自己填表格挑选的，也就是所谓的“个人偏好”。所以呢，也不是说每次搭载女宇航员上太空就一定会配化妆包，具体还得看她们自己需不需要。

所以，这或许也能回应 Twitter 上对这事儿有点难过的人——他们觉得男工程师问都不问自作主张配化妆品也不好——女宇航员的个人意愿还是很被尊重的。