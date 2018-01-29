上海迪士尼被指收取天价“插队费” VIP团免排队

导语：陈女士向《法制日报》记者反映，VIP团其实就是“插队团”，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”，她认为这样的做法侵害其他游客的合法权益，有违服务合同。（来源：法制日报）

资料图：上海迪士尼乐园上演梦幻般的灯光烟花秀。中新社记者 张亨伟 摄

尽管寒风凛冽，上海迪士尼依然人潮如流。

陈女士和孩子在“小矮人矿山车”门口排了两个小时的队，眼看就要轮到了，结果发现一群人从出口处进来直接插在了她们的前面。她和其他游客有些恼火，上前质问服务人员后，才获知这是VIP团，可以免排队，随到随玩。

事后，陈女士向《法制日报》记者反映，VIP团其实就是“插队团”，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”，她认为这样的做法侵害其他游客的合法权益，有违服务合同。

记者登录上海迪士尼官方App，发现VIP服务有两种：一是连续3小时导览，每人收费2700元，每团3位游客起订，最多8人；二是连续6小时导览，每人收取3000元，限定人数6人至8人。

记者拨打了热线，工作人员介绍，VIP团费不含门票，每个团配一个导览员，根据需要定制游览路线，可以任意选择游览时间，不需排队。

随后，记者在社交平台上凑齐了8个人，一个周六的早上，9点半，根据事先预约与导览员在乐园小镇门口会面。

“总服务时长为6小时，因为不用排队，所以可以玩遍所有规定项目而不用太赶，中间还包含中饭时间。”一见面，这位女导览员就开始介绍注意事项，“还有一点非常重要，在每个项目安排插队时，如果遇到其他游客提意见，大家就等等，避免出现不愉快的情况。”

记者一行跟随导览员先来到了“极速光轮”区，这是一个非常受游客追捧的项目，有些类似过山车，但视觉、听觉和感官的冲击力远比过山车强烈。虽然时间还早，但进口处已经排了长长的队，提示等候时间为2小时40分钟。

导览员直接带记者一行从出口进去，这里相比进口来说，只有少数游戏结束的游客陆续出来，记者一行非常顺利地穿过长长的通道，抵达游戏现场。

导览员出示了VIP团凭证，现场工作人员就直接安排进入游戏区最好的位置，等记者一行就位后，其他游客才被允许进入。

几分钟的游戏很快就结束了，“还能再玩一遍吗？”记者问。

“几遍都可以，只要你们吃得消。”导览员笑着说。

于是，记者和另外3位团员又玩了一遍，还是直接插在了下一轮的最前面。

就这样，在11点半之前，记者一行仅用两个小时就完成了3个游戏项目。导览员带我们吃了中饭。在餐厅，记者随机采访了一些游客，他们大部分人表示，一个上午就完成了一个游戏项目，都抱怨排队时间太长了。

12点，花车巡游开始，记者一行被安排在最佳观赏位置，这个位置被用绳子隔离出来，禁止其他游客进入。

下午3点，记者一行结束了7大主要项目的游玩，其中有两个项目分别玩了两遍。随后迪士尼出具了一张2.4万元的发票，项目名称为“导览服务费”。

这位导览员告诉记者，像她这样的导览员有30多名，不论平时还是节假日，基本满负荷运转。但迪士尼对6小时的团作了限制，平时一般为每天20个，节假日为每天30个。也就是说，仅VIP团迪士尼就有一笔不菲的收入。

记者在乐园里随机采访了一些游客。他们中有的对VIP团的插队服务并不了解，有的表示非常愤慨，还有的则表示理解。

来自北京的张先生买了两天联票，却只玩了4个项目，他说：“VIP团插队加剧了普通游客排队等候之苦，迪士尼的做法侵害了普通消费者的权益。”

来自深圳的郭先生说：“就是因为游客太多排队过长，才催生了这种‘插队团’，像香港迪士尼就没有这种情况。上海迪士尼应该思考如何解决这一困境，而不是利用游客之苦来赚钱。”

华东政法大学副教授钟刚表示，VIP和普通游客应该设置两套系统，如果只有一个系统，则应该在双方协议上明确告知。

记者查看了门票背面的“游览告知”，又通过网络找到了迪士尼的“游客须知”，均未发现迪士尼要求“普通游客遇到VIP团时，履行避让义务”的内容。

钟刚表示：“如果平行的两套合同直接交叉，要事先约定和告知，如果没有约定和告知，直接牺牲普通游客的利益去满足VIP游客的特殊要求，并牟取利益的，则有合同违约之嫌。”