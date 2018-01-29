让它唤起你童年记忆 撒丫子欢跑的赤子之心

导语：时光从此不在荏苒，久违了如此单纯的容颜，久违了如此的笑脸如此的干净虔诚的祈祷久违了最初的自己最初的自己无忧无虑的蓝天最初的自己没有忧伤的世界。——《无忧的蓝天》

这首《无忧的蓝天》让音乐人老狼与小柯时隔七年再次联袂献唱，让知名制作人黄小茂重出江湖担任制作人。而把这些优秀音乐人聚集到一起的是一部叫做《香巴拉深处》的纪录片，《无忧的蓝天》就是这部纪录片的主题曲。

纪录片《香巴拉深处》

现如今我们生活在“快”时代里，生活里充满的是疲惫和劳累，无忧的生活离我们渐行渐远。而《香巴拉深处》除了会让我们在视觉上享受到天然去雕饰的山川秀丽，还会唤起你童年记忆、撒丫子欢跑的赤子之心。

《香巴拉深处》宣传海报

香巴拉是藏语“极乐世界”的意思，在这里也是一种与世隔绝世外桃源般的存在。这部纪录片用“乐园”“传承”“秘境”“相遇”“心愿”5个分主题，在将藏区广袤的草原、巍峨的寺庙、神圣的神山、清澈的湖泊进行一一展现的同时，还通过20多个小故事表达了藏区人民的生活状态以及民族风情。

香巴拉深处

《香巴拉深处》的拍摄深入四川甘孜、阿坝、凉山等地州的城镇村寨，并涉足省道318、省道317川藏沿线，总行程超过11万公里，历时270多天，在那片至纯的土地上，通过不同的角度记录藏族、彝族、傈僳族等多个世居民族的生活状态和情感世界……

人文色彩浓郁的海报

人文色彩浓郁的海报

川藏风光瑰丽旖旎，令人惊叹：沿途湛蓝的湖泊如镜面一般倒映着白皑皑的雪山；原始森林中交织着各色植物一派生机盎然，轻灵的花鹿、雄健的奔马、慵懒的牦牛群一同在丛林间和草原上享受着阳光。众多迷人景象交叠在一起，让人不禁对香巴拉深处心向往之。

纪录片中川藏地区风景

川藏地区风景

除了壮美的川藏风景之外，影片所呈现的人文气息也非常浓厚。我们能从中看到少数民族民俗传统和民间技艺的传承，也能一窥川西居民勤劳生活中的智慧和纯真情怀。

这里有来自裁缝世家的少女泽仁拉姆，她天然不施粉黛的脸庞、最具感染力的笑容，在被摄影机记录下后，成为这部纪录片最醒目的宣传海报，成为街头、公交车站最淳朴亮眼的“明星”。

仁泽拉姆

泽仁拉姆的笑容

泽仁拉姆拍摄的宣传海报

公交车站泽仁拉姆拍摄的宣传海报

这里除了仁泽拉姆的故事，还有藏民与梅花鹿相处的故事，金川梨花沟里乐观豁达老奶奶一家的故事，草原人家与赛马的故事，这里还有很多故事未完待续~~~

勤劳乐观的老奶奶

草原人家赛马

草原梅花鹿

这是一片鲜为人知的神秘土地，有着最恶劣的生活环境，但这里也有最淳朴的生活方式，最可爱的人。这里的人们，离天很近，有着最高贵的灵魂，生生不息的希望。所以，这里是梦开始的地方，闭上眼睛是万物的声音；而睁开眼睛，香巴拉之梦就在眼前。

扫一扫，关注微信公众号“唯物观”，查看更多精彩内容 ·全北京仅此一家的御膳同款糕点铺，让我放弃了稻香村 ·日本人再开脑洞 竟因一个便利贴把网站搞崩溃 ·抖腿已过时 抖手才是应有的新风尚 ·自己动手做个胶片LOMO相机，满足你想要的摄影文艺感 ·智商没有180不敢打开这本书 ·死亡倒计时手表 敢买都是真汉子 ·门槛被踩破 这家药店“药”你着迷 ·年度种草大会：13张本年度最值得购物清单 ·王老吉凉茶开实体店 佛系90后养生新去处 ·女友点名要这个打开一看融化老夫少女心 …… 这是一个用心安利好物的神秘组织， 记得“花前阅下”。

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。