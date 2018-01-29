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下厨的男人帅 配上这些厨房神器更是MAN到爆

2018年01月29日 15:38 新浪时尚
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　　导语：虽然专业厨房里从来都是男人的天下，但现实版家庭生活中却恰恰相反。会下厨、爱下厨的男人好似稀有动物，一旦披挂上阵、抄起家伙，马上被盖上一个戳：帅！

　　为什么下厨的男人这么帅？同样是干家务，下厨房比起拖地板、洗衣服的男人帅上N倍，散发出来的男性魅力大概仅次于直接钻到汽车底下撸起袖子修车了吧。

　　当男人走进厨房，做饭已经超越了体力劳动的范畴，愿意花时间为你做饭，才是真正的爱心流露，把你当成至亲至爱的表现。

　　“会做饭”、“爱下厨”不仅不娘，简直是让人好感度爆棚、MAN力十足的人设，难怪男明星们都好这一口。

　　吴亦凡母亲节给妈妈做菜，展示“盲切”、“盲炒”，手艺可以。

　　鹿晗在综艺节目里炫技，削土豆皮。

　　李易峰微博晒下厨照，实力证明会做饭的男人哪怕穿老头衫也是掩藏不住的帅。

　　彭于晏下厨，迷妹眼中男神做什么都对。

　　下半场定位“厨神”的谢霆锋更不必说，厨房硬照拍得堪比功夫大片。

　　影视剧中也有不少经典白衣厨神。

　　《好先生》里孙红雷、张艺兴的老少配组合，厨房成了师徒俩展示才华的阵地。

　　日版《深夜食堂》中的小林薰，就冲这张脸，做啥能不好吃？

　　电影《美味情缘》，男二厨和女主厨谱写厨房恋曲。

　　《饮食男女》中的退休名厨老朱，片头一系列行云流水的的厨艺展示堪称银幕经典。

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标签: 厨房男人下厨

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