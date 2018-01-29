导语：“真惊喜这家店的空气居然是免费的。”威尼斯的宰客餐厅终于被罚款了。（来源：好奇心日报）

（原标题：《‘这世界’威尼斯好多餐厅都开天价，现在终于被罚款了》）

前两天的一条新闻相信不少人都看过了，几个日本学生去威尼斯圣马可广场附近的的 Osteria da Luca 餐厅吃饭，结果收到了天价账单。

那几个学生在那家餐厅里叫了 3 份牛排、 1 份炸鱼和几杯白水，结果收到账单，1143 欧元，换算成人民币近万元。这个价格，在任何国家都算得上是天价了。于是，这几个气不过的日本学生——他们不是游客，是在意大利博洛尼亚大学读书的学生——直接报了警。

这件事很快被捅到了网上。威尼斯市长路易吉·布鲁尼亚罗赶紧危机公关，说：“我们会展开调查。如果投诉属实，餐厅负责人将受到处罚。”

最新的情况是在威尼斯政府的统一部署下，由市政警察、旅游局、卫生检疫局联合组成调查组对这家餐厅展开了专项调查。

一同检查之后，调查小组说这家餐厅违反了食品卫生的相关法规，对商品的描述也存在不实。数罪并罚，判处 2 万欧元的罚款。同时，这家餐厅还被责令整改，今后要礼貌待客，所有菜肴必须明码标价。

只能说，还好这次投诉的不是游客而是语言没有障碍的留学生。还好，这件事被捅到了网上。否则，结果到底如何还未知呢。

为什么这么说呢？

去年年底，英国伯明翰大学的一位讲师也投诉过在威尼斯碰到“天价海鲜”，给威尼斯市长写信投诉。那时布鲁尼亚罗回应说，“如果来威尼斯，那就得花点钱。欢迎你们来，但是你们得花钱。”

去年 11 月的时候呢，也有 3 名亚洲游客投诉称说，在威尼斯一家餐厅吃午餐后被索要 526 欧元餐费。布鲁尼亚罗的回复是他们看不懂意大利语的菜单，才“挨宰”。还说“这些游客点了龙虾和牡蛎，而且吃得一丁点儿都不剩。来威尼斯旅游的人应该知道，这是在威尼斯，不花点钱是不可能的。威尼斯欢迎大家来旅游，但必须付钱！”

不知是因为遇到了留学生没有办法怪他们看不懂意大利文，还是因为网络舆论或者是真的是发现关于黑店的投诉太多了，总之，布鲁尼亚罗这次好像是真的开始正视威尼斯的这个问题了。

这次威尼斯餐厅天价账单的事儿闹大之后，全球各地去过威尼斯的游客都纷纷站出来讲出了他们自己亲身经历过的套路。比如有些人去吃鱼，一不留神就没发现商家的价目表看起来像是 8 元一条鱼的菜单上写的其实是 8 欧元 100 克。

还有人说，如果你让店员推荐菜，那完了，他们会拿出一堆海鲜硬塞给你然后问你收费。

还有一个来自美国加利福尼亚的亚裔姑娘说，一旦你在威尼斯点了米饭，就会花更多的钱。

打开各类点评网站，其实威尼斯不少黑店都写满了差评，但没用，总有一些不幸的游客没留神而走进了黑店。

StellaTravels100 上有一篇评论说，“真惊喜这家店的空气居然是免费的。我们在这儿吃了一顿鱼、一份披萨和三杯饮料都要价 123 欧元呢。”

题图：unsplash