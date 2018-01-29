奇迹男孩选择善良 奢侈品界的善良事也不少

导语：最近比较火的电影有三部，一部是印度刘德华的《神秘巨星》，一部是国产良心之作《无问西东》，还有一部是关注孩子的《奇迹男孩》，老实说，这三部剧我都很想看，但同一天看一定会很晕，也是对好电影的浪费，所以我只选择了先看一部，因为有选择恐惧症，所以最后想了很久才定了看《奇迹男孩》。为什么是这部电影，受网络评论的影响肯定是很大的，然后是个励志的片子，同时讲述孩子的故事，让我们会有一种惯性思维的冲击，我们习惯了用大人的思维、眼光、角度看世界，偶尔换一下思维，挺好的。（来源：腕表之家）

原标题：在正确与善良之间做选择时 请选择善良

说到描述小孩子的电影，之前已经有过很多部了，但是这一次有些不一样，因为说实话，电影里的小男孩，扮相实在是很丑，一开始的确有些不能接受，但是这就是事实，因为出生时的厄运，接受了27次手术让他才能生活下来，这本身就是与命运的一次危险博弈。当命运给了他低入尘埃的起点时，他将如何面对这个复杂的世界，家庭如何保护他幼小的心灵，如何与朋友相处等等。电影的另一个角度是，其中的主要几个小孩，都有一个片段去描述，他们的内心世界，又是如此的敏感。这就是小孩子和大人的巨大差别，尽管只有几十分钟，却讲述了太多我们常常忽略的如何与朋友、家庭、社会、同龄人相处的问题。

男主角奥吉，天生脸部畸形，如果换成很多家庭或者小孩子，很难说依然能保持这么乐观，这和家庭的爱，父母的引导有关系。其中有一个片段让人印象深刻，小奥吉第一次进入学校，小孩子是不会骗人的，他们会把厌恶和排斥直接写在脸上，奥吉畸形的脸部让其他小朋友无所适从，而大人们则会隐藏情绪，这种反差，如此真实。另一个片段是，奥吉在万圣节带着鬼脸面具，听到了好朋友背后说的坏话，回家痛哭开始怀疑自己是不是很丑，而妈妈却说“我们每个人的脸上，都会有属于自己的印记，你的脸，就是生活的印记，它们一点都不丑”。爸爸在送奥吉上学的时候说“奥吉，你最好别跟爸妈走在一起，因为那一点也不酷，戴这个头盔更不酷”。家庭的爱，从小给了奥吉满满的爱和自信，他没有因为天生缺陷，而封闭自我，也没有丧失信心。对朋友仗义出手，哪怕他很弱小。

应该说，奥吉从小培养了健全的人格，而其他的孩子，因为各种各样的原因，曾远离或刻意亲近奥吉，姐姐和米兰达之间的故事，也反应出小女孩心里的那种敏感与纯真的感情。家长与校长之间的对话，也让人印象深刻，以及一句语录“当你必须在正确与善良之间做选择时，请选择善良。”

说了这么多电影的故事，里面实在有很多值得我们思考的问题，人在渐渐长大以后，再也无法回到童年的那种完全信任和纯真的情感，因为当你长大后，你就是自己的屋檐，无处可躲。

关爱儿童 他们一直在行动

小孩子的心灵，极其脆弱，没有大人爱的引导与良好的教育环境，他们非常容易在心理产生负面情绪和阴影，有的孩子开始自闭，有的从小忧郁，有的很孤僻，但是正如校长所说“奥吉改变不了他的容貌，但我们能改变我们看他的眼光”。奥吉有他的家人，而有更多的儿童，却只能由社会来帮助。

万国与劳伦斯体育公益基金会

国际劳伦斯体育公益基金会，在世界很多地区设立分支，基金会的目标，是不断改善尽可能多的弱势儿童和青少年的生活，它主要着眼于让他们享受锻炼、共同互动，以此帮助他们获得爱和信心。2017年的劳伦斯慈善之夜，由万国和奔驰成立于2006年的瑞士劳伦斯基金会，共筹得约300万瑞郎，以帮助瑞士的弱势儿童和青少年。万国持续支持劳伦斯体育基金会，已有13年，而特别推出的一系列“劳伦斯体育公益基金会”特别版腕表，每款腕表表盘均呈现独特的“劳伦斯蓝”，表背镌刻由各地劳伦斯项目发起的绘画比赛的获奖作品，这些腕表的部分销售收益，将赠予基金会。

宝格丽与“救助儿童会”

“救助儿童会”是全球最有效的、涉及范围最广的儿童慈善组织，宝格丽通过与“救助儿童会”的合作，为全球数以千万计的儿童，建立如何生活以及如何获得良好生活的人生观及规划。凭借宝格丽品牌在奢侈品行业、影视娱乐业的影响力，更邀请了众多明星、社会精英参与其中，呼吁社会关注儿童。从2009年开始，这项慈善事业为世界上最贫困的儿童提供教育机会，至今已经连续9年时间，2017年12月12日，宝格丽发起“心愿成真”慈善行动，宝格丽更将捐助金额从25万美元提升至50万美元，其中25万美元用于中国地区。

美度与中国社会福利基金会

长期以来，美度致力于慈善项目，坚持为贫困山区的孩子们送去爱心与祝福，至2017年已经有十年。2017年，美度和中国社会福利基金会携手，开启贫困山区希望小学的设计及改造项目，为山区孩子们改善学习和成长的环境。9月26日，得益于慈善项目的帮助，湖南省张家界九天洞苗圃小学全新的学校正式落成，以改善孩子的教育环境。在学校内，有一间“美度图书馆”，用于丰富孩子的知识面，扩宽孩子的知识视野：从最初的瑞士美度表志愿者走进贫困山区给孩子们送书，送爱心，到带领山区孩子们走出大山，来到城市体验生活，迄今参与到“拥爱学堂”设计公益项目，为山区留守儿童们改造出焕然一新的“美度图书室”。