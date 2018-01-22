今晚该喝什么酒？看这张图就够了

导语：自从学了葡萄酒，我的爱好之一就是给朋友荐酒。（来源：酒斛网）

推荐了这么多酒，也算积累了不少经验。于是干脆做了张图，让大家都能很快的找到今晚到底该开一瓶什么样的酒！为了更有趣味一点，设计成了迷宫的样式。

那就让我们开始吧！

拿到了答案字母？那就带着字母到下面，让我这荐酒百晓生和你念叨念叨，为什么我会选这些酒。

（文章最下面有带答案的版本，方便大家收藏分享）

A——普罗旺斯桃红/Provencal Rosé

普罗旺斯不仅产浪漫，产薰衣草，还产高质量的桃红。

普罗旺斯+桃红，还有比这更浪漫的组合吗？约会简直不要太好用！不同于很多其他产区只将桃红作为制作红葡萄酒的副产品，颜色过于艳丽却味道无趣，普罗旺斯致力于优雅风格的桃红葡萄酒，香气迷人，全世界搜索量最多的10大桃红里，5个都是普罗旺斯的。不知道约会对象风格和喜好的时候，这简直是最保险的选择。因为不管对方懂不懂酒，小清新还是严谨风，这瓶都轻松KO！

B——勃艮第/Burgundy

原来你对自己的财力这么有自信的呀！你在追求你男神女神的道路上比别人少了一个很大的障碍。

世界上最贵的10款干白，7款来自这里；最贵的10款干红，更是有9款都是这儿出产的。即使是普通酒款，也会高出其他产区数倍。上好的勃艮第红酒由黑品诺（Pinot Noir）酿成，拥有优雅、纤细的酒体，但其中蕴含着数不清的细节和强大的张力。白葡萄酒由霞多丽（Chardonnay）酿制，有着复杂的果味和橡木桶带来的黄油味道的精细平衡。拥有着古老历史和田地分级的勃艮第，也有足够的故事可以与心爱的男神女神分享。

可谓是??葡萄酒界的爱马仕，彰显实力之必备良品。遇到男神/女神，餐桌上放一把保时捷车钥匙，太俗气。不如开一瓶勃艮第吧，炫富润无声！

C——德国雷司令/German Riesling

看来你想约很难搞定的男神女神，还没有多少约会预算呢！但这样也不能放弃，因为我们还有德国雷司令。

既严肃又有点儿甜——很少有酒（或任何事物）可以同时兼顾深刻性和易接受性，但德国产的雷司令就可以！喜欢不那么甜的，可以选酒标上写珍藏（Kaninett），喜欢稍微甜一点的，可以选精选（Auslese）。

难搞定的男神女神。约会的酒得轻松，但对难搞定的TA怎么都得展现一下思想深度，德国雷司令不要太完美！更重要的是，德国雷司令经常能找到性价比高的老年份，是少数能搞定男神女神又不太破费的酒。

D——天涯何处无芳草/There is more plenty fish in the sea

答应我，别吊在这棵树上了好吗？

E——小甜水儿/Small Sweet Waterer

一类低酒精度，偏甜易饮，复杂度不高的白葡萄酒的总称。以意大利西北部Asti小镇周边产的Moscato d’Asti为首席代表（意思是在Asti用Moscato葡萄品种酿的酒，意大利人起名字就是这么简单粗暴），在其他产区和国家都有类似的葡萄酒生产。但价格都比较实惠，几十块钱到一百多就可以找到不错的酒款。

小甜水对于平常不喝葡萄酒的人（尤其女生）相当买账。如果约会对象如果不太难搞定的话，你确定要搞瓶大酒过去长篇大论？还不赶快拿瓶小甜水喝开心了，省点儿时间多说两句情话？

关系一般的女生之间也蛮适合喝这个的，大家约个brunch，嘻嘻哈哈聊聊八卦，来两杯小甜水儿。不贵，也喝得开心。

另外一点也很重要，小甜水的酒瓶通常会设计的时尚美观。记得选瓶子美的过去，比如下面这样的。

F——波尔多左岸/Bordeaux Left Bank

法国乃至全世界最出名的产区之一。生产以赤霞珠 （Cabernet Sauvignon）、美乐（Merlot）为主的混酿。

我大祖国商务宴请，应酬局上永远最安全的选择，毕竟名气太大。别人爱不爱喝不要紧，一句拉菲产自这里hold住全场。毕竟觥筹交错间谁在意自己喝的是什么东西呢，要的就是一个排场。

优质的波尔多左岸葡萄酒有着浓缩的黑色果味，集中的结构，恰到好处的内敛，风味复杂且悠长。是世界上最出色的红葡萄酒之一。在没有应酬的时候，别忘了细品一下这里何以成为世界上最出名的产区。

G——波尔多右岸/Bordeaux Right Bank

顾名思义，和波尔多左岸一河之隔，生产以美乐 （Merlot）为主的混酿。

右岸的酒风浓厚，华丽且充满深度，但从不做作，简直就像互相交心的闺蜜。也只有互相交心的闺蜜可以喝这种酒，塑料花姐妹是不行的——一个晚上，互相说着彼此的人生，一瓶酒慢慢的喝。心越来越近，酒在杯中也醒的越来越浓厚，每抿一口，好像和对方又近了一点。

这样有深度的酒，双方如果不是真心之交，喝起来会感到害怕吧？

H——澳洲西拉子/Australian Shiraz

澳大利亚产的西拉子。毫不遮掩的黑色果味，黑胡椒，浓烈且充满进攻性，所有的实力都直接展现，从不弯弯绕绕。尤其以靠近阿德莱德的巴罗萨峡谷 （Barossa Valley）这个炎热产区的西拉子最为浓烈。超契合铁哥们儿局的气质！

谁说葡萄酒只能慢慢的品，澳洲的西拉子就可以干！一大口下去，爽，老板，这桌再加100个肥腰儿！

I——日本甲州/Japanese Koshu

你选了一个很少见的品种呢，就像世界上只有少数人能真正享受寂寞一样。甲州是日本特有的品种，主要产自富士山脚下的山梨县 （Yamanshi）。这个葡萄品种最成功的宣传就是多次在日本知名葡萄酒漫画“神之水滴”里亮相。

和日本这个国家的气质一样，甲州口味清新且雅，喝起来有点儿性冷淡，可能是最契合一个人独处气质的酒了。

J——长相思/Sauvignon Blanc

葡萄品种，名字极美，中文翻译来源于宋词里的词牌名。原产于法国中部的卢瓦尔河谷（Loire Valley），另一个优秀的长相思产地是新西兰。

很多人是通过长相思爱上的葡萄酒。标志性的清新青草和百香果香味+水晶般明朗的酸度。喝起来毫无压力，一个人轻松干完一瓶。真的是那种一个人上完一天班回家，就想摸出来喝一瓶的葡萄酒呢！

K——博若莱/Beaujolais

法国产区，用佳美 （Gamey）葡萄酿出的红酒。全球闻名的博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）就产自这里。

博若莱新酒味道不复杂，但充满了新鲜诱人的红色果味，比如草莓，小红莓和樱桃，还有可爱的泡泡糖的香气，简直一杯接一杯的停不下来，一会儿一个人就干掉一整瓶！如果偶尔也想喝点有深度的，博若莱的村庄和一些特级村（Cru）出产的葡萄酒同样有着复杂的酒体。

悄悄告诉你，博若莱即使是特级村价格也很实惠呢，天天回家喝都不心痛。

L——夏布利/Chablis

哟！听说你自认为对葡萄酒很专业？

夏布利没点儿水平一般人还真接受不了，冷凉气候条件下的霞多丽，有着精瘦，青绿，高酸度的特点。但只有极少的葡萄酒资深爱好者，能够穿透她不友好的严肃口味，看到内里极其强大的张力和结构。

霞多丽毫无疑问是最能展示风土的白葡萄酒之一，在夏布利拥有的特殊土壤（养分含量极低的Kimmeridgie和白垩土）让葡萄酒充满着燧石、矿物质的味道。但她注定只能被少数人欣赏。一个人偷偷躲在家里独酌吧，能和你共同欣赏这酒的人真是不多。

M——雪莉酒/Sherry

加烈干白葡萄酒。产自西班牙安达卢西亚小镇赫雷斯 （Jerez）。雪莉酒要在酿好的白葡萄酒里再加入白兰地，从而使其变得更烈。

雪莉酒风格属于极难懂的那个类型。毕竟在现在新鲜果香为主导的葡萄酒世界，一款完全氧化，口味上更像黄酒的雪莉酒，让人很难爱的起来。你要是自认为又专业，又想来点儿不一样的，那我隆重推荐你今晚挑战一下雪莉酒。

P.S 柯南黑衣组织里的人名字都是烈酒，灰原哀的代号就是雪莉。真是个贴切的名字，都是又难懂又烈的代表。

N——桑娇维塞/Sangiovese

葡萄品种，主要产自意大利中部的托斯卡纳 （Tuscany）。最好的两个产区是经典基昂第 （Chianti Classico）和蒙塔奇诺-布鲁奈罗 （Brunello di Montalcino）。前者风格更柔和一些，后者则更浓烈。

无论多好的桑娇维塞，总能在酒里找到一种乡土味道，让人联想起坐在乡村小酒馆喝酒的感觉。

“让我在意大利的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。走到翡冷翠的尽头，坐在意大利酒馆的门口”。

当今的现代化进程，所有城市在变得类似，所有酒也在变得类似。一款能带来意大利乡土味的葡萄酒在都市中难得可贵，送给喜爱乡村风格的你。

O——内比奥罗/Nebbiolo

葡萄品种，产自意大利西北部阿尔卑斯山脚下的小镇皮埃蒙特 （Piedmont）。以巴罗洛 （Barolo）和巴巴莱斯科 （Barbaresco）两个子产区品质最佳。

通常都是大酒，有着极高的丹宁含量和玫瑰，紫罗兰强烈复杂的迷人味道，非丹宁爱好者慎入。和桑娇维塞一样，这酒也经常带有意大利乡土气息。

有意思的是，大多重单宁的酒都有着深邃的颜色，而面对内比奥罗，你有可能会被他浅色的外表所迷惑。

P——智利佳美娜/Chilean Carmenere

喜欢都市感的人，一定会喜欢智利产的佳美娜。

佳美娜是现代酿酒技术成功塑造的典范。不同于欧洲几百年的古老工艺，佳美娜茁壮成长的地方——智利，到1980s才开始大规模的酿制葡萄酒，距今也就30余年。

安第斯山脉永不停歇的充足阳光，武装到牙齿的现代酿酒工艺，将智利佳美娜塑造成了一款充满浓厚黑色果味的诱人美酒。生活在都市的人常有一种被都市宠溺的感觉——天啊，城市生活怎么能这么方便。智利佳美娜也同样如此，你会感慨这浓厚的果味实在是太宠溺你的味蕾了。

近年来还受到中智自由贸易协定的优势，智利葡萄酒也越来越便宜。正所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

Q——香槟/Champagne

香槟最初由教会的僧侣酿造，可现在已经变成了奢侈品的代名词。

细长的笛形杯，金黄色的液体，微微上升的气泡。互撩的时候是她，姐妹局里是她，朋友圈里还是她。

“一张香槟朋友圈，千军万马来点赞。”

有人说她流于表面，但她就是能让人心神荡漾。

R——波特酒/Port

原来，你今晚感到寂寞啊。

我寂寞的时候喜欢喝点波特，又甜又烈，甜能让我心情好起来，心情好不起来也能让我醉一场。一瓶酒对于独饮的人未免太多，但因为加强酒的原因，波特酒开瓶后也可以存放数月之久，能够独酌又不浪费。

但说实话，我不希望你自己一个人偷偷喝波特呢。出去看看这大千世界，和别人勇敢的交交心好吗？这世界比你想象的美好很多。

S——这夜晚还有什么意思/A Night Cannot be Called A Night Without Wine

偷偷告诉你，我可是每晚都喝。