今晚该喝什么酒？看这张图就够了

导语:自从学了葡萄酒,我的爱好之一就是给朋友荐酒。(来源:酒斛网)

推荐了这么多酒,也算积累了不少经验。于是干脆做了张图,让大家都能很快的找到今晚到底该开一瓶什么样的酒!为了更有趣味一点,设计成了迷宫的样式。

那就让我们开始吧!

拿到了答案字母?那就带着字母到下面,让我这荐酒百晓生和你念叨念叨,为什么我会选这些酒。

(文章最下面有带答案的版本,方便大家收藏分享)

A——普罗旺斯桃红/Provencal Rosé

普罗旺斯不仅产浪漫,产薰衣草,还产高质量的桃红。

普罗旺斯+桃红,还有比这更浪漫的组合吗?约会简直不要太好用!不同于很多其他产区只将桃红作为制作红葡萄酒的副产品,颜色过于艳丽却味道无趣,普罗旺斯致力于优雅风格的桃红葡萄酒,香气迷人,全世界搜索量最多的10大桃红里,5个都是普罗旺斯的。不知道约会对象风格和喜好的时候,这简直是最保险的选择。因为不管对方懂不懂酒,小清新还是严谨风,这瓶都轻松KO!

B——勃艮第/Burgundy

原来你对自己的财力这么有自信的呀!你在追求你男神女神的道路上比别人少了一个很大的障碍。

世界上最贵的10款干白,7款来自这里;最贵的10款干红,更是有9款都是这儿出产的。即使是普通酒款,也会高出其他产区数倍。上好的勃艮第红酒由黑品诺(Pinot Noir)酿成,拥有优雅、纤细的酒体,但其中蕴含着数不清的细节和强大的张力。白葡萄酒由霞多丽(Chardonnay)酿制,有着复杂的果味和橡木桶带来的黄油味道的精细平衡。拥有着古老历史和田地分级的勃艮第,也有足够的故事可以与心爱的男神女神分享。

可谓是??葡萄酒界的爱马仕,彰显实力之必备良品。遇到男神/女神,餐桌上放一把保时捷车钥匙,太俗气。不如开一瓶勃艮第吧,炫富润无声!

C——德国雷司令/German Riesling

看来你想约很难搞定的男神女神,还没有多少约会预算呢!但这样也不能放弃,因为我们还有德国雷司令。

既严肃又有点儿甜——很少有酒(或任何事物)可以同时兼顾深刻性和易接受性,但德国产的雷司令就可以!喜欢不那么甜的,可以选酒标上写珍藏(Kaninett),喜欢稍微甜一点的,可以选精选(Auslese)。

难搞定的男神女神。约会的酒得轻松,但对难搞定的TA怎么都得展现一下思想深度,德国雷司令不要太完美!更重要的是,德国雷司令经常能找到性价比高的老年份,是少数能搞定男神女神又不太破费的酒。

D——天涯何处无芳草/There is more plenty fish in the sea

答应我,别吊在这棵树上了好吗?

E——小甜水儿/Small Sweet Waterer

一类低酒精度,偏甜易饮,复杂度不高的白葡萄酒的总称。以意大利西北部Asti小镇周边产的Moscato d’Asti为首席代表(意思是在Asti用Moscato葡萄品种酿的酒,意大利人起名字就是这么简单粗暴),在其他产区和国家都有类似的葡萄酒生产。但价格都比较实惠,几十块钱到一百多就可以找到不错的酒款。

小甜水对于平常不喝葡萄酒的人(尤其女生)相当买账。如果约会对象如果不太难搞定的话,你确定要搞瓶大酒过去长篇大论?还不赶快拿瓶小甜水喝开心了,省点儿时间多说两句情话?

关系一般的女生之间也蛮适合喝这个的,大家约个brunch,嘻嘻哈哈聊聊八卦,来两杯小甜水儿。不贵,也喝得开心。

另外一点也很重要,小甜水的酒瓶通常会设计的时尚美观。记得选瓶子美的过去,比如下面这样的。

F——波尔多左岸/Bordeaux Left Bank

法国乃至全世界最出名的产区之一。生产以赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)、美乐(Merlot)为主的混酿。

我大祖国商务宴请,应酬局上永远最安全的选择,毕竟名气太大。别人爱不爱喝不要紧,一句拉菲产自这里hold住全场。毕竟觥筹交错间谁在意自己喝的是什么东西呢,要的就是一个排场。

优质的波尔多左岸葡萄酒有着浓缩的黑色果味,集中的结构,恰到好处的内敛,风味复杂且悠长。是世界上最出色的红葡萄酒之一。在没有应酬的时候,别忘了细品一下这里何以成为世界上最出名的产区。

G——波尔多右岸/Bordeaux Right Bank

顾名思义,和波尔多左岸一河之隔,生产以美乐 (Merlot)为主的混酿。

右岸的酒风浓厚,华丽且充满深度,但从不做作,简直就像互相交心的闺蜜。也只有互相交心的闺蜜可以喝这种酒,塑料花姐妹是不行的——一个晚上,互相说着彼此的人生,一瓶酒慢慢的喝。心越来越近,酒在杯中也醒的越来越浓厚,每抿一口,好像和对方又近了一点。

这样有深度的酒,双方如果不是真心之交,喝起来会感到害怕吧?

H——澳洲西拉子/Australian Shiraz

澳大利亚产的西拉子。毫不遮掩的黑色果味,黑胡椒,浓烈且充满进攻性,所有的实力都直接展现,从不弯弯绕绕。尤其以靠近阿德莱德的巴罗萨峡谷 (Barossa Valley)这个炎热产区的西拉子最为浓烈。超契合铁哥们儿局的气质!

谁说葡萄酒只能慢慢的品,澳洲的西拉子就可以干!一大口下去,爽,老板,这桌再加100个肥腰儿!

I——日本甲州/Japanese Koshu

你选了一个很少见的品种呢,就像世界上只有少数人能真正享受寂寞一样。甲州是日本特有的品种,主要产自富士山脚下的山梨县 (Yamanshi)。这个葡萄品种最成功的宣传就是多次在日本知名葡萄酒漫画“神之水滴”里亮相。

和日本这个国家的气质一样,甲州口味清新且雅,喝起来有点儿性冷淡,可能是最契合一个人独处气质的酒了。

J——长相思/Sauvignon Blanc

葡萄品种,名字极美,中文翻译来源于宋词里的词牌名。原产于法国中部的卢瓦尔河谷(Loire Valley),另一个优秀的长相思产地是新西兰。

很多人是通过长相思爱上的葡萄酒。标志性的清新青草和百香果香味+水晶般明朗的酸度。喝起来毫无压力,一个人轻松干完一瓶。真的是那种一个人上完一天班回家,就想摸出来喝一瓶的葡萄酒呢!

K——博若莱/Beaujolais

法国产区,用佳美 (Gamey)葡萄酿出的红酒。全球闻名的博若莱新酒(Beaujolais Nouveau)就产自这里。

博若莱新酒味道不复杂,但充满了新鲜诱人的红色果味,比如草莓,小红莓和樱桃,还有可爱的泡泡糖的香气,简直一杯接一杯的停不下来,一会儿一个人就干掉一整瓶!如果偶尔也想喝点有深度的,博若莱的村庄和一些特级村(Cru)出产的葡萄酒同样有着复杂的酒体。

悄悄告诉你,博若莱即使是特级村价格也很实惠呢,天天回家喝都不心痛。

L——夏布利/Chablis

哟!听说你自认为对葡萄酒很专业?

夏布利没点儿水平一般人还真接受不了,冷凉气候条件下的霞多丽,有着精瘦,青绿,高酸度的特点。但只有极少的葡萄酒资深爱好者,能够穿透她不友好的严肃口味,看到内里极其强大的张力和结构。

霞多丽毫无疑问是最能展示风土的白葡萄酒之一,在夏布利拥有的特殊土壤(养分含量极低的Kimmeridgie和白垩土)让葡萄酒充满着燧石、矿物质的味道。但她注定只能被少数人欣赏。一个人偷偷躲在家里独酌吧,能和你共同欣赏这酒的人真是不多。

M——雪莉酒/Sherry

加烈干白葡萄酒。产自西班牙安达卢西亚小镇赫雷斯 (Jerez)。雪莉酒要在酿好的白葡萄酒里再加入白兰地,从而使其变得更烈。

雪莉酒风格属于极难懂的那个类型。毕竟在现在新鲜果香为主导的葡萄酒世界,一款完全氧化,口味上更像黄酒的雪莉酒,让人很难爱的起来。你要是自认为又专业,又想来点儿不一样的,那我隆重推荐你今晚挑战一下雪莉酒。

P.S 柯南黑衣组织里的人名字都是烈酒,灰原哀的代号就是雪莉。真是个贴切的名字,都是又难懂又烈的代表。

N——桑娇维塞/Sangiovese

葡萄品种,主要产自意大利中部的托斯卡纳 (Tuscany)。最好的两个产区是经典基昂第 (Chianti Classico)和蒙塔奇诺-布鲁奈罗 (Brunello di Montalcino)。前者风格更柔和一些,后者则更浓烈。

无论多好的桑娇维塞,总能在酒里找到一种乡土味道,让人联想起坐在乡村小酒馆喝酒的感觉。

“让我在意大利的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留。走到翡冷翠的尽头,坐在意大利酒馆的门口”。

当今的现代化进程,所有城市在变得类似,所有酒也在变得类似。一款能带来意大利乡土味的葡萄酒在都市中难得可贵,送给喜爱乡村风格的你。

O——内比奥罗/Nebbiolo

葡萄品种,产自意大利西北部阿尔卑斯山脚下的小镇皮埃蒙特 (Piedmont)。以巴罗洛 (Barolo)和巴巴莱斯科 (Barbaresco)两个子产区品质最佳。

通常都是大酒,有着极高的丹宁含量和玫瑰,紫罗兰强烈复杂的迷人味道,非丹宁爱好者慎入。和桑娇维塞一样,这酒也经常带有意大利乡土气息。

有意思的是,大多重单宁的酒都有着深邃的颜色,而面对内比奥罗,你有可能会被他浅色的外表所迷惑。

P——智利佳美娜/Chilean Carmenere

喜欢都市感的人,一定会喜欢智利产的佳美娜。

佳美娜是现代酿酒技术成功塑造的典范。不同于欧洲几百年的古老工艺,佳美娜茁壮成长的地方——智利,到1980s才开始大规模的酿制葡萄酒,距今也就30余年。

安第斯山脉永不停歇的充足阳光,武装到牙齿的现代酿酒工艺,将智利佳美娜塑造成了一款充满浓厚黑色果味的诱人美酒。生活在都市的人常有一种被都市宠溺的感觉——天啊,城市生活怎么能这么方便。智利佳美娜也同样如此,你会感慨这浓厚的果味实在是太宠溺你的味蕾了。

近年来还受到中智自由贸易协定的优势,智利葡萄酒也越来越便宜。正所谓“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

Q——香槟/Champagne

香槟最初由教会的僧侣酿造,可现在已经变成了奢侈品的代名词。

细长的笛形杯,金黄色的液体,微微上升的气泡。互撩的时候是她,姐妹局里是她,朋友圈里还是她。

“一张香槟朋友圈,千军万马来点赞。”

有人说她流于表面,但她就是能让人心神荡漾。

R——波特酒/Port

原来,你今晚感到寂寞啊。

我寂寞的时候喜欢喝点波特,又甜又烈,甜能让我心情好起来,心情好不起来也能让我醉一场。一瓶酒对于独饮的人未免太多,但因为加强酒的原因,波特酒开瓶后也可以存放数月之久,能够独酌又不浪费。

但说实话,我不希望你自己一个人偷偷喝波特呢。出去看看这大千世界,和别人勇敢的交交心好吗?这世界比你想象的美好很多。

S——这夜晚还有什么意思/A Night Cannot be Called A Night Without Wine

偷偷告诉你,我可是每晚都喝。