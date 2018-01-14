陈坤陈柏霖胡一天领衔九大型男米兰斗帅

导语：近两日的米兰男装周上大秀不断，星光云集。作为本次时装周上中国型男军团的代表，陈坤、陈柏霖、胡一天、许魏洲、宋威龙、宁泽涛、张彬彬、纪凌尘、金大川九大型男齐聚米兰斗帅。

宁泽涛助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会

宁泽涛秀场造型解析

作为本次米兰男装周上跨界男神的代表，宁泽涛对运动风造型的驾驭力令人惊叹。宁泽涛身穿皮衣混搭条纹衫的造型助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会。彩色条纹稍不留神就会穿出土俗之感，好在宁泽涛不仅拥有完美颜值，还有长腿好身材，再难穿的单品也能轻松hold住。

陈柏霖亮相RalphLauren Purple Label发布会

秀场男神中，还有雅痞范儿的陈柏霖。陈柏霖选择了一件极具挑战的连体裤单品现身Ralph Lauren Purple Label 2018秋冬系列发布会。在现场陈柏霖不改暖男本色，亲和力十足。

宋威龙为Dolce & Gabbana走秀

张彬彬为Dolce & Gabbana走秀

纪凌尘为Dolce & Gabbana走秀

金大川为Dolce & Gabbana走秀

近几日的米兰时装周上，星光最为灿烂当属Dolce & Gabbana 2018秋冬系列大秀的现场。一场华丽的宫廷风大秀集合了四位中国型男，既有小鲜肉张彬彬和宋威龙，还有两位超模金大川和纪凌尘。四位长腿型男齐聚，是不是要看花眼啦？！

陈坤启程米兰

陈坤机场搭配解析

接下来即将计入米兰男装周造型重头戏的，还有今日启程米兰的男神陈坤。早已经是时装周常客的陈坤本次将助阵Prada大秀。当天陈坤选择了一身休闲搭配现身机场，即便戴着针织帽和黑框眼镜也丝毫不能掩盖男神的盛世美颜。

许魏洲启程米兰

许魏洲机场搭配解析

接下来我们还将在米兰男装周的秀场上看到另一位顶级小鲜肉许魏洲。作为Fendi新进力量大使的许魏洲，身穿粉色针织衫搭配牛仔裤的造型启程米兰。洲洲将亮相于米兰时间1月15日下午2点举办的FENDI 2018秋冬男装秀。期待许魏洲帅气十足的秀场造型。

胡一天助阵MOSCHINO

作为当今最带流量的小鲜肉之一，胡一天的首次时装周之行，无疑是粉丝们近期最期待的。凭借青春剧《致我们单纯的小美好》走红的胡一天自然也在国际舞台上秀出他的青春活力。胡一天身穿卡通印花的卫衣搭配牛仔裤现身MOSCHINO 2018秋冬大秀，俏皮又不失帅气。

胡一天米兰机场造型

胡一天机场搭配解析

相比于带着卖萌意味的秀场造型，胡一天之前到达米兰机场的造型更具型男味道。当天，胡一天身穿黑色的铆钉夹克在机场耍帅不断，酷劲十足。