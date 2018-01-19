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潮叔范out了？罗晋林俊杰在巴黎男装周疯狂拼嫩

2018年01月19日 18:39 新浪时尚
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　　导语：巴黎时间2018年1月18日，LOUIS VUITTON 2018秋冬大秀将巴黎男装周推向高潮，歌神林俊杰和当红小鲜肉刘昊然纷纷现身。本次巴黎男装周将有十大男神助阵，到截稿时罗晋、林俊杰、刘昊然、翟天临、潘玮柏五位男神已经齐聚巴黎。这场造型战，你们看好谁？

　　林俊杰：LOUIS VUITTON

林俊杰助阵LV 2018秋冬大秀林俊杰助阵LV 2018秋冬大秀
林俊杰LV秀场造型解析林俊杰LV秀场造型解析

　　当地时间2018年1月18日，Louis Vuitton 2018秋冬男装发布会在巴黎举行，林俊杰到场助阵。已经在乐坛是歌神级人物的林俊杰，当天的看秀搭配十分清新简约。米色夹克，内搭藏蓝色针织衫叠穿浅蓝色条纹衬衫，让我们仿佛看到了学生时期的林俊杰，学院范儿十足。

　　刘昊然：LOUIS VUITTON

刘昊然助阵LV 2018秋冬大秀刘昊然助阵LV 2018秋冬大秀
刘昊然LV秀场造型解析刘昊然LV秀场造型解析

　　当天小鲜肉刘昊然也同时现身了Louis Vuitton 2018秋冬。本就是青葱少年的刘昊然，穿起LV的米色风衣，叠穿白色高领衫+衬衫的搭配，清新意味十足。刘昊然就是秀场上的翩翩少年。

　　罗晋：Cerruti 1881

罗晋启程巴黎男装周罗晋启程巴黎男装周
罗晋启程造型解析罗晋启程造型解析

　　北京时间2018年1月19日，男神罗晋启程巴黎，一款粉嫩的搭配着实让编辑吃了一惊。难道演技派型男们也感受到了来自小鲜肉的压力？！忍不住在造型上扮嫩了？！其实罗晋的荧幕形象一直在霸道总裁和职场暖男间切换，这一次的粉嫩小生造型，新鲜感十足。

　　翟天临：Issey Miyake

翟天临助阵ISSEY MIYAKE MEN 2018秋冬大秀翟天临助阵ISSEY MIYAKE MEN 2018秋冬大秀
翟天临秀场造型解析翟天临秀场造型解析

　　本次巴黎男装周上的另一位演技派男神翟天临，助阵ISSEY MIYAKE  2018秋冬男装大秀。翟天临当天选择了日系风格鲜明的ISSEY MIYAKE休闲西装搭配品牌标志性的褶皱长裤，雅痞范儿十足。

翟天临还在巴黎拍了街拍翟天临还在巴黎拍了街拍

　　首次现身巴黎男装周的翟天临，秀前还在巴黎街头拍摄街拍，帅气有型的型男气质迸发。

　　潘玮柏：Cerruti 1881、 Lanvin、Kenzo、Balmain

潘玮柏启程巴黎男装周潘玮柏启程巴黎男装周
潘玮柏启程造型解析潘玮柏启程造型解析

　　在刚刚过去的2017年潘玮柏真心是个大忙人，又是发新片，又是做制作人，还在恋爱真人秀中撩拨网友们少女心。本次巴黎男装周上，潘玮柏将再度变身劳模，连看四场大秀。启程巴黎时，潘帅选择了一身舒适的运动风搭配，看来是要为秀场拼帅养精蓄锐。

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标签: 罗晋林俊杰巴黎男装周

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